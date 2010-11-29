ГЛАВНОЕ на 29 ноября (день)

Основные новости первой половины сегодняшнего дня

Налоговый кодекс

Сегодня утром предприниматели продолжили на Майдане Незалежности в Киеве акцию протеста против нового Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на главной площади столицы находится свыше 1,5 тыс. митингующих, которые прибыли из разных регионов Украины. Впрочем, люди продолжают подходить.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября с.г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс, который вызвал возмущение у предпринимателей.

22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве предприниматели начали бессрочную акцию протеста против Налогового кодекса.

27 ноября Президент Виктор ЯНУКОВИЧ посетил палаточный городок на Майдане, пообщался с предпринимателями и не исключил, что заветирует Налоговый кодекс.

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Кабинет министров Украины представит свой ответ по претензиям предпринимателям к Налоговому кодексу в четверг, 2 декабря.

Об этом в эфире ICTV сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он отметил, что соответствующая договоренность с протестующими предпринимателями была достигнута в субботу, 27 ноября во время встречи с ними Президента Украины и премьер-министра.

«Мы составили программу действий, и договорились, что в четверг мы встретимся и уже дадим наработанные предложения», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр отметил, что решение посетить протестующих предпринимателей на Майдане Независимости было принято «спонтанно» в ходе его разговора с президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ о Налоговом кодексе.

«Он (В.ЯНУКОВИЧ - УНИАН) мне вдруг предложил: давай проедем, переговорим с людьми, послушаем, что простые рядовые люди, которые собрались на Майдане, хотят, что они думают. Мы взяли и поехали без всякого предупреждения», - сообщил Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что люди были удивлены их появлению. «Приехали – люди, конечно, удивились, попросили нас в свою палатку чаю попить, потом подошли организаторы и пригласили нас в штабную палатку», - сказал премьер-министр.

Он добавил, что договоренность о том, что правительство представит свое видение Налогового кодекса в четверг было достигнуто в ходе разговора в штабной палатке.

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Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что в вопросе упрощенной системы налогообложения власти не должны идти на компромиссы с предпринимателями.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "1+1" в воскресенье.

"Есть вопросы, по которым, я считаю, мы не должны идти ни на какие компромиссы", - сказал он.

По словам С.ТИГИПКО, именно через систему упрощенного налогообложения «у нас идет большое отмывание денег". Кроме того, отметил вице-премьер, именно через эту систему идет большое количество контрабанды.

С.ТИГИПКО считает, что можно было бы достичь договоренности об увеличении предельного размера продаж, которые подпадают под систему упрощенного налогообложения. "Мы можем в принципе пойти на то, чтобы увеличить объем реализации, но если увеличивать объемы, сразу нужно думать о контроле", - сказал он.

Международные отношения

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергей МИРОНОВ предлагает в следующем году провести заседание Межрегионального форума, в котором бы приняли участие депутаты Украины и России всех уровней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время открытия 9-го заседания Межпарламентской украинско-российской комиссии в Киеве.

С.МИРОНОВ отметил, что у него нет сомнений относительно развития сотрудничества между регионами Украины и России.

Одним из направлений такого сотрудничества, по его убеждению, должна стать модернизация транспортной инфраструктуры приграничных регионов. «Мы, парламентарии, не должны останавливаться на достигнутом, провести встречи парламентариев и представителей власти, которые представляют приграничные регионы Украины и России, при участии председателей администраций и глав законодательных органов», - сказал он.

По его словам, первая такая встреча должна быть проведена в одном из приграничных регионов в мае-июне 2011 года.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН положительно оценил факт возобновления работы Межпарламентской комиссии Украины и России.

При этом он отметил, что политические договоренности в рамках этой комиссии должны быть перенесены на уровень законов и постановлений. «Нам нужен конкретный результат, и мы его достигнем», - сказал В.ЛИТВИН.

Бюджет

Фракция Партии регионов предлагает пригласить завтра в Верховную Раду премьер-министра Николая АЗАРОВА и посоветоваться, в том числе, по поводу проекта государственного бюджета на следующий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сегодня на Согласительном совете парламента.

В частности, он предложил председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ пригласить завтра Н.АЗАРОВА и «посоветоваться, как мы будем завершать нашу работу в текущем году».

«Либо менять регламент, либо проводить внеочередное неплановое заседание парламента», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ предложил провести такую встречу завтра в 12 часов.

В ответ В.ЛИТВИН согласился с таким предложением, лишь отметив, что необходимо согласовать время, поскольку это связано с пребыванием иностранных гостей в Украине.

