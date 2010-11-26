Суд в Херсоне отклонил иск мэрии о запрете акции ко Дню памяти жертв голодоморов

Херсонский окружной административный суд отклонил иск мэрии Херсона о запрете проведения 27 ноября митинга и шествия, приуроченных Дню памяти жертв голодоморов.

Об этом УНИАН сообщил руководитель Херсонской областной организации партии "Наша Украина" Борис СИЛЕНКОВ, поскольку акция была инициирована возглавляемой им организацией.

"Суд отклонил иск в части запрета на проведение митинга и шествия", - сказал Б.СИЛЕНКОВ.

Он отметил, что акция начнется в запланированное время - в 16.00.

Также Б.СИЛЕНКОВ заявил, что «Наша Украина» планирует в срочном порядке истребовать в суде данное решение, так как документ будет приобщен к обращению партии, которое направят в посольства стран-подписантов международной конвенции 1948 года «О противодействии преступлению отрицания геноцида и наказания за него». В обращении «Наша Украина» просит страны запретить въезд на их территорию мэру Херсона Владимиру САЛЬДО.

По словам Б.СИЛЕНКОВА, в соответствии с конвенцией, любые попытки отрицания факта геноцида являются противоправными действиями и могут стать предметом рассмотрения в международном суде в Гааге. Эту конвенцию подписали 143 страны, в частности, все страны-члены ЕС. Факт осуществления в Украине геноцида (физического истребления голодом) установлен украинским судом. Следовательно, страны, которые подписали упомянутую конвенцию, должны соответственно реагировать на действия лиц, которые отрицают факт Голодомора или препятствуют мемориальным мероприятиям в память его жертв.

«Обращение уже готово и будет передано в посольства в самое ближайшее время», - заявил Б.СИЛЕНКОВ.

Как сообщал УНИАН, городской председатель Херсона Владимир САЛЬДО обжаловал в Херсонском окружном административном суде заявку ХОО «Наша Украина» на проведение 27 ноября шествия, приуроченного ко Дню памяти жертв голодоморов и политических репрессий. В своем иске мэрия отмечала, что заявка партии на проведение акции не отвечает порядку проведения подобных мероприятий, утвержденному горсоветом Херсона.