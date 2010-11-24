Главное на 24 ноября (день)

Финансы

Украинская федерация страхования, Национальная ассоциация кредитных союзов и Всеукраинская ассоциация ломбардов подписали резолюцию о недоверии главе Госфинуслуг Василию ВОЛГЕ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украинской федерации страхования (УФС) Александр ЗАВАДА, выступая в ходе круглого стола на тему: «Проблема развития небанковского сегмента рынка финансовых услуг».

Он отметил, что, несмотря на необходимость поддержки представителей сектора небанковских финансовых учреждений, политика, проводимая Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг, направлена только на усложнение работы участников рынка.

«Чем только не занимается регулятор - и изготовлением бланков через госпредприятия, и организацией неэффективных проверок, и расширением сферы обучения для того, чтобы увеличить количество и суммы поборов с рынка и т.п.», - сказал А.ЗАВАДА.

При этом он сообщил, что участники рынка неоднократно пытались найти общий язык с руководством комиссии и объяснить необходимость решения проблем, которые действительно беспокоят бизнес. Однако все эти попытки были напрасны.

«Ряд объединений участников рынка подписали резолюцию о недоверии председателю Госфинуслуг Василию ВОЛГЕ. То есть, терпение, по сути, закончилось», - подчеркнул А.ЗАВАДА.

Резолюцию подписали президент УФС А.ЗАВАДА, президент Национальной ассоциации кредитных союзов Петр КОЗИНЕЦ и исполнительный директор Всеукраинской ассоциации ломбардов Юлия РОЖКОВА.

По словам А.ЗАВАДЫ, на такой шаг они пошли, понимая, что рынку необходимо развиваться, но при существующей политике регулятора это невозможно.

П.КОЗИНЕЦ подчеркнул, что на сегодня комиссия не выполняет возложенные на нее и четко прописанные в законодательстве функции, это, в частности, - защита прав потребителей финансовых услуг и обеспечение развития рынка.

По его словам, на сегодня есть около 50-70 кредитных союзов, которые находятся в сложном финансовом положении. При этом комиссия не предпринимает абсолютно никаких мер для «цивилизованного» вывода их с рынка. При этом для нормально работающих кредитных союзов создаются исключительно жесткие условия.

«Есть 50-70 проблемных кредитных союзов, решения по которым не принимаются. В тоже время, здоровая часть рынка сознательно гробится, - сказал П.КОЗИНЕЦ. - На сегодняшний день работать в данных условиях невозможно. Мы готовы подписывать любые заявления, но рынок должен работать».

При этом П.КОЗИНЕЦ подчеркнул, что сейчас нужно оперативно предпринимать меры по устранению существующих проблем, иначе рынок может перестать существовать.

«Если что-то не изменить в ближайшие месяцы, то реформирование регулятора уже не будет необходимым», - считает П.КОЗИНЕЦ.

В свою очередь Ю.РОЖКОВА сообщила, что, начиная с 2010 года, политика, проводимая регулятором, привела к существенному усложнению процедуры регистрации ломбардного отделения. Так, вместо 15 дней, предусмотренных законодательством, регистрация может длиться 3-5 месяцев.

Кроме того, Ю.РОЖКОВА подчеркнула, что рынку ломбардов так и не удалось решить с комиссией проблемный вопрос введения бланков строгой отчетности, на чем настаивает регулятор.

«Считаем такие нововведения относительно бланков строгой отчетности неэффективными и нецелесообразными», - подчеркнула Ю.РОЖКОВА.

По ее словам, реализация данной инициативы Госфинуслуг приведет к удорожанию услуг ломбардов.

Как сообщалось, представители объединений участников рынка неоднократно поддавали критике действия руководства Госфинуслуг, в т.ч. относительно широкомасштабных проверок компаний с целью давления на бизнес и заявлений регулятора о том, что большинство субъектов, в частности страхового рынка, работают «вне законодательного поля».

Также негативную оценку рынка получило решение комиссии о создании предприятия «Информационно-технический центр» (распоряжение №390 от 29 апреля). Сфера деятельности ИТЦ предусматривает обучение и предоставление юридических услуг, анализ финансового состояния компаний, изготовление бланков ценных бумаг, документов строгой отчетности, а также торговлю продукцией и товарами народного потребления.

Участники рынка считают, что в деятельности ИТЦ присутствуют незаконные схемы. По их заявлениям, после получения ИТЦ монопольного права на производство бланков ОСАГО цены на стикеры «автогражданки» выросли в 9,5 раза: с 1,2 грн. до 11,34 грн., что увеличило стоимость страховых полисов.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон о ратификации Договора между Украиной и Европейским инвестиционным банком о сотрудничестве и деятельности Постоянного представительства ЕИБ в Украине.

Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства.

