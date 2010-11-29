ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Какие банки лучше всего пережили кризис», в котором подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://delo.ua/dengi/banki/kakie-banki-luchshe-vsego-perezhili-krizis-148227/

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Также «Дело» публикует материал «Бывшая «Криворожсталь» заплатила своим же консультантам 420 млн. грн.», в котором пишет - налоговая обвиняет «АрселорМиттал Кривой Рог» в махинациях с налогом на прибыль. Налоговики уверены: комбинат недоплатил в бюджет более 200 млн. гривен…

http://delo.ua/biznes/kompanii/byvshaja-krivorozhstal-zaplatila-svoim-zhe-konsultantam-420-mln.-grn.-148164/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Власть пришла на митинг», в котором пишет – в субботу президент Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров побывали в палаточном городке на майдане Незалежности. Президент пообещал изучить все претензии предпринимателей, не исключил возможность ветирования Налогового кодекса и объявил, что примет решение 2 декабря. Начавшийся диалог с главой государства и Кабмином расколол митингующих на два противоборствующих лагеря…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1548352

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Россия с Украиной не сходятся в СП» пишет – президенты Украины и России не смогли договориться в пятницу об условиях создания совместного предприятия НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпрома". Как стало известно изданию, Киев просит от Москвы гарантий загрузки транспортной системы не менее чем на 100 млрд кубометров в год, а Москва настаивает на получении трейдером RosUkrEnergo 11 млрд кубометров с последующей реализацией их через "Газпром экспорт"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1548363

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«Коммерсант-Украина» в материале «Зарплате выдали снижение» пишет – очередное повышение минимальной зарплаты в октябре не предотвратило снижение уровня оплаты труда в стране на 1,2%. Более того, уменьшение заработных плат в основном было вызвано пересмотром окладов в бюджетных секторах, что объясняется политикой правительства по минимизации бюджетных расходов. По мнению экспертов, дальнейшая динамика на рынке труда будет зависеть от окончательной редакции Налогового кодекса…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1548358

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Издание «Экономические известия» в публикации «Банкротство становится ближе» пишет – в октябре совокупный госдолг вырос на $140 млн. (+0,3% ВВП). По прогнозам экспертов, если темпы роста долговых обязательств сохранятся, то уже через несколько лет Украина не сможет рассчитаться с кредиторами…

http://markets.eizvestia.com/full/bankrotstvo-stanovitsya-blizhe

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Также «Экономические известия» в публикации «МФК разрешили кредитовать в гривне» пишут - Нацбанк разрешил Международной финансовой корпорации кредитовать украинских заемщиков в гривне. Предельная ставка по таким займам (10% годовых) вряд ли приведет к буму гривневого кредитования от МФК…

http://finance.eizvestia.com/full/mfk-razreshili-kreditovat-v-grivne

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«Газета по-киевски» в публикации «С новым Жилкодексом выселят – и пикнуть не дадут» пишет – проект нового Жилкодекса дает неограниченные права властям, банкам и стройкомпаниям: лишить жилья можно будет кого угодно…

http://mycityua.com/articles/country/2010/11/29/015258.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Бродский: Мы попросили с малого бизнеса всего 6 миллиардов» пишет – политик говорит, что большой бизнес - единственный системный налогоплательщик страны.

Весь малый бизнес платит в бюджет 2,5 миллиарда гривен налогов, другие 448 миллиардов платит крупный бизнес…

http://www.segodnya.ua/news/14199652.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Кризис в Европе: диалектика негатива» пишет – Европейский Союз, соревнуясь в темпах выхода из кризиса, снова проигрывает Соединенным Штатам Америки. Проблемы европейских государств растут по спирали. Или уже просто движутся по кругу?..

https://economics.unian.net/rus/detail/68426

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «WikiLeaks опубликовал новое досье» пишет - пять ведущих мировых изданий на своих сайтах опубликовали фрагменты нового досье, подготовленного организацией Wikileaks. Оно включает в себя более 250 000 секретных дипломатических писем и телеграмм, посвященных различным аспектам американской внешней политики…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1156532/wikileaks_opublikoval_novoe_dose

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Издание «Известия» в публикации «Люди метлы» пишет – в России ситуация с использованием труда гастарбайтеров обостряется. Новый мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что даже легальный приток рабочей силы из-за границы необходимо временно прекратить - до тех пор, пока не будет наведен порядок с теми мигрантами, которые уже обосновались в столице. "Известия" исследовали ситуацию и выяснили, что нынешнее положение очень выгодно тем, кто превратил приезжих в бесправный источник баснословных поборов…

http://www.izvestia.ru/economic/article3148772/

(УНИАН)