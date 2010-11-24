Президент Израиля уверен, что Украина может способствовать сближению России и Запада

Президент Израиля Шимон ПЕРЕС уверен, что Украина может способствовать сближению России и Запада.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сегодня в Киеве.

Ш.ПЕРЕС отметил хорошие отношения Украины как с Россией, так и с западными странами. «Благодаря Украине происходит сближение России с Западом», - сказал Ш.ПЕРЕС.

Также, отвечая на вопрос журналистов, Ш.ПЕРЕС согласился с тем, что Украина может внести значительный вклад в урегулирование Ближневосточного конфликта. «Большой плюс, что Украина может говорить с обеими сторонами», - сказал Президент Израиля, приветствуя то, что Украина имеет хорошие отношения как с одной, так и с другой стороной конфликта.

Отвечая на вопрос относительно хода переговоров с Палестиной, Ш.ПЕРЕС отметил, что сейчас продолжаются трехсторонние переговоры Израиля, Палестины и США для возобновления прямых переговоров между Израилем и Палестиной. «Я думаю, что все стороны заинтересованы, чтобы эти переговоры возобновились», - сказал Ш.ПЕРЕС. Он отметил, что сейчас проходят сложные переговоры на трехстороннем уровне.