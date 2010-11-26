Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о возможности вступления Украины в Таможенный союз РФ, Беларуси и Казахстана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, которая состоялась в государственной резиденции Президента России «Горки» по результатам проведения IV заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

«Когда мне задают, например, вопрос, сможет ли Украина вступит в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана, - это возможно. Но у нас есть процедуры, которые мы должны пройти в Украине, например, (внести) изменения в Конституцию, которые возможны, и их можно решить как в парламенте, так и, например, на всеукраинском референдуме», - сказал Президент Украины.

Между тем, Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что Россия хочет видеть Украину в составе Таможенного союза и Единого экономического пространства.

«Мы, со своей стороны, конечно, хотели бы видеть Украину в составе Таможенного союза и в составе Единого экономического пространства», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он подчеркнул, что видит в этом большой экономический смысл и лучшее взаимодействие во всех возможных сферах.

Вместе с тем, Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что принятие таких решений является суверенным правом Украины.

Говоря о стремлениях Украины вступить в Европейский Союз, Д.МЕДВЕДЕВ сказал: «Мне думается, Евросоюз должен сам разобраться, в каком он состоянии сейчас находится, разобраться с кандидатами в Евросоюз, которые уже давно стучаться в дверь. И, очевидно, очередь для принятия других государств в Евросоюз будет очень и очень долгой».

В то же время, он подчеркнул, что вступление в любое объединение является суверенным правом любой свободной страны, и Украина должна решить это в соответствии с внутренними процедурами, а также в соответствии с теми настроениями, которые существуют в обществе.

Справка УНИАН. С 1 января 2010 года в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

6 июля 2010 года вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза.

Следующая контрольная дата в мероприятиях ТС - 1 июля 2011 года. В этот день таможенные границы между Россией и Казахстаном, а также Россией и Беларусью должны полностью исчезнуть.

С 1 января 2012 года страны объединятся в единое экономическое пространство, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Кроме этого, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза.