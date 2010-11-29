На выборах в парламент Молдовы лидируют коммунисты

После подсчета 91% протоколов на досрочных выборах в парламент Молдовы лидирует партия коммунистов с 41,2% голосов избирателей.

Как сообщает «Газета.ру», 28% набрала Либерально-демократическая партия во главе с премьер-министром страны Владом ФИЛАТОМ, 13,2% - у Демократической партии, представленной Марианом ЛУПУ, и 8,8% - у Либеральной партии во главе с и.о. Президента Молдова Михаем ГИМПУ.

Остальные партии набрали менее 4% и не попадают в будущий парламент страны.