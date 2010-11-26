Главное за 26 ноября (вечер)

Новости дня

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Соцполитика

В Украине задолженность по зарплате в октябре сократилась на 4,2%, с начала года – на 12,9%

В Украине задолженность по выплате заработной платы в октябре 2010 года сократилась на 4,2% и на 1 ноября т.г. составила 1,284 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

В то же время, с начала года задолженность по выплате зарплаты сократилась на 12,9%.

По данным Госкомстата, самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 ноября т.г. зафиксирован в трех областях Украины и в Киеве. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 ноября т.г. составила 252,28 млн. грн. (с начала года сократилась на 5,2%, в октябре выросла на 0,9%), в Луганской – 114,523 млн. грн. (с начала года сократилась на 13,5%, в октябре – на 7,1%), в Харьковской областях – 129,007 млн. грн. (с начала года выросла на 7,9%, в октябре сократилась на 7,3%), в Киеве – 122,251 млн. грн. (с начала года сократилась на 12,9%, в октябре выросла на 0,7%).

В Госкомстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован в 5 областях Украины, а также в Севастополе.

Сокращение задолженности с начала года наблюдалось в 19 областях, АР Крым и в Киеве.

Экономика

Медведев: Россия хочет видеть Украину в составе Таможенного союза и ЕЭП

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что Россия хочет видеть Украину в составе Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ по итогам заседания IV заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии.

«Мы, со своей стороны, конечно, хотели бы видеть Украину в составе Таможенного союза и в составе Единого экономического пространства», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он подчеркнул, что видит в этом большой экономический смысл и лучшее взаимодействие во всех возможных сферах.

Вместе с тем, Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что принятие таких решений является суверенным правом Украины.

Говоря о стремлениях Украины вступить в Европейский Союз, Д.МЕДВЕДЕВ сказал: «Мне думается, Евросоюз должен сам разобраться, в каком он состоянии сейчас находится, разобраться с кандидатами в Евросоюз, которые уже давно стучаться в дверь. И, очевидно, очередь для принятия других государств в Евросоюз будет очень и очень долгой».

Госдолг Украины в октябре вырос на 0,27% – до 51,23 млрд. долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября т.г. составил 405 млрд. 312 млн. 029,98 тыс. грн., или 51 млрд. 230 млн. 096,35 тыс. долл., что на 0,27% больше показателя на конец сентября 2010 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на 31 октября т.г. составил 257 млрд. 082 млн. 706,39 тыс. грн. (63,43% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 32 млрд. 494 млн. 401,44 тыс. долл. Государственный и гарантированный государством внутренний долг – 148 млрд. 229 млн. 323,59 тыс. грн. (36,57%), или 18 млрд. 735 млн. 694,91 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец октября т.г. составил 307 млрд. 926 млн. 489,45 тыс. грн. (75,97%), или 38 млрд. 920 млн. 887,00 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 173 млрд. 544 млн. 917,26 тыс. грн. (42,82%), или 21 млрд. 935 млн. 501,95 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 134 млрд. 381 млн. 572,19 тыс. грн. (33,16%), или 16 млрд. 985 млн. 385,05 тыс. долл.

Рост ВВП Украины в 2011-2012 гг. ожидается на уровне 4%

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2011-2012 гг. ожидается на уровне 4%, инфляция - около 11%. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре за ноябрь 2010 г., размещенном на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).

«При неизменной монетарной политике в 2011-2012 годах ожидается рост реального ВВП на потенциальном уровне (около 4%). С одной стороны, условия торговли ухудшатся из-за дальнейшего роста цен на газ и нефть, что ограничит рост экономики. Однако, с другой стороны, фискальная политика будет достаточно мягкой при существенном превышении расходной части над доходной», - говорится в обзоре.

При этом Нацбанк отмечает, что реальные монетарные условия в среднем в 2011-2012 годах будут находиться на нейтральном уровне.

Также отмечается, что в 2011 году инфляция будет на достаточно высоком уровне, при этом уже в 2012 году НБУ прогнозирует значительное снижение инфляции.

«Инфляция в 2010-2011 годах ожидается на уровне около 11%, в основном, вследствие низкого урожая зерновых, ухудшения инфляционных ожиданий и необходимости повышения тарифов на газ, электроэнергию и отопление.

