Брюссель может оштрафовать Италию за мусор на улицах

Италия может подвергнуться крупным штрафам, если в ближайшее время с улиц Неаполя не будут вывезены тысячи тонн мусора, заявляют в Европейском союзе, сообщает k2kapital.

Инспекторы Евросоюза, посетившие город на этой неделе, обнаружили, что не было выполнено ни одно из предписаний европейского суда, который еще в марте потребовал немедленно решить проблему с мусором, передает BBC.

В течение многих лет итальянский регион Кампанья страдает от того, что власти не могут наладить нормальное функционирование мусороуборочных служб. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пообещал, что проблема будет решена в течение двух недель.

В пятницу он посетил Неаполь и по итогам визита заявил, что нет угрозы подвергнуться штрафу со стороны ЕС, так как правительство справится с этой проблемой.

Глава европейской комиссии по охране окружающей среды Янез Поточник, ссылаясь на мнение инспекторов, заявил, что годы уйдут на то, чтобы разработать нормальную систему контроля за переработкой мусора. Эксперты также предупреждают об опасности роста желудочно-кишечных заболеваний.