Главное за 25 ноября (вечер)

Новости дня

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Основными новостями второй половины дня стали сообщения о многотысячном митинге у стен администрации Президента, о встрече президентов Украины и России, призыв предпринимателей ветировать Налоговый кодекс...

Экономика

Янукович лишь в понедельник определится по поводу вето к Налоговому кодексу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сможет лишь с понедельника определиться относительно целесообразности или нецелесообразности применения вето к принятому Верховной Радой Налоговому кодексу.

Об этом журналистам сообщила одна из координаторов акции протеста предпринимателей Оксана ПРОДАН по окончании переговоров в Администрации Президента.

Она отметила, что инициативная группа предпринимателей встретилась с заместителем главы Администрации Президента Ириной АКИМОВОЙ. По словам О.ПРОДАН, И.АКИМОВА сказала, что Президент поручил обеспечить при анализе положений Налогового кодекса соблюдение всех прав субъектов предпринимательской деятельности, чтобы не было никаких нарушений или сужений их прав.

Акимова: Президент озабочен вопросом соблюдения в Налоговом кодексе прав и свобод граждан

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ озабочен вопросом соблюдения в принятом Налоговом кодексе прав и свобод граждан.

Об этом сегодня на брифинге сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА по результатам встречи с представителями предпринимателей.

«По этому документу у Президента, естественно, есть глубокая озабоченность, связанная с вопросом, гарантируется ли обеспечение защиты прав и свобод граждан в Налоговом кодексе, который был проголосован в Верховной Раде. Нет ли существенного ущемления прав и свобод за счет безудержного расширения прав государственных органов, в частности Налоговой администрации», - сказала И.АКИМОВА.

Она подчеркнула, что принятый ВР вариант Налогового кодекса дает основание сомневаться, что в документе соблюдены все свободы и права граждан.

«То, что голосовалось в парламенте, дало большую пищу для подобного рода сомнений», - сказала И.АКИМОВА.

При этом он подчеркнула, что экспертная группа, которая в ближайшие дни будет анализировать документ, чрезвычайно внимательно будет относиться ко всем моментам, вызывающим сомнения.

Эксперты подготовят заключение для Президента по Налоговому кодексу

В ближайшие дни экспертная группа, созданная в Администрации Президента, подготовит анализ Налогового кодекса для Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, чтобы он смог принять решения относительно этого документа.

Об этом сегодня на брифинге сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА по результатам встречи с представителями предпринимателей.

Она отметила, что доработанный закон о Налоговом кодексе Администрация Президента ожидает получить от Верховной Рады завтра вечером.

«По последней информации, которую мы получили из Верховной Рады, этот доработанный документ может прийти сюда в Администрацию, вероятнее всего, завтра вечером. Понимая важность этого документа, уже давно сформирована экспертная группа, куда, в том числе, входят и представители народных организаций… Эта группа начнет работать с окончательным документом в ту же минуту как он поступит. Мы будем работать, естественно, и в субботу, и в воскресенье, и постараемся в максимально сжатые сроки, учитывая большой объем этого документа, подготовить экспертную справку, на основе которой Президент будет принимать решение о судьбе этого документа», - сказала И.АКИМОВА.

Она отметила, что первая аналитическая справка по Налоговому кодексу будет предоставлена Президенту уже днем в субботу.

Предприниматели требуют ветировать Налоговый кодекс и разработать новый

Предприниматели требуют ускорить процедуру ветирования Налогового кодекса Президентом и создать рабочую группу с привлечением общественности для разработки новой редакции кодекса. Таким был итог встречи представителей Координационного совета, избранных участниками акции протеста предпринимателей с первым заместителем главы Администрации Президента Ириной АКИМОВОЙ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила председатель Николаевской областной профсоюзной организации работников малого и среднего бизнеса «Единение» Елена ГЕРАСИМЧУК.

По ее словам, предприниматели выразили мнение, что Налоговый кодекс нужно переписывать не постатейно, а разрабатывать его заново, причем должна быть создана новая рабочая группа, с привлечением представителей общественности. Они потребовали, чтобы была ускорена процедура ветирования Налогового кодекса и создана новая рабочая группа по доработке документа.

Е.ГЕРАСИМЧУК также отметила, что на встрече также обсуждалась проблема пенсионного возраста и платежей предпринимателей в Пенсионный фонд. По ее словам, все 8 человек, входящие в Координационный совет предпринимателей, придерживались во время переговоров единой выверенной позиции, разногласий в группе активистов нет.

