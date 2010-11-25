Главное на 25 ноября (день)

Предприниматели пришли к Администрации Президента, где начался их митинг протеста против Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, на улице Банковой собралась значительная часть митингующих с Майдана Незалежности.

В частности, протестующие требуют от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать Налоговый кодекс. Но при этом они выступают за необходимость переговоров с властью.

Проход в Администрацию Президента загражден представителями правоохранительных органов.

Верховная Рада зарегистрировала проект закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины (об осуществлении банковского надзора на консолидированной основе)»

Законопроект (рег. № 7399 от 24.11.2010 г.) обнародован на сайте парламента.

Данным документом устанавливается порядок и условия проведения надзора за банками на консолидированной основе. В частности, устанавливаются требования к материнскому банку банковской группы, к участникам банковской группы; определяется право Национального банка Украины, Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку применять меры воздействия к участникам банковских групп; регламентируются вопросы сотрудничества и координации деятельности между органами, осуществляющими государственное регулирование рынков финансовых услуг, а также с соответствующими органами банковского надзора других государств.

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства не ставит вопрос об отбирании квартир за задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

«Мы пока не ставим вопрос забрать квартиру. Мы ставим вопрос описания квартиры, автомобиля, гаража, имущества. Но нет механизма реализации этого имущества», - сказал он.

Министр пояснил, что забрать квартиру за коммунальные долги можно только по решению суда. При этом для того, чтобы задействовать такой механизм борьбы с неплательщиками за ЖКУ, должен быть создан переселенческий фонд для отселения неплательщиков.

«Главное, чтобы человек знал, что такая возможность (отобрать квартиру за долги - УНИАН) есть. Но это крайняя норма, думаю, на это мы не пойдем», - добавил он.

Министр отметил, что в проекте Жилищного кодекса, который планируется вынести на второе чтение в парламенте 2 декабря, предусматривается возможность начисления пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг.

«Каждый гражданин должен сегодня отвечать – если он получает услугу и она качественная, он должен платить, а если некачественная – есть схема перерасчета», - сказал Ю.ХИВРИЧ.

Кроме положения о начислении пени в проекте Жилищного кодекса, министерство зарегистрировало в Верховной Раде отдельный законопроект, регулирующий эту же проблему. Министр пояснил, что если парламент примет Жилищный кодекс с данным положением, то законопроект будет не нужен.

При этом размер штрафа, сроки оплаты жилищно-коммунальных услуг и прочие детали по взиманию пени будут прописаны в отдельном постановлении Кабинета министров.

Ю.ХИВРИЧ также отметил, что вопросы взимания задолженности по ЖКУ для граждан, которые уже накопили долги, отражены в Законе «О судоустройстве и статусе судей».

По оценкам министра, на сегодня своевременно платят за тепло 90-91% населения, за воду – 95-96%, квартплату – 93-94%.

Ю.ХИВРИЧ добавил, что основная доля неплательщиков сегодня не пенсионеры, а более состоятельные люди 35-40 лет.

Министр уточнил, что возможности отключить конкретного неплательщика от тепла, горячей воды и вывоза мусора нет. При этом есть возможность отключить воду и канализацию.

В Украине планируется построить 10 мусороперерабатывающих заводов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ.

По его словам, строительство заводов предусмотрено национальным проектом «Чистый город», которое министерство будет реализовывать совместно с Государственным агентством по управлению национальными проектами.

Министр пояснил, что в рамках проекта планируется строительство мусороперерабатывающих заводов или линий по переработке твердых бытовых отходов (бумага, стекло, пластик), которые бы могли выпускать вторичное сырье и утилизировать остальные отходы.

По данным Ю.ХИВРИЧА, для участия в проекте отобрано 14 городов.

Он отметил, что строительство заводов будет осуществляться в основном за инвестиционные средства. При этом есть предварительные договоренности с ЕБРР и Всемирным банком о предоставлении кредитов.

