ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Нефтепровод "Одесса-Броды" могут достроить до Польши за деньги Евросоюза», в котором пишет - Польша и Азербайджан хотят, чтобы проект продолжения нефтепровода "Одесса-Броды" до польского города Плоцк оказался в списке программ Восточного партнерства…

http://delo.ua/biznes/rynki/nefteprovod-odessa-brody-mogut-dostroit-do-polshi-dengi-evrosojuza-148151/

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Также «Дело» публикует материал «В отпуск за свой счет сотрудника можно будет отправить на три месяца», в котором пишет - Верховная Рада рассмотрит Трудовой кодекс во втором чтении. Какие новшества предлагаются в отношении отпусков, в том числе неоплачиваемых, проанализировал юрист киевского офиса юридической фирмы DLA Piper Элина Ваврищук…

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/v-otpusk-svoj-schet-sotrudnika-mozhno-budet-otpravit-na-tri-148153/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Лицензия на дефолт», в котором пишет – иностранным инвесторам будет сложнее вкладывать деньги в украинские компании. Теперь для выплаты средств кредитору поручитель должен иметь индивидуальную лицензию Нацбанка. Ее нельзя будет получить заранее, так как лицензия действительна лишь в течение 90 дней, кроме того, для ее выдачи необходимы разрешения МВД и СБУ. Предприятия могут воспользоваться отсутствием лицензии для отказа в выплате средств при наступлении дефолта, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1546387

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Импорт нарушил баланс» пишет – рост импорта товаров в Украину привел к тому, что дефицит текущего счета в октябре уже не покрывался притоком капитала. Хотя по итогам года платежный баланс и останется профицитным, эксперты ожидают его дальнейшего ухудшения в 2011 году. Остановить тенденцию можно лишь с помощью очередной девальвации гривни...

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1546381

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«Коммерсант-Украина» в материале «Ценная консультация» пишет – рынок консалтинговых услуг занимает значительную долю ВВП Украины – 0,3%, или $340 млн., сообщила "Астарта-Танит" в исследовании, проведенном для Европейского банка реконструкции и развития. Правда, в кризис из-за значительного сокращения бюджетов клиентами и невысокой рентабельности бизнеса часть компаний будет вынуждена прекратить работу, говорят эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1546365

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Издание «Экономические известия» в публикации «Ахметов перекрасит ЦУМ самостоятельно» пишет – группа «ЭСТА» (входит в «Систем Кэпитал Менеджмент» Рината Ахметова) покупает здание главного универмага страны — ЦУМа по ул. Б.Хмельницкого, 2, в Киеве. И будет развивать проект самостоятельно. Разработка новой концепции, как отмечают в компании, займет до 2 месяцев после закрытия сделки…

http://finance.eizvestia.com/full/ahmetov-perekrasit-cum-samostoyatelno

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Также «Экономические известия» в публикации «Азаров поторгует зерном» пишут - Кабмин инициирует очередные намерения в сфере увеличения экспорта зерна. Что, однако, невозможно без отмены экспортных квот…

http://markets.eizvestia.com/full/azarov-potorguet-zernom

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«Газета по-киевски» в публикации «В Европе наш Майдан не заметили» пишет – депутаты Европейского парламента, наконец, приняли проект резолюции по Украине. Нас критикуют, но при этом дают полную свободу действий…

http://mycityua.com/articles/country/2010/11/25/205455.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Упрощенцам разрешать иметь оборот в 1 миллион?» пишет – Рада может проголосовать поправки к Налоговому кодексу и отправить президенту уже новый вариант…

http://www.segodnya.ua/news/14198964.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Проблемы украинского машиностроения - вагон и маленькая тележка» пишет – текущий год дал украинскому машиностроению надежду восстановить объемы производства уже в 2012 году. Между тем, количество проблем не только не уменьшается, а даже растет. На примере едва ли не самой перспективной подотрасли – вагоностроения видно, что среди них есть совершенно неожиданные, преодолеть которые поможет только вмешательство государства…

https://economics.unian.net/rus/detail/68215

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Долой недострой!» пишет - чтобы в России не было обманутых дольщиков, Минрегион предлагает запретить продажу недостроенного жилья. Это может привести к остановке жилищного строительства, предупреждают девелоперы и эксперты…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/250554/doloj_nedostroj

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Также «Ведомости» в публикации «Медведев против Сталина» пишут – первое заседание президентского совета по правам человека под председательством Дмитрия Медведева будет посвящено десталинизации. Правозащитники предлагают полностью открыть советские архивы и провести суд над тоталитаризмом…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/250556/medvedev_protiv_stalina

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Издание «Известия» в публикации «Земля вне воли» пишет - уже в декабре Госдума РФ может принять закон, который позволит отбирать у собственников землю сельхозназначения, если они ее плохо обрабатывают. Эксперты говорят, что документ продвигают строители: они устали сражаться за поля с горе-крестьянами. Но в итоге угодья могут достаться вовсе не им, а рейдерам…

http://www.izvestia.ru/economic/article3148771/

(УНИАН)