Договором, в частности, предусмотрено освобождение всего импортного и произведенного в Украине оборудования, материалов, работ и услуг Постоянного представительства ЕИБ в Украине, включая консультационные услуги, используемые для предоставления технической помощи, от уплаты каких-либо налогов и сборов или обязательных платежей, взимаемых Украиной или на территории Украины, что даст возможность привлечь техническую помощь ЕИБ для Украины с целью подготовки и реализации инвестиционных проектов.

Государственная служба автомобильных дорог Украины (Укравтодор) намерена привлечь под государственные гарантии по процедуре закупки у одного участника 3,5 млрд. грн. у VTB Capital PLC (г. Лондон).

Об этом сообщает портал «Государственные закупки».

Срок поставки: ноябрь - декабрь 2010 г.

Цена предложения VTB Capital PLC - 140,98 млн. долл.

Средства привлекаются в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 11 августа №740 "О предоставлении в 2010 году государственных гарантий по обязательствам Государственной службы автомобильных дорог".

Напомним, ранее сообщалось, что «Укравтодор» ведет с японской Nomura переговоры о возможности получения двустороннего займа на сумму 440 млн. долл. (около 3,5 млрд. грн.)

Кипрская компания Ostchem Investments Limited, которая принадлежит Дмитрию ФИРТАШУ, сконцентрировала 90,3% акций концерна "Стирол".

Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, компания приобрела 24 495 331 акций концерна, что составляет 90,3044%.

Новости ТЭК

Сегодня Верховный суд подтвердил решение Шевченковского районного суда Киева от 13 августа т.г. и Апелляционного суда Киева от 17 сентября т.г., которыми была подтверждена правомерность решения Стокгольмского арбитражного суда от 8 июня 2010 г., в соответствии с которым НАК «Нафтогаз Украины» обязана вернуть компании RosUkrEnergo (Швейцария) 11 млрд. куб. м газа и выплатить штраф в товарной форме в размере 1,1 млрд. куб. м газа.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ВСУ.

В частности, как отметили в пресс-службе, коллегия судей под председательством Василия ГУМЕНЮКА отклонила кассационную жалобу НАК «Нафтогаз Украины».

Назначенное на 23 ноября судебное заседание по делу о признании неправомерным повышения цен на газ снова перенесено на неопределенный срок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины (НФПУ).

Как отмечают в профсоюзах, со дня открытия производства по делу о признании противоправным и отмене постановления НКРЭ №812, которым с 1 августа 2010 г. были на 50% повышены цены на газ, прошло уже четыре месяца. Это является нарушением действующего законодательства, поскольку, согласно Кодексу административного судопроизводства Украины, на рассмотрение административного дела отводится не более одного месяца.

«В рассмотрении данного дела суд превысил все возможные сроки, а потому есть абсолютные основания полагать, что его рассмотрение затягивается умышленно. На этот раз судья аргументировал перенос судебного заседания тем, что один из членов судейской коллегии находится в отпуске. Такое решение можно расценивать как субъективное, поскольку из 50 судей Окружного Административного суда вполне можно было найти подходящую замену», - отметил председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК.

При этом он подчеркнул, что возрастание цены на газ существенно сказалось на материальном положении населения. «При существующих долгах по выплате зарплат в 1,6 млрд. гривень, при том, что обещанный властями упрощенный механизм получения субсидий оказался неэффективным и обманчивым, дополнительная финансовая нагрузка в связи с подорожанием газа - это дерзкое издевательство над собственным народом. Политики прекрасно научились набивать собственные карманы, в то время как 12,5 млн. украинцев живут за чертой бедности », - отметил М.ЯКИБЧУК.

Международные новости

Евросоюз и Международный валютный фонд окажут Ирландии экстренную помощь в размере 85 миллиардов евро.

Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

По информации ирландской государственной телекомпании РТЕ со ссылкой на идущие в Дублине переговоры, деньги пойдут на рекапитализацию ирландских банков и покрытие расходов бюджета.

Одним из условий получения средств, как пишет «Файнэншнл Таймс», является взятие под контроль Bank of Ireland – крупнейшего кредитного учреждения страны.

Между тем, рейтинговое агентство «Стэндарт энд Пурс» объявило о снижении суверенного долгосрочного рейтинга Ирландии - до "а" с "аа-минус".

В Португалии сегодня проводится общенациональная забастовка, в которой впервые за последние 20 лет участвуют работники как бюджетной сферы, так и частного сектора.

Как сообщает радио «Свобода», бастующие добиваются отмены правительственных мер жесткой экономии, которые предполагают сокращение размера зарплат, отмену ряда налоговых льгот, социальных выплат и другие непопулярные меры. Тем самым власти рассчитывают уменьшить высокий дефицит госбюджета.

По всей стране сегодня будут закрыты многие учреждения, банки, почтовые отделения, отменены более 500 авиарейсов, парализована работа крупнейших портов. Акцию поддержали и некоторые СМИ.

(УНИАН)