По данным МинЖКХ, в Украине ежегодно образуется более 50 млн. куб. м (12,5 млн. тонн) твердых бытовых отходов, которые захороняются на 4,5 тыс. свалках и полигонах общей площадью почти 7,8 тыс. га.

При этом только 70% населения Украины охвачено услугами по вывозу бытовых отходов, в том числе 30% - в сельской местности. Это приводит к ежегодному образованию 24 тыс. несанкционированных свалок, занимающих площадь 750 га. Таким образом, ежегодно на несанкционированные мусоросвалки и в лесополосы попадает около 5 млн. тонн бытовых отходов.

В то же время только 2,5% бытовых отходов в Украине утилизируется на двух мусоросжигательных заводах в Киева и Днепропетровске из четырех построенных в советские времена (в Харькове и Севастополе).

Министр сообщил, что из 600 городов в Украине раздельный сбор бытовых отходов введен только в 53 городах. В 7 населенных пунктах работают мусоросортировочные линии, а в 16 населенных пунктах они строятся.

Ю.ХИВРИЧ считает, что в каждом городе с численностью населения свыше 100 тыс. человек должны быть построены мусоросортировочные линии.

По данным МинЖКХ, средний тариф на вывоз ТБО составляет около 29 грн./куб.м, в том числе за перевозку – 21 грн./куб.м, за захоронение – 8 грн./куб.м.

Комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма утвердила проект решения "О введении моратория на новое строительство и землеотводы в границах охранной зоны Софиевского собора и Киево-Печерской лавры".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя этой Постоянной комиссии Киевсовета Александра БРИГИНЦА (БЮТ).

Комментируя это предложение Комиссии, А.БРИГИНЕЦ подчеркнул, что если Киевсовет за него проголосует, то строить нельзя будет на ул. Лаврской, Мазепы, Грушевского, Владимирской горке, Институтской, Крещатике и всех прилегающих к нему улицах, в частности на ул. Малой Житомирской.

Однако, сказал он, прежде, чем внести этот проект в Киевсовет, необходима поддержка градостроительной комиссии, которую чаще называют «земельной». «Именно эта комиссия пока отказалась поддерживать соответствующий проект решения, создав рабочую группу для изучения ситуации», - отметил А.БРИГИНЕЦ.

«Под проектом уже стоит моя подпись, а также подпись главного архитектора и профильного зама главы КГГА, а вот некоторые депутаты-земельщики, заскучав, наверное, за земельным дерибаном, решили повременить с введением моратория. Допускаю, что они тянут время, чтобы успеть провести какие-то землеотводы в охранной зоне на ближайших сессиях. А когда все земельные участки будут розданы, тогда и поддержат мораторий», - предполагает А.БРИГИНЕЦ.

На территории охранной зоны Софиевского собора и Киево-Печерской лавры находится несколько скандальных объектов – на ул. Гончара и на ул. М.Житомирской. «Именно нерегламентированное строительство возле Софии Киевской привело к мировому скандалу, когда наши святыни – София и Лавра – едва не попали в «черный список» ЮНЕСКО», - подчеркнул А.БРИГИНЕЦ.

«Если Киевсовет на ближайших сессиях не поддержит мораторий, а вместо этого продолжит выделение земли под новое строительство в охранной зоне, новых скандалов не избежать. У Киевской власти будут проблемы и с Кабмином и с Президентом, которые попадут под критику ЮНЕСКО, и с киевлянами, которые традиционно настойчиво борются против застроек в историческом центре не только блокируя строительство, но и побеждая застройщиков, как это было с объектами на ул. Гончара и ул. Театральной, - напомнил А.БРИГИНЕЦ.

В Луганской области милиция и ГАИ препятствуют людям, которые пытаются выехать в Киев для участия во Всеукраинской акции протеста против нового Налогового кодекса.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила председатель общественной организации «Объединение предпринимателей г. Красный Луч» Ольга МОТИНОВА.

