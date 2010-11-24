ГАИ рекомендует водителям в связи с ухудшением погоды быть более внимательными

Госавтоинспекция рекомендует водителям в связи с ухудшением погодных условий быть более внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, с особой осторожностью передвигаться по мостам и эстакадам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, по информации Гидрометцентра, в Украине с 25 ноября ожидается снижение температуры, дожди, мокрый снег.

В ГАИ отмечают, что стандартные рекомендации для холодного времени года включают в себя замену резины на зимнюю, проверку тормозной системы и светотехники, соблюдение правил парковки. Призыв «переобуть» свой автомобиль носит рекомендательный характер, и делается это прежде всего с целью обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.