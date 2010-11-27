Главное за 27 ноября

Новости дня

* * *

Экономика

Янукович и Азаров встретились на Майдане Незалежности с предпринимателями

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на Майдане Незалежности в Киеве проводят встречу с предпринимателями – участниками акции протеста против Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, сразу после завершения участия в церемонии чествования памяти жертв голодоморов глава государства и премьер прибыли на Майдан Незалежности.

В.ЯНУКОВИЧ выясняет позиции предпринимателей, чтобы выработать свое решение относительно Налогового кодекса.

Янукович говорит о ветировании Налогового кодекса

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что вероятность ветирования Налогового кодекса велика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время встречи с предпринимателями – участниками акции протеста, которая проходит на Майдане Незалежности в Киеве.

«Вероятность принятия вето – большая. Но мы об этом сможем сказать после того, как вместе с вами рассмотрим вопрос Налогового кодекса», - отметил Президент.

Как сказал В.ЯНУКОВИЧ, ему понятна позиция предпринимателей, которые выступают против Налогового кодекса.

«Нужно, чтобы мы с вами вместе посмотрели в целом на эту проблему. Я приехал с премьер-министром. Я его взял с собой, чтобы мы сегодня договорились. Пока мои эксперты будут работать – этот Налоговый кодекс только вчера поступил в Администрацию – чтобы вы вместе с премьер-министром сели вместе со специалистами, вашими представителями и посмотрели на весь кодекс. Мои эксперты поработают сегодня, завтра, послезавтра, пока не закончат эту работу», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, уточнив, что к понедельнику он будет иметь по этому вопросу промежуточный результат.

В связи с этим Президент предложил, чтобы в понедельник представители предпринимателей, а также специалисты Кабинета министров, в частности, авторы Налогового кодекса, вместе со специалистами Администрации Президента сели за стол переговоров с целью доработки кодекса и поиска общего решения для его редактирования.

«Перевернем все для того, чтобы дойти до каждой буквы, запятой, каждой точки и так далее», - отметил В.ЯНУКОВИЧ и предложил завершить эту работу к четвергу, ведь во вторник-среду он будет находиться в зарубежной командировке – в Астане (в Астане 1-2 декабря состоится саммит ОБСЕ - УНИАН).

«Но, сто процентов, в четверг я готов вас выслушать: о чем вы договорились, какие есть разногласия и что, на ваш взгляд, необходимо сделать. Вы услышали меня?», - спросил В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что выступает «против того, чтобы кодексом усиливать административное давление налоговой администрации на бизнес». «Категорически против! Если там будет какое-то усиление, мы его будем убирать. Если необходимо будет наложить вето - оно будет наложено», - отметил Президент и заверил, что «сделает так, как это нужно государству». «Я это сделаю так, как лучше для государства, для экономики и для бизнеса, но не для налоговой», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом Президент выразил мнение о том, что дискуссия вокруг Налогового кодекса не должна проходить в формате политической игры, а ставить целью лишь конструктивный диалог с целью учета социально-экономических интересов граждан.

«Играйте (в политику – УНИАН) без меня. Ищите себе другого партнера. Я готов с вами работать по Налоговому кодексу вместе, и завершить его с головой и умом», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Обращаясь к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, он заметил, что это именно правительство подготовило и инициировало такую редакцию Налогового кодекса, которая вызвала такой резонанс и протесты. «АЗАРОВ, работайте! Вот вам общественность - проводите общественные обсуждения, работайте», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

На это замечание премьер ответил: «Все, что нужно изменить, мы изменим».

В.ЯНУКОВИЧ заверил предпринимателей, что будет отстаивать в Верховной Раде принятие Налогового кодекса в той редакции, которая будет проработана с учетом требований предпринимателей и позиции главы государства.

Хомутынник: самая большая проблема НК - завышенные полномочия контролирующих органов

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК считает самой большой проблемой Налогового кодекса завышенные полномочия контролирующих органов.

Об этом он сказал в эфире программы “Шустер Live” на ТРК “Украина”.

«Проблемы сегодня не в Налоговом кодексе. Налоговый кодекс поднял главную проблему исполнительной власти, а именно - налоговой администрации, таможни и других институтов, имеющих контролирующие функции», - отметил он.

В.ХОМУТЫННИК заметил, что много дискуссий происходило вокруг введения кассовых аппаратов. «Предприниматели говорят: нам кассовый аппарат не нужен, даже бесплатно. Почему? Потому что это бесплатный билет на войну», - сказал он.

По словам В.ХОМУТЫННИКА, предприниматели объясняют свою позицию тем, что установление кассового аппарата дает полномочия налоговым органам проводить постоянные проверки, именно поэтому в Налоговом кодексе вместе с предпринимателями было переписано положение относительно регистраторов расчетных операций. Как отметил В.ХОМУТЫННИК, был применен мораторий на протяжении одного года на все проверки кассовых аппаратов.

Нефть. Газ

Бойко и Миллер обсудили месторождения, которые «Газпром» может внести в СП с «Нафтогазом»

Сегодня в рамках визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Россию состоялась рабочая встреча председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и Министра по вопросам топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО.

«На встрече было продолжено обсуждение вопросов по созданию совместного предприятия ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины». В частности, речь шла о ресурсной базе, которая может быть передана «Газпромом» в СП. Стороны рассмотрели конкретные месторождения, в том числе, в Астраханской области», - сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром».

RUE намерена требовать от «Нафтогаза» возмещения убытков

Швейцарский газовый трейдер «РосУкрЭнерго» намерен требовать от НАК «Нафтогаз Украины» возмещения якобы понесенных убытков на сумму 500 млн. долларов, пишет еженедельник «Зеркало недели» (27 ноября – 3 декабря) со ссылкой на свои источники.

Устное слушание в Стокгольмском арбитраже по данному вопросу должно состояться в марте 2011 года.

Несмотря на национальные и исключительные особенности налогообложения НАК, за растаможивание и за повторное принятие на баланс 11 млрд. кубометров газа из подземных газовых хранилищ Украины, которые предстоит вернуть РУЭ, Министерство топлива и энергетики и Государственная таможенная служба предложили рассрочить «Нафтогазу» налоговые обязательства.

«По подсчетам экспертов «Зеркала недели» и источников в Кабмине, прямой убыток бюджета Украины только от таких особенностей налогообложения национальной компании составит 30-35 млрд. грн. Убытки от неуплаты «Нафтогазом» только двух обязательных налогов - НДС и налога на прибыль - могут составить 14-15 млрд. грн. (это без штрафа за неуплату этих налогов). В результате таких особенностей налогообложения в бюджете «Нафтогаза» образуется дыра минимум в 15 млрд. грн. - дефицит оборотных средств. К слову, именно такой цифрой ограничен допустимый дефицит бюджета НАК согласно меморандуму Украины с МВФ. А сумма получается более чем солидная - около 60-65 млрд. грн.», - отмечает издание.

Агро

По Украине ожидается снег, в Крыму - дождь

Завтра ночью в Украине ожидается небольшой снег и мокрый снег, в Крыму дождь, днем без существенных осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 1-6° мороза, на юго-востоке 0-5° тепла; днем от 1° мороза до 4° тепла, на юге 2-7° тепла. В Крыму ночью 5-10°, днем 9-14°. В Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киевской области в воскресенье ночью ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.