Главное за 24 ноября (вечер)

Основные события второй половины сегоднянего дня



Финансы



Глава совета директоров Group DF Дмитрий ФИРТАШ будет представлять Федерацию работодателей Украины (ФРУ) в Национальном трехстороннем социально-экономическом совете при Президенте Украины.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава ФРУ Дмитрий ОЛИЙНЫК.



По его словам, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Совета ФРУ.



«Сегодня Совет Федерации принял решение делегировать Д.ФИРТАША в состав Национального трехстороннего социально-экономического совета при Президенте Украины», - сказал Д.ОЛИЙНЫК.



Он также сообщил, что ФРУ рекомендует избрать Д.ФИРТАША сопредседателем этого Совета.



По словам Д.ОЛИЙНЫКА, Совет принял решение делегировать Д.ФИРТАША в состав совета при Президенте по предложению работодателей, представляющих предприятия химической отрасли. Сегодня были рассмотрены соответствующие обращения Союза химиков Украины, которые также рекомендовали делегировать Д.ФИРТАША в состав Совместного представительского органа стороны работодателей на национальном уровне. В свою очередь, Совет ФРУ рекомендовал избрать Д.ФИРТАША главой Совместного представительского органа стороны работодателей на национальном уровне.



Совет ФРУ поддержал кандидатуру Дмитрия ФИРТАША как одного из крупнейших работодателей страны и активного сторонника развития социального диалога в Украине, добавил Д.ОЛИЙНЫК.



Справка УНИАН. Федерация работодателей Украины зарегистрирована Министерством юстиции 6 ноября 2002 года и внесена в Перечень объединений организаций работодателей под №1.



В состав ФРУ входят более 500 организаций работодателей со всех регионов Украины, которые охватывают более 10 млн. наемных работников. Федерация работодателей работает по специальному закону «Об организации работодателей».



Отраслевые объединения Федерации работодателей Украины: Всеукраинское объединение отраслевых организаций химической и нефтехимической промышленности, Украинская организация работодателей легкой промышленности, Всеукраинское отраслевое объединение организаций работодателей бытового обслуживания населения, Ассоциация предприятий производителей и ремонтников сельскохозяйственной техники, Всеукраинское объединение организаций работодателей отрасли охраны здоровья и др.



В декабре 2008 года Федерация работодателей Украины зарегистрирована в официальном реестре лоббистов в Брюсселе.

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Федерация работодателей Украины (ФРУ) просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА воспользоваться правом вето в отношении закона о Налоговом кодексе.



Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение к Президенту было принято на VII съезде ФРУ.



В обращении отмечается, что в законе учтены не все предложения работодателей.



«Поскольку не все предложения работодателей учтены в принятом Верховной Радой Украины Налоговом кодексе, поддерживая малый и средний бизнес, мы, делегаты VII съезда ФРУ, обращаемся к вам, уважаемый Виктор Федорович, с просьбой ветировать и вернуть Налоговый кодекс в Верховную Раду для доработки как не создающий мотивации для детенизации экономики Украины и не обеспечивающий экономического развития страны», - говорится в обращении.



Как сообщал УНИАН, 18 ноября т.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс.



Документом фактически отменена упрощенная система налогообложения; повышается планка подоходного налога; реформируется транспортный налог; вводятся жесткие рамки применения льгот; сокращается ставка налога на прибыль, но расширяется база применения налога; усиливается фискальное давление и расширяются полномочия налоговиков.



Он вызвал общественное возмущение, массовые акции протеста продолжаются по всей Украине. Предприниматели требуют от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать кодекс.



22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против Налогового кодекса.

Валютный рынок



Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9635/7,9720 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9675/7,9720 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9595/7,9665 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», выход Национального банка Украины с интервенцией не позволил ценам на американскую валюту продолжить свой рост.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2541/0,2545 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2542/0,2543 грн./рубль. К закрытию цены понизились до 0,2538/0,2539 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль вырос и составил 31,36 рубля за доллар (+0,1425).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3285/1,3415 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6510/10,6640 грн./евро, к 12:00 цены упали до 10,6055/10,6175 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,6135/10,6285 грн./евро.

