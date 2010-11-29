Встреча Януковича и Медведева говорит о наличии противоречий - российский эксперт

Встреча президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА показала, что в отношениях двух стран остается много противоречий.

Такое мнение в интервью собственному корреспонденту УНИАН в РФ высказал генеральный директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при Московском государственном университете Алексей ВЛАСОВ.

«Результаты десятой (за этот год) встречи президентов показывают, что, по большому счету, решаются те вопросы, которые не являются вопросами первой необходимости, которые не являются главными темами дня», - сказал А.ВЛАСОВ.

По его мнению, тот факт, что затягивается подписание документов, которые были проанонсированы достаточно давно, свидетельствует, что полного понимания, в каком направлении будут двигаться Россия и Украина, до конца нет ни в Киеве, ни в Москве.

Эксперт отметил, что при этом внешне демонстрируется взаимопонимание, дружеский характер, чего не было в эпоху Виктора ЮЩЕНКО, но сказать, что первоочередные задачи развития двухсторонних отношений уже решены и нет никаких проблемных зон между Москвой и Киевом, нельзя.

«Как раз последний визит показал, что это далеко не так, и что вопросов нерешенных остается много», - отметил он.

А.ВЛАСОВ считает, что изменились тональность и риторика, но при этом сохранились проблемы, существовавшие в последние несколько лет.

По его словам, вопросы, связанные с историческими спорами, сняты, однако остаются нерешенными вопросы энергетического сотрудничества и русского языка.

А.ВЛАСОВ также считает, что заявление В.ЯНУКОВИЧА о возможности вступления в Таможенный союз в большей степени является политической риторикой, чем реальными планами. По его мнению, для вступления в Таможенный союз надо определить глобальный вектор развития украинской экономики, и как это соотносится с членством во Всемирной торговой организации.

Эксперт отметил, что из-за сложного экономического положения Украины вступление в Таможенный союз возможно только в случае получения каких-то значительных экономических льгот.