Предприниматели намерены не останавливать акцию протеста на Майдане Незалежности до тех пор, пока Президент не наложит вето на Налоговый кодекс.

«Считаем, что сейчас Президент уже должен услышать наше мнение. Он не может не отреагировать на наши требования. В разговоре с Ириной Акимовой мы называли не просьбы, а именно требования!» - сказал Е.ГЕРАСИМЧУК.

По словам Е.ГЕРАСИМЧУК, И.АКИМОВА пообещала в точности передать Президенту все требования предпринимателей. Она сказала, что экспертный совет, без решения которого не может быть наложено вето, будет заседать круглосуточно, а в пятницу к вечеру будет передан для принятия решения.

Председатель Николаевской областной профсоюзной организации работников малого и среднего бизнеса «Единение» также акцентировала, что участники акции протеста, среди которых есть николаевские предприниматели, будут оставаться на Майдане Незалежности до понедельника, пока не добьются выполнения своих требований. Если же их мнение снова не будет услышано, они намерены превратить акцию протеста в политическую.

Завтра Янукович встретится с Медведевым

Завтрашняя встреча президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА даст новый импульс реализации совместных украинско-российских проектов.

Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в России высказал вице-спикер Государственной думы России Александр БАБАКОВ.

«От этих встреч мы ожидаем не только решения принципиальных вопросов из области политики, межгосударственных отношений. Практическая основа взаимоотношений любых государств лежит в экономической плоскости, и в ходе визита украинского Президента в Россию, безусловно, будет обсуждаться и экономическое сотрудничество, - сказал А.БАБАКОВ. – Встречи на высшем уровне – это дополнительный импульс по преодолению порой объективных препятствий, тормозящих ход развития отношений».

А.БАБАКОВ отметил, что сферы, в которых заявлен взаимный интерес, – энергетика, ВПК, транспорт, инфраструктурные проекты – не так просто развиваются и в России, и в Украине.

«Объединение усилий наших стран предполагает, что будет дан определенный импульс в развитии национальных секторов экономики, что очень важно», - считает он.

А.БАБАКОВ уверен, что после встречи президентов можно ожидать прогресса в вопросах, по которым уже подписаны документы.

Он считает, что в ходе встречи глав государств будут обсуждаться вопросы, с которыми Россия выходит на международную арену, – новый договор о коллективной безопасности в Европе, отношение к ратификации договора по СНВ и призыв к другим государствам занять адекватную позицию - это вопрос создания ПРО НАТО и участие России в этом проекте, а также тема модернизации, которая активно поддержана украинской стороной.

Завтрашняя встреча президентов Украины и России даст новый импульс реализации проектов – вице-спикер Госдумы

Завтрашняя встреча президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА даст новый импульс реализации совместных украинско-российских проектов.

Такое мнение собственному корреспонденту УНИАН в России высказал вице-спикер Государственной думы России Александр БАБАКОВ.

«От этих встреч мы ожидаем не только решения принципиальных вопросов из области политики, межгосударственных отношений. Практическая основа взаимоотношений любых государств лежит в экономической плоскости, и в ходе визита украинского Президента в Россию, безусловно, будет обсуждаться и экономическое сотрудничество, - сказал А.БАБАКОВ. – Встречи на высшем уровне – это дополнительный импульс по преодолению порой объективных препятствий, тормозящих ход развития отношений».

А.БАБАКОВ отметил, что сферы, в которых заявлен взаимный интерес, – энергетика, ВПК, транспорт, инфраструктурные проекты – не так просто развиваются и в России, и в Украине.

«Объединение усилий наших стран предполагает, что будет дан определенный импульс в развитии национальных секторов экономики, что очень важно», - считает он.

А.БАБАКОВ уверен, что после встречи президентов можно ожидать прогресса в вопросах, по которым уже подписаны документы.

Он считает, что в ходе встречи глав государств будут обсуждаться вопросы, с которыми Россия выходит на международную арену, – новый договор о коллективной безопасности в Европе, отношение к ратификации договора по СНВ и призыв к другим государствам занять адекватную позицию - это вопрос создания ПРО НАТО и участие России в этом проекте, а также тема модернизации, которая активно поддержана украинской стороной.

Европейская экономическая палата открыла представительство в Украине

Европейская экономическая палата торговли, коммерции и промышленности (EEIG) открыла свое представительство в Украине.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Европейской экономической палаты в Украине Станислав ГРИГОРСКИЙ.

