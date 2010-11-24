Украина и Египет подписали ряд двусторонних документов

Украина и Египет по результатам Шестого заседания совместной Межправительственной украинско-египетской комиссии по вопросам экономического и научно-технического сотрудничества подписали ряд двусторонних документов.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, в частности, подписан протокол Шестого заседания совместной Межправительственной украинско-египетской комиссии по вопросам экономического и научно-технического сотрудничества. С украинской стороны протокол подписал министр промышленной политики Дмитрий КОЛЕСНИКОВ, с египетской стороны - министр по вопросам международного сотрудничества Файзиа Абуль НАГА.

Подписан также Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в сфере управления водными ресурсами между Госкомитетом Украины по вопросам водного хозяйства и Министерством водных ресурсов и ирригации Египта.

В то же время между Министерством образования и науки Украины и Министерством высшего образования и научных исследований Египта подписан Меморандум о первоочередных мерах по развитию сотрудничества в области образования и науки на 2010-2013 года, который с украинской стороны подписал министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК, с египетской – министр высшего образования и научных исследований Арабской Республики Египет Гани ГЕЛЯЛЬ.

Кроме того, была подписана Программа сотрудничества в сфере культуры между Министерством культуры и туризма Украины и Министерством культуры Арабской Республики Египет.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация во главе с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ находится с двухдневным официальным визитом в Арабской Республике Египет.