Депутаты Европарламента cегодня примут резолюцию по ситуации в Украине

Депутаты Европейского парламента примут резолюцию по ситуации в Украине в заключительный день работы пленарной сессии организации во французском Страсбурге.

Как сообщил ИТАР-ТАСС представитель Высшего законодательного органа Евросоюза, "депутаты намерены дать оценку системным реформам в Украине и тщательно проанализировать политические процессы в стране после выборов в местные органы власти".

"Вместе с тем, в ЕС сохраняется обеспокоенность в отношении возможных нарушений в Украине свободы слова и собраний", - отметил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, ранее Посол Украины при ЕС Константин ЕЛИСЕЕВ заявил, что Украина надеется на сбалансированную резолюцию Европарламента. «По нашему мнению, резолюция должна бы быть сбалансированной, конструктивной и должна бы, скорее, ободрять Украину, чем обескураживать для проведения реформ», - сказал он.

Справка УНИАН. Европарламент планировал принять резолюцию по ситуации в Украине 21 октября. Однако по предложению группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов голосование дважды переносилось. 21 октября - для того, чтобы дождаться проведения местных выборов 31 октября этого года в Украине, а 10 ноября – из-за неготовности доклада наблюдателей Европарламента за выборами.

Группа социалистов и демократов 13 октября этого года подписала меморандум о сотрудничестве с правящей в Украине Партией регионов.

Представители группы народных партий уже обвинили социалистов в подыгрывании украинской власти. Европейские «народники» имеют в Украине три «сестринских» политических силы, представляющие оппозицию: партии Юлии ТИМОШЕНКО, Виктора ЮЩЕНКО и Бориса ТАРАСЮКА.