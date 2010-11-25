ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Выбиванием долгов из украинцев займутся иностранные компании», в котором пишет - за последние три месяца сразу несколько иностранных инвесторов заинтересовались коллекторским бизнесом в Украине. Так, на отечественный рынок вышел крупный российский коллектор «Пристав», немецкая EOS Group. Кроме того, инвестиции от фонда Horizon Capital может привлечь коллекторская компания «Укрфинанс»…

http://delo.ua/dengi/banki/vybivaniem-dolgov-iz-ukraincev-inostrannye-kompanii-148109/

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Также «Дело» публикует материал «Украинские банки: два года без прибыли», в котором пишет - по итогам октября совокупный убыток украинских банков составил 0,64 млрд. грн. Это в 1,7 раза меньше, чем месяцем ранее…

http://delo.ua/dengi/banki/ukrainskie-banki-dva-goda-bez-pribyli-148060/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Равнение на европейское право», в котором пишет – RosUkrEnergo, принадлежащая Дмитрию Фирташу и ОАО "Газпром", добилась в украинских судах права на 12,1 млрд кубометров газа, которые ей должен вернуть "Нафтогаз". Но Кабмин и НАК настаивают на возврате только 5-6 млрд кубометров с учетом долга трейдера перед компанией в $1,7 млрд. Ключевым аргументом в противостоянии могут стать выводы временной следственной комиссии Верховной Рады, доказывающие причастность "Газпрома" к незаконному отбору газа…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1545696

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Реанимация Укрпромбанка» пишет – кредиторы ликвидируемого Укрпромбанка добились признания незаконным последнего моратория на выдачу вкладов. Теперь они намерены оспорить ликвидацию Укрпромбанка и передачу активов на 3 млрд грн. в Дельта Банк. Незаконность моратория не имеет отношения к ликвидации Укрпромбанка, однако кредиторы могут выиграть регрессный иск к Дельта Банку, считают юристы…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1545686

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«Коммерсант-Украина» в материале «Перед нефтепродуктами закрывают границы» пишет – Минтопэнерго договорилось с нефтеперерабатывающими заводами о новых правилах игры на рынке. С 2011 года Украина планирует ограничить импорт нефтепродуктов, введя заградительную пошлину, а единственный импортер, имеющий право не платить ввозные налоги и сборы,– компания "Ливела" – прекратит свою деятельность. Большинству нефтетрейдеров теперь придется заняться торговлей украинских нефтепродуктов, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1545702

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Издание «Экономические известия» в публикации «Борьба за аверсную нефть» пишет – завтра в Украину с двухдневным визитом прибудет министр промышленности и энергетики Азербайджана Натик Алиев для участия в Черноморском экономическом форуме в Ялте. Основная тема переговоров – энергопоставки. Украина имеет шансы доказать, что сможет транспортировать в Европу не только российскую нефть, но и перехватить контракты из стран Кавказа. В расширении нефтяного сотрудничества с Азербайджаном заинтересованы также Беларусь и Польша, с учетом пересечения их интересов в аверсной эксплуатации Одесса – Броды...

http://state.eizvestia.com/full/borba-za-aversnuyu-neft

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Также «Экономические известия» в публикации «Сладостям закрывают дорогу» пишут - 2 декабря правительство России может ввести пошлину на импорт карамели. Для отечественных производителей это означает потерять крупный рынок…

http://markets.eizvestia.com/full/sladostyam-zakryvayut-dorogu

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«Газета по-киевски» в публикации «Майдан: что дальше?» пишет – вчера здесь было не так многолюдно, чем еще день назад. Но на митинг сегодня обещали выйти работники всех рынков столицы…

http://mycityua.com/articles/country/2010/11/25/012544.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Тарифы на электроэнергию хотят поднять вдвое» пишет – Кабмин рассматривает возможность двукратного увеличения цен на электроэнергию, отпускаемую для нужд населения, с апреля, и в последующем на 39% с августа 2011 года…

http://www.segodnya.ua/news/14198344.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Оффшор для власти – панацея от смерти…» пишет – в связи с принятием Налогового кодекса все больше в диспутах всплывает термин оффшор. Особенно часто вспоминается "райский уголок" Кипр. История денонсации «налогового» соглашения с этой страной говорит о том, что нынешняя власть, вряд ли, исправит ситуацию…

https://economics.unian.net/rus/detail/67867

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Большой надзор» пишет - реформа финансового сектора России скоро может сдвинуться с мертвой точки. Совет по финансовым рынкам при президенте обсудит объединение федеральных служб по финансовым рынкам (ФСФР) и страхового надзора (ФССН)…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/250471/bolshoj_nadzor

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Также «Ведомости» в публикации «Осторожно: кредит» пишут – в России с 1 апреля 2011 г. огромный счет за роуминг больше не станет для клиентов МТС, «Мегафона» и «Билайна» неожиданностью. Федеральная антимонопольная служба обязала сотовые компании уведомлять абонента, регистрирующегося в зарубежной сети, о том, что услуги будут предоставляться в кредит и он может уйти в минус…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/250473/ostorozhno_kredit

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Издание «Известия» в публикации «Автопром лишат прошлого» пишет - российский автопром в этом году показал рекордный рост. Но поддержка государства, которая во многом этот рост обеспечивала, скоро закончится. Денег, выделенных на утилизацию автохлама, может не хватить на следующий год. Минпромторг выдал уже 365 из 400 тысяч сертификатов на скидку в размере 50 тысяч рублей, которая предоставляется для покупки новой отечественной машины. Теперь правительству предстоит решить, оставить ли окрепший автопром выживать самостоятельно или выделить еще денег…

http://www.izvestia.ru/economic/article3148720/

(УНИАН)