На выборах в парламент Молдовы лидируют коммунисты
09:43, 29 ноября 2010Разное
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После подсчета 91% протоколов на досрочных выборах в парламент Молдовы лидирует партия коммунистов с 41,2% голосов избирателей.
Как сообщает «Газета.ру», 28% набрала Либерально-демократическая партия во главе с премьер-министром страны Владом ФИЛАТОМ, 13,2% - у Демократической партии, представленной Марианом ЛУПУ, и 8,8% - у Либеральной партии во главе с и.о. Президента Молдова Михаем ГИМПУ.
Остальные партии набрали менее 4% и не попадают в будущий парламент страны.
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