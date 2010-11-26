Полет на Марс может быть осуществлен после 2030 года

Первый полет на Марс 26 космических агентств мира намерены осуществить совместно после 2030 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Роскосмоса, об этом сообщил глава ведомства Анатолий ПЕРМИНОВ.

«В совместной декларации, которую подписали в области пилотируемой космонавтики все 26 космических агентств, говорится, что полеты в дальний космос целесообразно осуществлять совместно. Конечно, подобный полет в одиночку могут осуществить США, Россия, Китай в настоящее время тоже может. Но исходя из стоимости и целесообразности, все высказались за совместную программу», - сказал А.ПЕРМИНОВ.

Отвечая на вопрос, какие планеты Солнечной системы могут стать приоритетными для первого совместного полета, он сказал: «Большой интерес сейчас к Луне. Особенно после того, как выяснилось, что там на полюсах есть вода».

«Поэтому многие страны вернулись к идее создания обитаемых станций на Луне. Но основная планета, к которой устремлены взгляды космических агентств, это Марс. После 2030 года должен быть к этой планете совместный полет», - сказал руководитель Роскосмоса.