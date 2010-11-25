Анонс на 25 ноября

* На Майдане Незалежности состоится массовая общенациональная акция в поддержку предпринимателей. Организатор - «Громадський рух «Митці проти цензури». Во время акции планируются выступления известных музыкальных групп, общественных деятелей, писателей и т.п. Телефон: 244-05-55 http://ostbar.com.ua/



* В 11:00 состоится заседание коллегии Минжилкоммунхоза по рассмотрению актуальных вопросов управления ЖКХ государства и его реформирования, состояния погашения задолженности по выплате заработной платы на предприятиях отрасли, внедрение современных методов и технологий в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами. Перед заседанием коллегии в 10:00 состоится пресс-конференция Министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрия Хиврича.



* Министерство культуры и туризма Украины и Госслужба туризма и курортов проведут расширенное заседание по подведению итогов летнего туристического сезона «Украинский туризм: реалии и перспективы», в ходе которого также будет рассмотрен вопрос: «Отмена лицензирования турагентской деятельности - решительный шаг государства к упрощению украинского туристического бизнеса». Мероприятие состоится при участии представителей АПУ, ВРУ, КМУ, АРК, туристической отрасли, общественных организаций и начнется пресс-конференцией. Пресс-конференцию и заседание проведет заместитель министра культуры и туризма Украины Юрий Артеменко.



* Состоится открытое заседание НКРЭ.



* Состоится заключительная конференция Проекта, финансируемого ЕС «Техническая помощь украинской инфраструктуре качества». Тема: “Новая система технического регулирования: Путь к безопасным товарам и свободной торговле». Участники: Жозе Мануел Пинту Тейшейра, посол ЕС, председатель представительства ЕС в Украине; Михаил Русинский, зам.министра экономики Украины; Леонид Виткин, зам.председателя Госкомитета Украины по вопросам техническому регулирования и потребительской политики; Стефанос Иоакеимидис, руководитель Проекта и другие.

* Начнется заседание Уряду Змін на тему: «На что власть тратит наши налоги?»



* Фонд «Эффективное управление» проведет встречу с Шимоном Пересом, Президентом Государства Израиль. В программе лекция Ш.Переса на тему: «Политические и экономические вызовы в эпоху глобализации» с последующей дискуссией, модератором которой выступит журналист Евгений Глибовицкий.



* В медиа-холле информационного агентства ИМК ("ИнтерМедиа консалтинг") по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 17/52-а, бизнес центр «Леонардо», состоится пресс-конференция на тему:

«Украина должна вернуть 12,1 млрд. куб газа «РосУкрЭнерго: механизм и последствия». Участники:

Валентин Землянский - экс-спикер НАК «Нафтогаз Украины»; Владимир Омельченко - ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова.



* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная открытию Европейской экономической палаты торговли коммерции и промышленности (EEIG) в Украине. EEIG - международная неправительственная организация, зарегистрированная в форме «Европейской группы по экономическим интересам» в арбитражном суде в Брюсселе, в соответствии с правилами № 2137/85 Европейских содружеств от 25 июля 1985г. Инициатива передовых бизнес кругов ЕС, предпринимателей, специалистов и корпораций, желающих способствовать гармонизации рынков стран Восточной Европы и ЕС назрела уже давно. На основе этого, в 1998г. была создана Европейская Экономическая Палата, основными целями и заданиями которой стали: совместная поддержка политических, экономических, социальных, научных и экологических интересов правительства стран ЕС в рамках частного сектора. Подробная информация о миссии, стратеги, целях и ценностях организации, а также о возможностях сотрудничества будет предоставлена во время пресс-конференции. Участники: Prof.Dr.Heinz Vejpustek, президент EEIG в Брюсселе; Станислав Григорский, президент EEIG в Украине; Низами Пириев, президент EEIG Азербайджане; Рустам Агаев, EEIG в Украине; Карим Алирзаев, президент центрального офиса по вопросам интеграции в Евросоюз (ул..Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: +38 044 200 10 42. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.



* Пресс-конференция на тему: «Интеллектуальная собственность в Украине: правовые проблемы и последствия для имиджа страны». Участники: зам.председателя Госдепартамента интеллектуальной собственности Владимир Дмитришин, патентные поверенные Михаил Дубинский и Сергей Ионушас.



* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Украинское виноделие: сегодняшний день и стратегия развития до 2020 года». Собственники ведущих украинских винодельческих компаний расскажут о путях реформирования отечественной виноградарской и винодельческой отраслей на период до 2020 года, об объединительных отраслевых процессах вокруг достижения высокого уровня качества продуктов отечественного виноделия, о преодолении рецидивов, мешающих развитию цивилизованного национального рынка вина и коньяка. 20 ноября 2010 года создана и организационно оформлена отраслевая организация - ассоциация «Национальное бюро винограда и вина» (НБВВ). В пресс-конференции примут участие ее идеологи и основоположники: Иван Плачков, собственник ООО «Велес» (ТМ «Колонист»); Валерий Шамотий, председатель наблюдательного совета Корпорации «Первый национальный винодельческий холдинг» (ТМ «Inkerman», «Таврия»); Юлия Самойлова, ген.директор «УАК „ОЛИМП” (ТМ «Бахчисарай»); Важа Иукуридзе, совладелец и ген.директор ООО «Промышленно торговая компания Шабо»; Алексей Дьков, совладелец ОАО «Князя Трубецкого»; Владимир Демчак, ген. директор ассоциации «Национальное бюро винограда и вина» (НБВВ) (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 453-06-19(20), е-mail: alla@aucci.com.ua.

* 14-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Одесситы протестуют против уничтожения малого и среднего бизнеса», посвященная поддержке акций предпринимателей, протестующих против налогового кодекса, принятого Верховной Радой 18 ноября. В пресс-конференции примут участие депутат Одесского городского совета, председатель Одесской городской организации политической партии «Батьківщина» Дмитрий Спивак и заместитель президента Ассоциации работодателей Юга Украины Людмила Бризелевич (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.



* 25-26 ноября на базе Государственного научно опытного контрольного института ветеринарных препаратов и кормовых добавок в г. Львове состоится совещание-семинар на тему: ”Обеспечение стабильности качества ветеринарных препаратов и кормовых добавок и соблюдение требований законодательства по лицензированию в сфере ветеринарной медицины”.



* Начнется заседание коллегии Киевской областной государственной администрации. Коллегия рассмотрит вопрос обеспечения поступлений в Государственный и местные бюджеты за 10 месяцев 2010 года, подведет итоги социально-экономического развития области. Участники заседания также обсудят перспективы развития системы внешкольного образования области, состояние организации питания в заведениях образования. Участники: первый заместитель председателя КОГА Ярослав Москаленко, председатель ГНА в Киевской области Анатолий Петренко, руководители управлений и эксперты.



* В г. Коростене Житомирской области при поддержке Чернобыльской программы ПРООН «Возрождение и развитие» состоится Международный Экономический форум местного развития под эгидой ООН. Цель форума - содействие экономическому развитию городов и районов, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, обучение новоизбранных председателей необходимым принципам развития территорий. Город Коростень имеет опыт создания инвестиционно-привлекательной модели экономического развития, одним из элементов которой является развитие индустриального парка. В мероприятии примут участие представители государственных структур, ведущих инвестиционных, консалтинговых и других заинтересованных компаний и организаций. Участники: М.Свинцицкий, представитель ООН в Украине, Б.Гиббон, В.Москаленко, городской председатель и представитель Коростенского индустриального парка; Збигнев Зехович, проф.. Института регионального развития г.Щецин.

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