Главное на 26 ноября (день)

Украина в середине 2011 года должна предоставить отчет о выполнении антикоррупционных условий, предусмотренных планом мер для введения безвизового режима со странами Европейского Союза.

Об этом УНИАН сообщили в Бюро по вопросам антикоррупционной политики при Секретариате Кабинета министров Украины.

"Планом действий визового диалога Украина-ЕС предусмотрено осуществление антикоррупционных реформ и функционирование отдельного и независимого антикоррупционного органа. Первый отчет о выполнении Украиной определенных первой фазой плана мер по безвизовому режиму должен быть представлен ориентировочно в середине 2011 года", - сообщили в Бюро.

В Бюро по вопросам антикоррупционной политики отмечают, что начало реформ в этом секторе, прежде всего, связано с введением в действие с 1 января 2011 года пакета антикоррупционных законов, которые были одобрены Верховной Радой Украины 11 июня 2009 года и последующим принятием ряда законопроектов, которые уже подготовлены и находятся на рассмотрении в Верховной Раде.

"Новые законопроекты предусматривают совершенствование процедур предотвращения и противодействия коррупции, введение ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений, финансовый контроль за доходами и расходами публичных служащих, урегулирование конфликта интересов, расширение участия общественности в мероприятиях по предотвращению и противодействию коррупции и другие", - сообщили в Бюро.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН подписал Налоговый кодекс.

Об этом в интервью УНИАН сообщила пресс-секретарь председателя парламента Ольга ЧЕРНАЯ.

Она сообщила, что сегодня же закон будет направлен в Администрацию Президента Украины.

Группа СКМ пока не приняла окончательного решения об участии в конкурсе по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Об этом сообщил в интервью еженедельнику "Фокус" генеральный директор группы СКМ Олег ПОПОВ.

"Окончательного решения пока нет, но возможности своего участия не исключаем", - отметил он. "Сейчас изучаем условия и оцениваем, насколько это нам выгодно", - добавил О.ПОПОВ.

По его словам, "Укртелеком" - непростой объект, и нужно потратить много денег, сил и времени, чтобы привести его в порядок и сделать прибыльным".

Сегодня в «Укравтодоре» состоялось подписание кредитного и проектного соглашений в рамках совместного между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) проекта «Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог на подходах к Киеву» на сумму 450 млн. евро.

Как передает корреспондент УНИАН, со стороны ЕБРР соглашение подписала управляющий директор департамента транспорта ЕБРР Сью БАРРЕТТ, от «Укравтодора» - первый заместитель главы Евгений ПРУСЕНКО.

По словам Е.ПРУСЕНКО, кредит подписан на 15 лет с четырехлетним льготным периодом, с процентной ставкой евролибор +1%. «То есть в сумме на сегодня это около двух процентов годовых. Кто знает ситуацию на финансовых рынках, это в четыре-пять раз ниже, чем фактическая процентная ставка», - сказал он.

По словам С.БАРРЕТТ, кредит будет выдаваться двумя траншами: первый – 250 млн. евро, второй – 200 млн. евро. «На сегодня это самый крупный проект ЕБРР в Украине в сфере транспорта. С ним количество проектов в сфере транспорта в Украине достигает двадцати», - отметила она.

Как отмечалось на пресс-конференции, кредит привлечен «Укравтодором» с целью реконструкции и капремонта участков шести главных дорог на подходах к Киеву при условии софинансирования Европейского инвестиционного банка.

В частности, это автодороги Киев-Чоп (от Киева до Житомира), Киев-Ковель-Ягодин (в пределах Киевской области), Киев-Чернигов-Новые Яриловичи (до села Кипти), Киев-Одесса (до Белой Церкви), Киев-Знаменка (до Обухова), Киев-Иванков-Овруч (до Дымера). При этом автодороги Киев-Чоп и Киев-Ковель-Ягодин входят в программу подготовки к Евро-2012.

Как напомнил Е.ПРУСЕНКО, это совместный проект Украины с ЕБРР и ЕИБ на общую сумму 1 млрд. 70 млн. евро, из которых 170 млн. евро – часть Украины, 450 млн. евро – ЕБРР и 450 млн. евро – ЕИБ.

По словам Е.ПРУСЕНКО, на сегодня с ЕИБ идет переговорный процесс, и подписание кредитного соглашения с этим банком «вероятнее всего, произойдет в начале следующего года». Кроме того, оба соглашения должны быть ратифицированы в парламенте.

По словам Е.ПРУСЕНКО, первый транш по кредиту ожидается в начале 2011 года. Начнут с реконструкции дороги Киев-Чоп.

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает о существенном ухудшении погодных условий в Украине 29-30 ноября.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в результате перемещения по территории Украины активного циклона на протяжении 29-30 ноября ожидается резкое ухудшение погодных условий.

В западных и северных областях пройдут сильные осадки в виде снега, мокрого снега (днем 29 ноября с дождем), ожидаются налипание мокрого снега, метели, гололеда, на дорогах гололедица; усиление ветра до 15-22 м/с, в Карпатах до 25-30 м/с.

В центральных областях ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, усиление ветра до 15-22 м/с, метели.

В южных областях и в Крыму пройдут дожди, местами сильные; усиление ветра до 15-22 м/с.

В восточных областях ожидается дождь с переходом в мокрый снег и снег, местами сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-22 м/с, 30 ноября метели.

В Киеве и Киевской области будут сильные осадки в виде снега, мокрого снега (днем 29 ноября с дождем); гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица; усиление ветра до 15-20 м/с, метели.

Херсонский окружной административный суд отклонил иск мэрии Херсона о запрете проведения 27 ноября митинга и шествия, приуроченных Дню памяти жертв голодоморов.

Об этом УНИАН сообщил руководитель Херсонской областной организации партии "Наша Украина" Борис СИЛЕНКОВ, поскольку акция была инициирована возглавляемой им организацией.

"Суд отклонил иск в части запрета на проведение митинга и шествия", - сказал Б.СИЛЕНКОВ.

Он отметил, что акция начнется в запланированное время - в 16.00.

Также Б.СИЛЕНКОВ заявил, что «Наша Украина» планирует в срочном порядке истребовать в суде данное решение, так как документ будет приобщен к обращению партии, которое направят в посольства стран-подписантов международной конвенции 1948 года «О противодействии преступлению отрицания геноцида и наказания за него». В обращении «Наша Украина» просит страны запретить въезд на их территорию мэру Херсона Владимиру САЛЬДО.

По словам Б.СИЛЕНКОВА, в соответствии с конвенцией, любые попытки отрицания факта геноцида являются противоправными действиями и могут стать предметом рассмотрения в международном суде в Гааге. Эту конвенцию подписали 143 страны, в частности, все страны-члены ЕС. Факт осуществления в Украине геноцида (физического истребления голодом) установлен украинским судом. Следовательно, страны, которые подписали упомянутую конвенцию, должны соответственно реагировать на действия лиц, которые отрицают факт Голодомора или препятствуют мемориальным мероприятиям в память его жертв.

«Обращение уже готово и будет передано в посольства в самое ближайшее время», - заявил Б.СИЛЕНКОВ.

Как сообщал УНИАН, городской председатель Херсона Владимир САЛЬДО обжаловал в Херсонском окружном административном суде заявку ХОО «Наша Украина» на проведение 27 ноября шествия, приуроченного ко Дню памяти жертв голодоморов и политических репрессий. В своем иске мэрия отмечала, что заявка партии на проведение акции не отвечает порядку проведения подобных мероприятий, утвержденному горсоветом Херсона.

(УНИАН)