Украина будет сотрудничать с СНГ в сфере защиты интеллектуальной собственности

Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения о сотрудничестве в сфере защиты интеллектуальной собственности и создания Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании 17 ноября.

Как отмечается в сообщении, подписание соглашения пройдет на основании Плана мероприятий по реализации первого этапа (2009-2011 гг.) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года, утвержденного решением Совета глав правительств СНГ от 22 мая 2009 года.

Соглашение будет способствовать координации совместной деятельности между правительствами Украины, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана по усовершенствованию межгосударственной системы охраны и защиты интеллектуальной собственности, противодействия правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности.

Целью создания Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности является осуществление координации совместной деятельности государств - участников СНГ, развитие и совершенствование механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, развитие научно-технического, торгово-экономического и социально-культурного сотрудничества.

Также Межгосударственный совет будет способствовать обмену законодательной, нормативной, методической информацией и организационному и учебно-методическому обеспечению специалистов в сфере интеллектуальной собственности.