По ее словам, на прошлой неделе предприниматели г. Красный Луч заказали 100 железнодорожных билетов на поезд «Луганск-Львов» от станции Дебальцево до столицы Украины. Чтобы добраться до железнодорожной станции, предприниматели решили воспользоваться своим собственным автотранспортом. Семь небольших автобусов (по 18 посадочных мест) должны были везти людей из Красного Луча. Однако на место отправления автобусов (гостиница «Красный Луч») прибыла милиция и ГАИ.

«Нам запретили выезд. До их приезда мы успели отправить несколько бусов, но эти машины были остановлены ГАИ на трассе. На расстоянии 30 км от города в 18.00 в темноте водителей заставили высаживать пассажиров и возвращаться в Красный Луч. Предпринимателям пришлось идти пешком вдоль дороги. Причина, которую нам назвали в ГАИ, - отсутствие согласования на перевозку пассажиров. Для нас непонятно, почему мы на этих же машинах без каких-либо разрешений ездим в Харьков за товаром, а поехать в Киев не смогли. И людям вдруг пришлось, почти ночью, выходить из авто на трассе», - рассказала О.МОТИНОВА.

На помощь предпринимателям пришел профсоюз таксистов. Автомобили забирали людей и отвозили к поезду. Вопреки всем попыткам местной власти краснолучские предприниматели смогли реализовать свое конституционное право и принять участие в акции протеста в Киеве, подчеркнула О.МОТИНОВА.

В Луганске 26 ноября от подачи тепла планируется отключить 24 жилых дома, которые должны городскому КП «Теплокоммунэнерго» порядка 10 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в среду заявил директор ЛГКП «Теплокоммунэнерго» Алексей РУСАКОВ.

«Задолженность населения перед ЛГКП «Теплокоммунэнерго» за отпущенную тепловую энергию на сегодняшний день составляет 134 млн. грн., - заявил он. - Сегодня крайне сложная ситуация с расчетами населения за услуги теплоснабжения».

По его словам, «мы качественно подготовились к отопительному сезону, выполнили все необходимые ремонтные работы и подали теплоноситель на объекты социальной сферы и жилой фонд в кратчайшие сроки, как того требовали погодные условия. На этот момент у нас практически не возникает аварий, а те которые происходят, оперативно устраняются. Мы неоднократно обращались к населению и разъясняли сложившуюся ситуацию с образовавшимися долгами, но большинство луганчан-должников так и не откликнулись на наши просьбы и не начали погашать задолженность, кроме того, долги продолжают расти».

А.РУСАКОВ подчеркнул также, что сегодня очень остро стоит вопрос расчетов за газ, также предприятие из-за долгов населения за предоставленные услуги нарастило задолженность перед ООО «Лугансквода» и ООО «ЛЭО». Он отметил, что в связи с этим в городе начинается жесткая борьба с абонентами, которые не оплачивают коммунальные услуги.

«Мы провели переговоры с ООО «Лугансквода» и договорились о совместной борьбе с неплательщиками, - заявил директор «Теплокоммунэнерго». – Мы проработали юридическую базу и нашли возможность переуступить часть долга наших абонентов ООО «Лугансквода», предприятию у которого есть техническая возможность отключать не целые дома от теплоносителя, а ограничить водоотведение в отдельные квартиры при помощи системы «Спрут». После отключения водоотведения злостный неплательщик сможет получить данную услугу только после 100% оплаты задолженности как за воду, так и за тепло».

Совместные мероприятия начнутся в ближайшие дни, о чем население предупреждено заранее, как этого требует законодательство, сказал он, добавив, что с пятницы будут проводиться отключения целых жилых домов от тепловой энергии, в которых задолженность достигает 500 тыс. грн.

«В пятницу планируется отключение 24 домов, суммарный долг которых составляет 10 млн. грн., - заявил он. - На сегодняшний момент у нас нет другой возможности, кроме как ограничить услугу подачи теплоносителя. Других вариантов и возможностей у нашего предприятия просто нет».

(УНИАН)