Соцполитика



Правительство Украины рассматривает возможность двукратного увеличения цен на электроэнергию, отпускаемую для нужд населения, с апреля, и в последующем на 39% с августа 2011 года.

Об этом сказано в обосновании проекта Прогнозного баланса электроэнергии, топлива и расходов энергогенерирующих компаний ТЭС на 2011 год, текстом которого располагает УНИАН.

Таким образом, в результате двухэтапного повышения тарифы на электроэнергию с августа 2011 года могут составить:

для городского населения (без электрических плит) – до 67,72 коп. за КВт/ч (с НДС),

для населения, использующего электроплиты – 52,04 коп. за кВт/ч (с НДС).

для сельского населения – 62,55 коп. за кВт/ч (с НДС).

Как отмечают разработчики документа, предложенное повышение цен на электроэнергию для населения предусматривает существенное сокращение перекрестного субсидирования в отрасли, а также сохранение на приемлемом уровне роста розничных тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий. В частности, при предложенном уровне цен для населения прогнозные объемы дотационных сертификатов в структуре оптовой рыночной цены на электроэнергию по итогам 2011 года составят 20,085 млрд. грн., что на 12,7% меньше объема, прогнозируемого для 2010 года.

Между тем, разработчики документа в целом рассматривают три сценария тарифообразования для населения в 2011 году. Помимо указанного выше рассматривается еще один двухэтапный вариант повышения цен для населения (на 50% с апреля и на 50% с сентября). а также сохранение тарифов неизменными.

«Предложенные варианты Прогнозного баланса решают задачу финансово-экономического оздоровления генерирующих компаний. При этом лишь базовый вариант (100% повышение с апреля и 39% с августа - УНИАН) предусматривает существенное сокращение перекрестного субсидирования, что предусмотрено программами реформирования отрасли и сохранения на приемлемом уровне роста розничных тарифов для промышленности», - резюмируют разработчики документа.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с 2006 года.

В настоящее время тарифы для городского населения (без электрических плит) установлены на уровне 24,36 коп. за КВт/ч (с НДС), для сельского населения – 22,5 коп. за кВт/ч (с НДС), для населения, использующего электроплиты – 18,72 коп. за кВт/ч (с НДС).

ТЭК

Кабинет министров Украины урегулировал вопрос растаможивания 11 млрд. куб. м природного газа, находящегося в подземных газовых хранилищах НАК «Нафтогаз Украины», который во исполнение решения Стокгольмского арбитражного суда компания должна вернуть RosUkrEnergo (Швейцария).



Соответствующее постановление Кабмина (№1061 от 15 ноября 2010 года) обнародовано на правительственном портале.



Согласно документу, таможенное оформление газа будет происходить на основании копии внешнеэкономического договора (контракта), копии договора (контракта) на хранение газа в ПХГ, копии решения Стокгольмского арбитража и решений Шевченковского районного суда Киева от 13 августа т.г. и Апелляционного суда Киева от 17 сентября т.г., подтверждающих обязательства НАК «Нафтогаз Украины» перед RosUkrEnergo за газ.



Как сообщал УНИАН, в июне Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил иск «РосУкрЭнерго» к НАК «Нафтогаз Украины» о незаконном растаможивании 11 млрд. куб. м газа. Суд постановил вернуть газ РУЭ, а также вернуть дополнительно 1,1 млрд. куб. м газа в качестве компенсации за нарушение условий контракта.



19 июля т.г. компания RosUkrEnergo обратилась в Шевченковский районный суд Киева с ходатайством о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитражного суда от 8 июня 2010 года.



24 ноября 2010 года Верховный суд Украины отклонил кассацию НАК «Нафтогаз Украины» и подтвердил решения судов низших инстанций в деле исполнения решения Стокгольмского арбитража о необходимости возврата «Нафтогазом Украины» природного газа RosUkrEnergo.