Он отметил, что Европейская экономическая палата является реальным инструментом для выхода украинских компаний на внешние рынки. В частности, по его словам, EEIG гарантирует своим членам поддержку многих видов деятельности, в том числе сертификацию их продукции по стандартам ЕС, осуществление юридической поддержки, предоставление исчерпывающей информации о готовом бизнесе, франшизе, которые можно приобрести у компаний-разработчиков, а также содействие украинским компаниям в поиске зарубежных партнеров для собственных проектов. В то же время, подчеркнул С.ГРИГОРСКИЙ, компании, планирующие стать членом EEIG, должны иметь высокое качество производимой ими продукции, конкурентоспособную цену, отличный сервис.

Эксперт: Налоговый кодекс не учел интересов общественных организаций

Эксперт ОБСЕ Валерий БОНДАРЧУК считает, что Налоговый кодекс абсолютно не учел интересов общественных организаций.

Об этом В.БОНДАРЧУК заявил сегодня в ходе круглого стола по вопросам механизмов финансирования организаций гражданского общества и мероприятий улучшения доверия между общественными организациями и властью. Круглый стол состоялся в Киеве под эгидой ОБСЕ.

«Мое мнение, как эксперта, что этот кодекс абсолютно не учел интересов общественных организаций», - отметил В.БОНДАРЧУК.

По его мнению, украинское законодательство, которое регулирует вопросы финансирования общественных организаций, имеет несколько основных недостатков. Первым из них является несовершенство именно налогового законодательства. «Много организаций имеют проблемы с налогообложением поступлений из разных источников», - сказал эксперт ОБСЕ.

Вторым существенным недостатком является неоднозначность трактовки налоговыми органами законодательства на местах, которые для сбора наибольшего количества налогов стремятся лишить организации неприбыльного статуса под любым предлогом. «Сейчас очень много организаций будут лишаться неприбыльного статуса потому, что их устав не отвечает каким-то мифическим требованиям налоговой», – сообщил В.БОНДАРЧУК.

Эксперт ОБСЕ также отметил, что в Украине нет стимулов для тех физических и юридических лиц, которые хотят оказать помощь общественным организациям, хотя, отметил он, во многих странах действует правило так называемой однопроцентной филантропии, согласно которому лицо, пожертвовавшее средства, учитывает эту сумму в оплаченные налоги.

Финансы

Профицит платежного баланса Украины в январе-октябре составил 5,863 млрд. долл.

Профицит платежного баланса Украины в январе-октябре 2010 г., по предварительным данным, составил 5,863 млрд. долл. против 12,864 млрд. долл. дефицита за соответствующий период 2009 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, по итогам октября дефицит платежного баланса составил 578 млн. долл. против 691 млн. долл. в октябре 2009 года.

По данным Нацбанка, за январь-октябрь т.г. текущий счет был сформирован с дефицитом 1 млрд. 809 млн. долл., что на 1 млрд 027 млн. долл. больше, чем за соответствующий период 2009 года., в том числе в октябре — 907 млн. долл. (в октябре 2009 года — профицит 74 млн. долл.).

«Такое увеличение дефицита было достаточно ожидаемо и стало результатом, прежде всего, увеличения объемов поставок природного газа и сезонного сокращения профицита торговли услугами», - говорится в сообщении НБУ.

Профицит по капитальному и финансовому счету в октябре составил 329 млн. долл. и был обеспечен, в первую очередь, достаточно высокими для этого года объемами прямых иностранных инвестиций (466 млн. долл.) и чистыми привлечениями по долгосрочным кредитам частного сектора (551 млн. долл.). Также продолжилось активное приобретение нерезидентами внутренних государственных облигаций (264 млн. долл.). В то же время, объемы накопления наличной валюты вне банков оставались очень высокими (1,7 млрд. долл.).

Нацбанк отмечает, что в отличие от предыдущих месяцев приток капитала по финансовому счету был недостаточным для полного покрытия дефицита текущего счета. Сложившееся в результате отрицательное сальдо сводного платежного баланса (578 млн. долл.) финансировалось за счет резервных активов, объем которых на 1 ноября 2010 года сократился до 34.3 млрд. долл. США (5,8 месяцев импорта товаров и услуг будущего периода).

С начала года профицит капитального и финансового счетов достиг 7,7 млрд. долл., в то время как за 10 месяцев 2009 года дефицит составил 12,1 млрд. долл.