В.ЛИТВИН отметил, что такая встреча очень необходима, в первую очередь на уровне руководителей фракций и председателей комитетов парламента. «Речь идет о проекте государственного бюджета», - подчеркнул председатель ВР. При этом он отметил, что «мы рассчитывали, что на этой неделе будет представлен бюджет, но пока еще продолжается работа над бюджетом». «У нас такой контрольный день это где-то 23, ну максимум 24 (речь идет о декабре 2010 года – УНИАН)», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом спикер не исключил необходимость проведения дополнительного заседания парламента.

В.ЛИТВИН отметил, что можно было бы пойти на такой шаг – “провести дополнительное заседание ВР, скажем, в следующую среду (очевидно, речь идет о 8 декабре – УНИАН) – утром заседание, а после обеда парламентские слушания». При этом председатель ВР отметил, что стоит «и рассмотреть представление бюджета по полной программе, и определиться, как мы дальше будем относиться к этому основному экономическому документу». «Тянуть, вы прекрасно понимаете, дальше нам невозможно», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9605/7,9695 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2544/48, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5665/10,5810. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар остались на прежнем уровне – 1,3280/82 (пятница — 1,3281/83).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9350/7,9550.

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9605/7,9695, к 12:00 цены поднялись 7,9660/7,9710 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2544/48, к 12:00 сузился спрэд 0,2545/46. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 31,2750 (-0,1618).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3280/82, а к 12:00 упали 1,3233/35. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 10,5665/10,5810, к 12:00 цены ушли вниз 10,5410/10,5535.

ТЭК

Для Украины важно участие Чехии в модернизации газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня во время встречи в Киеве с первым вице-премьер-министром, министром иностранных дел Чехии Карелом ШВАРЦЕНБЕРГОМ.

«Нам важно, чтобы Чехия участвовала в этом диалоге», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что Украина также заинтересована в сотрудничестве с чешской компанией «Шкода». В свою очередь, Украина может предложить Чехии свои услуги по ремонту вертолетных моторов.

Кроме того, Н.АЗАРОВ отметил, что за последние 9 месяцев товарооборот между Украиной и Чехией увеличился на 40%, что больше, чем с любой другой страной.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из магистральных газопроводов, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире.

ГТС Украины состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, 71 компрессорной станции общей мощностью 5405 МВт. Пропускная способность на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд. куб. м, на границе Украины с Польшей, Румынией, Беларусью, Молдовой — 178,5 млрд. куб. м, в том числе со странами ЕС - 142,5 млрд. куб. м.

Оператором Единой газотранспортной системы (ГТС) Украины является НАК «Нафтогаз Украины».

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Министерство охраны природной окружающей среды выставило на очередной аукцион по продаже специальных разрешений (лицензий) на недропользование 9 нефтегазоносных месторождений.

Об этом сказано в официальном сообщении Минприроды, опубликованном в газете «Урядовий кур’єр» (№223 от 27 ноября т.г.).

Согласно сообщению, на аукцион будут, в частности, выставлены спецразрешения на геологическое изучение с исследовательско-промышленной разработкой (ИПР) Южно-Медведовской площади (Харьковская обл. Нововодолазкий район, нефть, газ и конденсат) – начальная стоимость спецразрешения – 4,023 млн. грн, Южно-Хрестищенской площади (Харьковская область, Красноградский район, нефть, газ и конденсат) – 2,692 млн. грн., Гениевской структуры (Харьковская обл., Балаклейский район, газ) – 2,356 млн грн, Водянивской площади (Харьковская обл., Краснокутский и Валковский районы нефть, газ и конденсат) – 0,45 млн грн, Осклоновской площади (Луганская обл., Новоайдарский и Попаснянский районы, нефть, газ и конденсат) – 0,32 млн. грн., Речной площади (Полтавская обл., Чорнухинский район, нефть и газ) – 0,2 млн. грн., Столяровской площади (Сумская обл., Липоводолинский район, нефть и газ) – 0,16 млн грн, Восточновергунской площади (Луганская обл., Старолуганский район, нефть, газ и конденсат) – 0,12 млн. грн.

Все разрешения будут выданы сроком на 5 лет.

Также на аукцион выставлено спецразрешение на добычу угля на двух пластах шахты «Ирминской» (Луганска обл., Попаснянский район). Стартовая стоимость разрешения 0,513 млн грн. Срок действия лицензии 20 лет.

Всего на ноябрьский аукцион выставлено 17 спецразрешений. Помимо упомянутых, на аукцион выставлены также разрешения на добычу известняка, песка, гипса, а также литиевых руд (Полоховское месторождение, Кировоградская область).

