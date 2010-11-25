Депутаты Европарламента согласовали проект резолюции по Украине

Депутаты Европейского парламента согласовали проект резолюции по Украине, голосование за который должно состояться сегодня, 25 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, совместный текст, согласованный всеми группами Европарламента, опубликован на официальном сайте Европарламента.

В документе, в частности, планируется признать право Украины на основе статьи 49 Соглашения Европейского Союза подать заявку на членство в ЕС как европейского государства, придерживающегося принципов свободы, демократии, уважения к правам человека и фундаментальным свободам, верховенству права.

При этом депутаты планируют подчеркнуть, что Украина имеет европейскую перспективу, а также поприветствовать консенсусные заявления украинского правительства и оппозиции о стремлении к евроинтеграции с долгосрочной целью стать членом ЕС.

Вместе с тем в проекте отмечается, что местные выборы 31 октября этого года не установили нового позитивного стандарта, и выражается сожаление, что Украина изменила избирательное законодательство за несколько месяцев до их проведения.

«(Европарламент – УНИАН) выражает сожаление, что из-за отказа избирательных комиссий регистрировать запросы оппозиционных партий раньше, чем списки Партии регионов, правящая партия получила первые номера в бюллетенях для голосования в 85% округов», - написано в документе.

В проекте также отмечается, что некоторые партии, в частности «Батькивщина», не смогли зарегистрировать своих кандидатов в ряде регионов и принять участие в выборах.

Европарламент также планирует выразить сожаление тем, что избирательные правила остаются предметом дискуссий в Украине и поддержать необходимость улучшения избирательного законодательства при сотрудничестве с ЕС и ОБСЕ.

В документе содержится обеспокоенность последним развитием событий, которое, по мнению депутатов, может привести к подрыву свободы СМИ и плюрализма, а также призыв к властям предпринять все необходимые меры для защиты этих основных аспектов демократического общества, воздерживаться от прямого или непрямого контроля за содержанием сообщений национальных СМИ.

Депутаты также планируют подчеркнуть срочную необходимость реформ законодательства, регулирующего медиа-сферу, поприветствовать намерение создать в Украине Общественное телевидение и, вместе с тем, выразить сожаление отзывом лицензий у «5-го канала» и канала TVi.

В проекте резолюции содержится призыв к украинскому правительству привести законодательство в области СМИ к стандартам ОБСЕ, призвать власти внимательно расследовать исчезновение журналиста Василия КЛИМЕНТЬЕВА.

Депутаты считают необходимым провести консенсусную конституционную реформу, которая предусматривала бы четкое разделение власти и эффективную систему сдерживаний и противовесов. В этом контексте в проекте отмечается важность сотрудничества с Венецианской комиссией Совета Европы.

Документом также планируется призвать украинские власти к расследованию всех сообщений о нарушениях прав и свобод, а также – роль СБУ во вмешательстве в демократический процесс.

В проекте резолюции отмечается и ключевая роль Украины в обеспечении энергетической безопасности ЕС, подчеркивается важность ускорения сотрудничества между Украиной и ЕС в этой сфере, содержится призыв к Украине выполнить обязательства, взятые ею в марте 2009 года в рамках Брюссельской декларации.

Депутаты планируют выразить удовлетворение прогрессом в переговорах по соглашению об ассоциации с созданием зоны свободной торговли и призвать Еврокомиссию и Украину добиться быстрого прогресса в этом вопросе.

Кроме того, Европарламент планирует призвать украинские власти к ускорению усилий по борьбе с коррупцией, призвать Верховную Раду одобрить закон о доступе к публичной информации, поприветствовать План действий по либерализации визового режима для Украины, призвать страны-члены ЕС отказаться от взимания сборов при выдаче виз, а также призвать Еврокомиссию и Украину подготовить специальные меры для облегчения перемещения болельщиков между Украиной и Польшей во время Евро-2012.