«Соответственно, продолжается тенденция роста кумулятивного профицита за последние 12 месяцев: в октябре он составил 7,8 млрд. долл. по сравнению с 6,7 млрд. долл. в сентябре» - указывается в сообщении.

Чистые поступления иностранных инвестиций в октябре оставались на достаточно высоком для текущего года уровне – 466 млн. долл. (В сентябре - 545 млн. долл.). Почти треть чистых поступлений направлено в банковский сектор (32.6%). В целом с начала года чистый приток прямых иностранных инвестиций составлял 4,1 млрд. долл., практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года, из них в банковского сектора поступило 34% (в прошлом году — 45%).

Сальдо по кредитам и облигациями в октябре сложилось положительным (566 млн. долл. США). Сохраняется заинтересованность нерезидентов в правительственных ценных бумагах, обеспеченная высокой ликвидностью мировой финансовой системы и относительно высокими процентными ставками по этим инструментам. Чистый приток капитала по ОВГЗ и ОВГЗ-НДС в октябре составил 264 млн. долл.

Сальдо по операциям частного сектора по кредитам и облигациям сложилось положительным в сумме 353 млн. долл. При этом традиционно остается отрицательным сальдо по операциям банковского сектора - 252 млн. долл. Кроме того, сальдо по операциям реального сектора по кредитам и облигациям сохраняется положительным, за октябрь оно составило 605 млн. долл. США за счет активного привлечения долгосрочных кредитов. В целом за январь-октябрь 2010 года сальдо по операциям с кредитами и облигациями частного сектора остается отрицательным - 534 млн. долл. США, однако гораздо меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года (8.1 млрд. долл. США).

Госкомпредпринимательства согласовал продажу госпакетов в капитализированных банках

Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства) согласовал проект постановления Кабинета министров, определяющего порядок продажи корпоративных прав государства в капитализированных банках.

Об этом говорится в сообщении Госкомпредпринимательства, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, правительство разработало процедуру подготовки и проведения продажи пакета акций государства в уставном капитале банков путем конкурса. В случае если конкурс не состоится из-за отсутствия заявлений на участие в нем, будет осуществляться выкуп пакета акций акционерами банка.

Госкомпредпринимательства согласовал соответствующее постановление правительства, разработанное Фондом государственного имущества.

ТЭК

НКРЭ не изменила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на декабрь

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) оставила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на декабрь 2010 года на уровне ноября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРЭ со ссылкой на постановление комиссии от 23 ноября № 1534.

Напомним, комиссия с сентября т. г. не меняет розничные тарифы на электроэнергию.

Строительство

Единый госреестр очередников на получение жилья планируется создать до 2013 г.

Единый государственный реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, планируется сформировать до 2013 г.

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина «Об Едином государственном реестре граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий», который сегодня был рассмотрен на заседании Правительственного комитета по вопросам региональной и социальной политики, строительства, жилищно-коммунального хозяйства и гуманитарного развития, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Виктора ТИХОНОВА.

По его словам, внедрение реестра осуществляется с целью обеспечения прозрачности ведения учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и общественного контроля над распределением и предоставлением жилья.

Предусматривается, что реестр будет автоматизированной информационной системой сбора, накопления, предоставления, защиты и учета информации о гражданах, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Держателем реестра будет Министерство регионального развития и строительства, которое определить администратора реестра (предприятие, принадлежащее к сфере управления министерства).

Доступ к информации, которая будет содержаться в реестре, будет обеспечен через специально созданный веб-сайт.

Агро

Россия намерена закупить в Украине 2 млн. тонн фуражного зерна

Россия ведет переговоры с Украиной о закупке 2 млн. тонн зерна четвертого класса.

Об этом заявил директор департамента регулирования агропродовольственного рынка и развития инфраструктуры Минсельхоза РФ Илья ШЕСТАКОВ на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам.

Он также сообщил, что по импорту фуражного зерна Россия ведет переговоры и с Казахстаном и со странами Евросоюза.

И.ШЕСТАКОВ отметил, что в настоящее время в РФ существует недостаток фуражного зерна и одновременно достаточно большой избыток продовольственной пшеницы. "Мы сейчас ведем работу с Украиной, Казахстаном и другими странами по возможному ввозу фуражного зерна", - сказал И.ШЕСТАКОВ.

"Сейчас обсуждаем, что 2 миллиона тонн могут быть закуплены в Украине, порядка 500 тысяч тонн - в Казахстане и еще 500 тысяч тонн - в других странах", - отметил он.