Справка УНИАН. 8 июня т.г. Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» возвратить компании RosUkrEnergo (Швейцария) 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта. Кроме того, суд обязал «Нафтогаз» заплатить RosUkrEnergo 197 млн. долл. за нарушение контракта.



В начале июня СБУ возбудила дело по факту нанесения ущерба государству Украина в связи с решением Стокгольмского арбитража.



По данному делу обвинения были предъявлены бывшему первому заместителю председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорю ДИДЕНКО, экс-руководителю Государственной таможенной службы Анатолию МАКАРЕНКО и бывшему заместителю начальника Энергетической региональной таможни Тарасу ШЕПИТЬКО.

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Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» прогнозирует в 2011 году средневзвешенную цену российского природного газа, приобретаемого у ОАО «Газпром», на уровне 269 долл. за тыс. куб. м.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве со ссылкой на проект финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» как отдельного юридического лица на 2011 год.

По его информации, в 2011 году «Нафтогаз Украины» планирует приобрести у ОАО «Газпром» 33,3 млрд. куб. м природного газа, а реализовать потребителям Украины - 50,3 млрд. куб. м.

Как сообщал УНИАН, 28 октября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что цена на газ, который НАК «Нафтогаз Украины» покупает у ОАО «Газпром», в первом квартале 2011 года составит 230-235 долл. за тыс. куб. м.

Напомним, в сентябре заместитель председателя «Газпрома» Валерий ГОЛУБЕВ заявил, что цена на российский газ для Украины в четвертом квартале 2010 года составит 250 долл. за тыс. куб. м и в 2011 году останется в среднем на том же уровне.

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ОАО «Укртранснафта» 23 ноября в 23:40 завершило транспортировку партии нефти сорта Юралс объемом 80 тыс. тонн на ЛПДС «Мозырь», которая осуществлялась с использованием свободных мощностей нефтепровода «Одесса — Броды» и одной из двух ниток нефтепровода «Дружба».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что успешное завершение пробной прокачки нефти с МНТ «Пивденный» на Мозырский НПЗ подтвердило техническую готовность системы магистральных нефтепроводов Украины к поставкам нефти в направлении Республики Беларусь с использованием свободных мощностей при одновременном сохранении надежного и бесперебойного транзита нефти в направлении Чехии, Словакии и Венгрии в соответствии с действующими контрактными обязательствами.

Также в сообщении отмечено, что ОАО «Укртранснафта» заинтересовано в увеличении транзита нефти в Европу по украинскому участку нефтепровода «Дружба», и в случае возникновения объективных предпосылок для такого увеличения готово обеспечить техническую возможность наращивания транзита в данном направлении до 20,6 млн. тонн в год.

Как сообщалось, процесс пробной прокачки начался 20 ноября, после загрузки в нефтепровод доставленной танкером нефти.

Напомним, 25 октября в Минске Украина и Беларусь подписали контракт на организацию пробной прокачки нефти по нефтепроводу «Одессы – Броды» в аверсном режиме.

Украина и Беларусь также заключили договор о транспортировке нефти по «Одесса – Броды» на 2011-2013 годы в объеме 8 млн. тонн в год.

Международные отгношения



Украина и Израиль намерены разработать план сотрудничества в научно-технической сфере.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Израиля Шимон ПЕРЕС на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сегодня в Киеве.



Ш.ПЕРЕС отметил, что это будет десятилетний план сотрудничества двух стран в научно-технической сфере. Среди прочего в нем будет речь идти о сотрудничестве в фундаментальной науке, исследовании космоса и человеческого мозга.



В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ добавил, что сотрудничество планируется практически во всех сферах, которые интересуют Украину и Израиль. «Начиная с космических технологий и, условно говоря, заканчивая технологиями в сельском хозяйстве», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.