Финансы

Минфин в январе-октябре выплатил 8,79 млрд. грн. дохода по ОВГЗ

Погашение и выплата дохода по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в январе-октябре текущего года осуществлялись своевременно и в полном объеме, с начала года (на 1 ноября 2010 года) составил 25 млрд. 460,07 млн. грн, в том числе, основной долг – 16 млрд. 667,08 млн. грн, выплата дохода - 8 млрд. 792,99 млн. грн. Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с предыдущими годами ,произошло значительное увеличение общего объема ОВГЗ, находящихся в обращении – до 129 млрд. 104,97 млн. грн. на 1 ноября 2010 года.

По данным НБУ, с начала года Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа на общую сумму 60 млрд. 652,94 млн. грн., средневзвешенная доходность по которым составила 10,52% годовых (в октябре — 2 млрд. 704,78 млн. грн из средневзвешенной доходностью 7,90% годовых), из них: сумма средств, поступившая в Государственный бюджет Украины в январе-октябре 2010 года по результатам проведения аукционов по первичному размещению ОВГЗ, составила 37 млрд. 820,25 млн. грн. с средневзвешенной доходностью 12,88% годовых (в октябре — 2 млрд. 704,78 млн. грн. с средневзвешенной доходностью 7,90% годовых); выпущено ОВГЗ для погашения просроченной бюджетной задолженности по налогу на добавленную стоимость в январе - сентябре 2010 года на общую сумму 16 млрд. 442,69 млн. грн. с средневзвешенной доходностью 5,50% годовых (в октябре выпуск ОВГЗ для погашения просроченной бюджетной задолженности по налогу на добавленную стоимость не осуществлялся); выпущено ОВГЗ для увеличения уставного капитала банков в январе-октябре 2010 года на общую сумму 6 млрд. 390,00 млн. грн. с средневзвешенной доходностью 9,50% годовых (в октябре выпуск ОВГЗ для увеличения формирования уставного капитала банков не осуществлялся).

Нацбанк отмечает снижение чистого спроса на валюту на межбанке в ноябре

С начала ноября т.г. на межбанковском валютном рынке наблюдается снижение чистого спроса на иностранную валюту.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

НБУ отмечает, что снижение спроса на валюту на межбанке способствует как увеличению ее среднедневного предложения, так и уменьшению валютного спроса в наличном сегменте рынка.

«В этих условиях Национальный банк Украины продолжает одновременно осуществлять интервенции по продаже и покупке иностранной валюты, сглаживая колебания рыночного курса гривни и пополняя международные резервы», - говорится в сообщении НБУ.

Также сообщается, что с начала месяца курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился к доллару США на 0,26%, до 7,9622 грн./долл. США, а на наличном, по операциям продажи долларов США, почти не изменился.

Евро-2012

Колесников проинспектирует подготовку Харькова к Евро-2012 на следующей неделе

Вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ на будущей неделе проинспектирует подготовку Харькова к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом на пресс-конференции, посвященной презентации Талисманов Евро-2012, сообщил Харьковской городской председатель Геннадий КЕРНЕС, отвечая на вопрос журналистов о ходе подготовки тренировочных баз в городе.

«Я думаю, что мы скоординируем наши действия, тем более, что нам стало известно, что в конце месяца сюда приедет вице-премьер-министр Борис Викторович КОЛЕСНИКОВ для исследования нашей работы», - сказал Г.КЕРНЕС.

«По нашим данным, Борис Викторович должен в конце ноября посетить Львов, а из города Львова приедет в Харьков», - сказал мэр.

Г.КЕРНЕС подчеркнул, что усиленно контролирует ход подготовки Харькова к Евро-2012. При этом он отметил важность своевременного финансирования хода подготовки городов, которые будут принимать финал чемпионата.

ТЭК

Украина и Россия согласовали транзит нефти по украинской территории

В Москве подписано соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в сфере транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Украины и транзита по территории Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, документ подписали министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО и заместитель министра энергетики РФ Анатолий ЯНОВСКИЙ.

Украина и Россия договорились об увеличении поставок российской нефти до 18 млн. тонн в год

Украина и Россия договорились об увеличении поставок российской нефти до 18 млн. тонн в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в Соглашении между правительством РФ и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в сфере транспортировки нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Украины и ее транзита по территории Украины.