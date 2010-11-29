Анонс событий 29 ноября
Встреча Азарова с МироновымЭксперты о результатах визита Януковича в МосквуВидеомост Москва-Киев: С чем связано урегулирование проблемы компании РУЭ?
В Украину прибудет с рабочим визитом вице-премьер-министр, министр иностранных дел Чешской Республики Карл Шварценберг.
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Всеукраинский профсоюз “Народная солидарность” проведет пикетирование заседания Согласительного Совета ВР Украины с требованием снять с рассмотрения проекты Жилищного кодекса и закона о внедрении пени на задолженность по коммунальным услугам.
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Заседание Согласительного совета парламента.
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Состоится мультимедийный видеомост Москва-Киев на тему: "С чем связано урегулирование проблемы компании "РосУкрЭнерго"?
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Пресс-конференция на тему: "Соглашение между Посольством Латвийской Республики в Украине, Посольством Эстонской Республики в Украине и представительством Pony Express по сотрудничеству в вопросах приема визовых ходатайств в шести регионах Украины".
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Пресс-конференция на тему: «Налоговый Кодекс оставляет производителей молока и мяса без поддержки. Прислушивается ли власть к сельхозпроизводителям? Услышит ли простых людей?». Организатор - Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса».
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Пресс-конференция на тему: «Результаты визита Президента Януковича в Москву». Участники: Анатолий Гуцал, советник директора Национального Института стратегических исследований; Сергей Толстов, директор Института политического анализа и международных исследований; Алексей Гарань, профессор кафедры политологии НаУКМА.
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Встреча премьер-министра Украины Н.Азарова с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации С.Мироновым
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Круглый стол на тему: «Проблематика и пути усовершенствования системы государственных закупок». Ожидается участие президента УСПП, народного депутата Украины Анатолия Кинаха, министра экономики Украины Василия Цушко и других.
(УНИАН)