Ш.ПЕРЕС подчеркнул, что все эти разработки будут подкреплены соглашениями, в которых будет идти речь о привлечении инвестиций, организации работы совместных проектов и пр.

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Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения о сотрудничестве в сфере защиты интеллектуальной собственности и создания Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабмина, соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании 17 ноября.

Как отмечается в сообщении, подписание соглашения пройдет на основании Плана мероприятий по реализации первого этапа (2009-2011 гг.) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года, утвержденного решением Совета глав правительств СНГ от 22 мая 2009 года.

Соглашение будет способствовать координации совместной деятельности между правительствами Украины, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана по усовершенствованию межгосударственной системы охраны и защиты интеллектуальной собственности, противодействия правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности.

Целью создания Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности является осуществление координации совместной деятельности государств - участников СНГ, развитие и совершенствование механизмов правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности, развитие научно-технического, торгово-экономического и социально-культурного сотрудничества.

Также Межгосударственный совет будет способствовать обмену законодательной, нормативной, методической информацией и организационному и учебно-методическому обеспечению специалистов в сфере интеллектуальной собственности.

Погода



В ближайшее время в Украине ожидается ухудшение погодных условий.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник Укргидрометцентра Николай КУЛЬБИДА.



"В период конца ноября - первой декады декабря на территории Украины следует ожидать очень неустойчивый характер погоды с образованием снежного покрова, снижением температурного режима и значительным количеством опасных явлений", - сказал, в частности, он.



По словам Н.КУЛЬБИДЫ, это связано с тем, что на протяжении десяти дней по территории Украины переместится пять достаточно активных циклонов. "Однако с 4 по 10 декабря на большей территории Украины атмосфера успокоится и будет преобладать антициклонный характер погоды", - добавил он.



Начальник Укргидрометцентра отметил, что в северных, западных и части центральных областей уже 25 ноября следует ожидать понижения температуры до 1-6 градусов мороза ночью и до 0 градусов днем. На территорию Волынской, Ривненской и Львовской областей морозы около 5-10 градусов придут 1-2 декабря.



Относительно юга, востока Украины и части центральных областей, то здесь, по словам Н.КУЛЬБИДЫ, погодные условия будут совсем другими. "На фоне плюсовых температур: ночью от 1 до 6 градусов и днем от 5 до 10 градусов тепла, а местами и выше, следует ожидать осадков в виде дождей", - проинформировал он.



Относительно выпадения снега, то в северо-западном регионе страны и части центральных областей его следует ожидать 26 ноября. "Образование снежного покрова на этих территориях будет длиться до 3 декабря и за этот период его толщина достигнет 10-15 см", - сообщил Н.КУЛЬБИДА.



Изменение погодных условий будет сопровождаться большим количеством опасных явлений погоды: выпадением сильного снега, гололедицей, налипанием мокрого снега и усилением скорости ветра до 15-22 м/с. "При прохождении активного циклона 29-30 ноября скорость ветра может возрасти еще больше и достичь 22-24 м/с", - предупредил Н.КУЛЬБИДА.



В то же время, по словам начальника Укргидрометцентра, вероятность очень низких, рекордных температур минимальна. "Следует ожидать изменчивой зимы с преимущественно повышенным температурным режимом и неустойчивым снежным покровом, но резких похолоданий непродолжительного характера исключать тоже не стоит", - подытожил он.

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Госавтоинспекция рекомендует водителям в связи с ухудшением погодных условий быть более внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, с особой осторожностью передвигаться по мостам и эстакадам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, по информации Гидрометцентра, в Украине с 25 ноября ожидается снижение температуры, дожди, мокрый снег.

В ГАИ отмечают, что стандартные рекомендации для холодного времени года включают в себя замену резины на зимнюю, проверку тормозной системы и светотехники, соблюдение правил парковки. Призыв «переобуть» свой автомобиль носит рекомендательный характер, и делается это прежде всего с целью обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

(УНИАН)

