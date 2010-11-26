Янукович сегодня посетит Россию

Cегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит рабочий визит в Москву (РФ) для участия в четвертом заседании Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

Как сообщает пресс-служба главы государства, во время заседания планируется обсудить развитие двусторонних отношений в политической сфере, состояние реализации перспективных проектов в высокотехнологичных отраслях, а также гуманитарное взаимодействие.

Особое внимание будет уделено введению сторонами комфортных условий для граждан Украины и России при пересечении ими межгосударственной границы в развитие договоренностей, достигнутых главами обоих государств 17 сентября этого года в городе Глухов.

По результатам заседания ожидается подписание итогового Протокола, а также ряд других документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества между Украиной и Российской Федерацией.

Предусматривается также проведение отдельной встречи Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.