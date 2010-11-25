Анонс событий 26 ноября

Пресс-конференция по поводу торжественного подписания кредитного и проектного соглашений в рамках подготовки совместного между Украиной и ЕБРР проекта «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к г.Киеву».

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В медиа-холдинге «Главред» состоится пресс-конференция на тему: «Налоговый кодекс. Окончательный вариант». Участники: директор Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой и другие

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Состоится презентация проекта «Украина аграрная». Основное задание проекта - широкое распространение информации о состоянии и перспективах развития ведущих отраслей агропромышленного комплекса.

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Накануне Международного дня инвалидов Национальная Ассамблея инвалидов Украины проведет Всеукраинское совещание на тему: «Социальное предпринимательство: перспективы развития в Украине».

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Кто в Украине имеет право на проведение аукционов по продаже необработанной древесины?». Будет обнародовано заявление Ассоциации “Союз бирж Украины”, обращение к Президенту Украины, председателю Антимонопольного Комитета Украины и Генеральному прокурору Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (044) 459-9244; e-mail: bersabu@agrostock.kiev.ua; tretyak@agrostock@kiev.ua". Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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На территории консорциума “ЕДАПС” состоится демонстрация возможностей Украины по производству электронных (биометрических) паспортов для выезда за рубеж.

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В г. Донецк 24-27 ноября проводится первый национальный фестиваль представителей малого и среднего бизнеса: «Предпринимательство Украины: инновации и развитие» в Донецкой торгово-промышленной палате. Во время проведения Национального фестиваля будет проходить Четвертая специализированная межрегиональная выставка-ярмарка достижений малого и среднего бизнеса: «Малый бизнес Украины-2010».

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В МДЦ «Артек» в 12-30 состоится церемония награждения победителей фестиваля юных железнодорожников «Счастливые ладони». Генеральный директор «Укрзалізниці» Михаил Костюк примет участие в награждении победителей в номинациях: «Лучший знаток общего курса железных дорог», «Лучший знаток путевого хозяйства», «Лучший знаток вагонного хозяйства», «Лучший организатор движения поездов», «Лучший машинист тепловоза», «Лучший рисунок посвященный железной дороге», «Лучшее произведение на тему: «Мои родители - железнодорожники» и «Я из династии железнодорожников».

(УНИАН)