Миронов предлагает в мае-июне 2011г. провести Межрегиональный форум Украины и РФ

Киев. 29 ноября. УНИАН. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергей МИРОНОВ предлагает в следующем году провести заседание Межрегионального форума, в котором бы приняли участие депутаты Украины и России всех уровней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время открытия 9-го заседания Межпарламентской украинско-российской комиссии в Киеве.

С.МИРОНОВ отметил, что у него нет сомнений относительно развития сотрудничества между регионами Украины и России.

Одним из направлений такого сотрудничества, по его убеждению, должна стать модернизация транспортной инфраструктуры приграничных регионов. «Мы, парламентарии, не должны останавливаться на достигнутом, провести встречи парламентариев и представителей власти, которые представляют приграничные регионы Украины и России, при участии председателей администраций и глав законодательных органов», - сказал он.

По его словам, первая такая встреча должна быть проведена в одном из приграничных регионов в мае-июне 2011 года.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН положительно оценил факт возобновления работы Межпарламентской комиссии Украины и России.

При этом он отметил, что политические договоренности в рамках этой комиссии должны быть перенесены на уровень законов и постановлений. «Нам нужен конкретный результат, и мы его достигнем», - сказал В.ЛИТВИН.