Заявки на участие в аукционе принимаются до 5 декабря. Аукцион состоится 29 декабря.

Как сообщал УНИАН, Минприроды рассчитывает выручить 250 млн. грн. от продажи в текущем году специальных разрешений (лицензий) на недропользование.

Напомним, что Кабинет министров Украины в июле утвердил порядок продажи и порядок проведения аукционов по продаже спецразрешений на недропользование в 2010 году.

За 2009 год первичный рынок участков недр и месторождений или прав на них, где продавцом выступает государство в лице Минприроды Украины, вырос почти вдвое - до 137 млн. грн.

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Суд взыскал из одного из владельцев монополиста «Херсонгаз» штраф 5,6 млн. грн. за завышенные цены на газ.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Херсонской области Федор САМОЙЛЕНКО, Херсонский окружной административный суд при участии прокурора удовлетворен иск Государственной инспекции по контролю за ценами в Херсонской области к ЗАО "Содружество" о взыскании экономических санкций в сумме 5,6 млн. грн. за нарушение государственной дисциплины образования цен при снабжении природного газа.

Справка УНИАН. ЗАО Концерн «Содружество» владеет 23,25% акций ОАО «Херсонгаз». Владельцем концерна является ЗАО «Энерго-Регион» - владеет 99,58% акций Концерна.

Коммуникации. Связь

Размер украинской аудитории пользователей Интернета (уникальные Браузеры, сделавшие больше одного просмотра страницы (хита) за текущий месяц + Браузеры, которые просматривали страницы в этом и в прошлом месяце) в октябре 2010 года уменьшился на 4,6%, по сравнению с сентябрем и составил 19,52 млн. чел.

Такие результаты приводятся в отчете украинского портала Bigmir)net «Глобальная статистика украинского Интернета» за октябрь 2010 года, которым располагает УНИАН.

Согласно отчету, географически, как и прежде, лидирует Киевский регион. Его доля составила 55,45% от общей аудитории Интернета в октябре. Далее, в порядке убывания, следуют такие крупные регионы как: Донецк (6,51%), Харьков (6,11%), Одесса (5,58%), Львов (5,46%), Днепропетровск (4,98%), Крым (2,49%), Луганск (1,94%). Их суммарная доля составляет 32,69%. На остальные регионы пришлось 11,2%.

Более одного процента от всей украинской аудитории Интернета в октябре насчитывалось также в Херсонской, Полтавской, Запорожской, Николаевской и Черкасской областях. В остальных регионах доля пользователей Интернет - менее одного процента.

В то же время, у Житомирского, Луцкого и Ивано-франковского регионов наименьшая активность в октябре – в этих регионах насчитывалось всего 0,26%, 0,25% и 0,14% пользователей Интернет Украины.

Общее время, проведенное украинскими пользователями Интернет в глобальной сети в октябре 2010 года составило более 3,98 млрд. минут, что на 17,67% больше, чем в предыдущем месяце.

Строительство

Кабинет министров Украины одобрил доработанный вариант законопроекта «О регулировании градостроительной деятельности».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства регионального развития и строительства.

Согласно сообщению, во исполнение поручения премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА работа по усовершенствованию проекта закона велась на совместных заседаниях руководства, специалистов Минрегионстроя и рабочей группы Кабинета министров во главе с вице-премьером Сергеем ТИГИПКО.

В Минрегионстрое отметили, что на протяжении последних дней были учтены почти все замечания, предложенные застройщиками, Государственным комитетом по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, общественными строительными организациями профильных ассоциаций.

Проектом предусматривается усовершенствование разрешительной системы в строительстве путем уменьшения количества разрешительных и согласительных процедур, сокращения времени их прохождения и перечня необходимых документов, внедрения принципов молчаливого согласия, единого окна и организационного единства, которое позволит адаптировать регуляторную политику Украины к европейским стандартам, обеспечить благоприятные условия для ведения бизнеса, развития строительной и смежных отраслей.

Кроме того, законом вводится понятие единого градостроительного кадастра, к которому будет обеспечен широкий доступ, а также внедряется понятие зонинга.

Планируется, что с принятием данного законопроекта количество разрешительных процедур для инвесторов сократится с 90 до 25, из которых инвестор делает только 9 шагов, а сроки получения разрешительной документации – с 400-450 до 60 дней.

В данном законопроекте министерство вводит понятие декларативного принципа для начала строительства и ввода объектов в эксплуатацию. В свою очередь объекты предлагается разделить на пять категорий, в зависимости от степени сложности и опасности их строительства.

(УНИАН)