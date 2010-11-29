Эксперты: заявление Януковича о возможном вступлении Украины в ТС - декларация

Заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА во время встречи в Москве с его российским коллегой Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ о возможности вступления Украины в Таможенный союз России, Казахстана и Беларуси является только декларацией.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции в Киеве высказали профессор кафедры политологии Киево-Могилянской академии Алексей ГАРАНЬ и директор Института политического анализа и международных исследований Сергей ТОЛСТОВ.

По словам С.ТОЛСТОВА, «Таможенный союз – ничего, кроме формальной декларации, не прозвучало». В то же время он отметил, что не советовал бы кому-либо воспринимать заявление В.ЯНУКОВИЧА как что-то эпатажное, поскольку он не мог оставить эту тему вне поля зрения и не отвечать на вопросы со стороны журналистов.

В свою очередь, А.ГАРАНЬ высказал мнение, что «здесь начинается та игра, которую вел в свое время КУЧМА: и да, и нет, и вашим, и нашим».

По убеждению А.ГАРАНЯ, тема Таможенного союза для Украины вряд ли перейдет в реальную плоскость, поскольку иначе «это будет означать кардинальное изменение геополитики Украины».

Как сообщал УНИАН, 26 ноября сегодня на пресс-конференции в государственной резиденции Президента России «Горки» В.ЯНУКОВИЧ заявил о возможности вступления Украины в Таможенный союз РФ, Беларуси и Казахстана.

«Когда мне ставят, например, вопрос, сможет ли Украина вступить в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана, - это возможно. Но у нас есть процедуры, которые мы должны пройти в Украине, например, (внести) изменения в Конституцию, которые возможны, и их можно решить как в парламенте, так и, например, на всеукраинском референдуме», - сказал он.

Справка УНИАН. С 1 января 2010 года в рамках Евразийского экономического содружества (ЕврАзЭС) действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

6 июля 2010 года вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза.

Следующая контрольная дата в мероприятиях ТС - 1 июля 2011 года. В этот день таможенные границы между Россией и Казахстаном, а также между Россией и Беларусью должны полностью исчезнуть.

С 1 января 2012 года страны объединятся в едином экономическом пространстве, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Кроме того, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза.