Президент назначил 10 новых председателей районных госадминистраций Киева

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил 10 председателей районных в городе Киеве государственных администраций.

Соответствующие распоряжения главы государства размещены на его официальном сайте.

В частности, назначены Сергей СУЩЕНКО председателем Печерской районной в городе Киеве государственной администрации, Сергей ЗИМИН - председателем Шевченковской райгосадминистрации, Василий АНТОНОВ - председателем Оболонской райгосадминистрации, Петр МАТВИЕНКО - председателем Подольской райгосадминистрации, Сергей РЮМШИН - председателем Святошинской райгосадминистрации.

Также назначены Иван СИДОРОВ председателем Соломенской райгосадминистрации в Киеве, Александр ШЕВЧУК - председателем Днепровской райгосадминистрации, Виктор ЖЕРЕБНЮК - председателем Деснянской райгосадминистрации, Сергей ВИТКОВСКИЙ - председателем Дарницкой райгосадминистрации, Александр НЕЗНАЛ - председателем Голосеевской райгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил всех прежних председателей 10 райгосадминистраций Киева.