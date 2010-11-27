Россия хотела бы получить по цене металлолома бывший крейсер «Украина» - эксперт

Россия хотела бы получить по цене металлолома бывший крейсер «Украина».

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь КОРОТЧЕНКО.

«Для России наиболее приемлема цена металлолома. Возможно, ЯНУКОВИЧ проявит здравый смысл и взамен получит некие преференции в других аспектах российско-украинского сотрудничества», - сказал И.КОРОТЧЕНКО.

Он отметил, что это вопрос договоренностей уже между президентами Украины и РФ Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

«Россия, безусловно, будет пытаться опустить цену и купить этот крейсер по цене металлолома», - сказал эксперт.

Он напомнил, что в свое время авианосец «Горшков» был продан Индии за один доллар, при этом Россия получила бонус в качестве контракта на модернизацию.

Как отметил И.КОРОТЧЕНКО, Россия получала стратегические бомбардировщики, крылатые ракеты из Украины «в рамках каких-то погашений газовых и нефтяных долгов».

«Возможно, и здесь найдется какой-то вариант, чтобы получить этот корабль без оплаты живыми деньгами, но взамен предоставить Украине некие бонусы экономического плана. Какими они будут? Думаю, при наличии доброй воли и желания России получить этот корабль стороны договорятся», - сказал И.КОРОТЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 17 мая президенты Украины и РФ В.ЯНУКОВИЧ и Д.МЕДВЕДЕВ договорились о достройке ракетного крейсера «Украина». Говоря, в частности, о перспективах сотрудничества в сфере судостроения, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что главы государств договорились о достройке с помощью российской стороны крейсера «Украина», находящегося в Николаеве на Судостроительном заводе имени 61-го коммунара.

Верховная Рада 6 июля отменила постановление о присвоении ракетному крейсеру названия “Украина”. Как отмечалось в пояснительной записке к постановлению, с учетом того, что достройка и принятие ракетного крейсера в состав ВМС Украины не предусмотрены, нецелесообразно, чтобы крейсер носил название “Украина”.

Ракетный крейсер был заложен на государственном предприятии “Судостроительный завод имени 61-го коммунара” в Николаеве в сентябре 1984 года по заказу Военно-морского флота СССР и спущен на воду в августе 1990 года.

С 1992 по 1995 год крейсер строился по заказу Министерства обороны Украины. В 1996-1998 годах строительство было прекращено. В 1999 году был заключен новый контракт с Министерством обороны Украины на продолжение строительства крейсера для потребностей Военно-морских сил Украины. С 2001 года строительство корабля вновь прекратилось.