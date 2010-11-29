Анонс на 30 ноября

* Состоится международная конференция «Рынок биомассы в Украине и возможности экспорта в ЕС: Практические аспекты требований по сертификации продукции». Организатор - Ассоциация аграрного бизнеса Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Присоединение Украины к Системе сотрудничества фармацевтических инспекций РIC/S». Участники: Алексей Соловьев, председатель Госинспекции по контролю качества лекарственных средств, Главный государственный инспектор Украины по контролю качества лекарственных средств; Игорь Поканевич, руководитель Бюро ВООЗ в Украине.

* Пресс-брифинг при участии директора Американского института в Украине Энтони Т. Сальвия на тему: “Состояние российско-украинских отношений после визита Президента Януковича в Москву”. Вопросы: Каково реальное состояние российско-украинских отношений? Действительно ли они столь же гладкие как кажется, или же расхождения во мнениях между Киевом и Москвой по энергетическим вопросам пускают под откос их отношения, и безопасность поставок энергии в Европу снова окажется под вопросом? Каковы последствия крайне тяжелого финансового положения Европы и победы республиканцев на недавних выборах в законодательные органы США?

* Пресс-конференция руководителя группы советников председателя Национального банка Украины Валерия Литвицкого на тему: «Реверансы платежного баланса».

* Пресс-конференция на тему: «Рецептурный отпуск лекарств: вынужденная необходимость или безосновательная прихоть?». Участники: экс-министр здравоохранения Николай Полищук, президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк. Приглашен также экс-министр здравоохранения Василий Князевич.

* Круглый стол на тему: «Как не допустить нарушения прав кредиторов и вкладчиков? Диалог о возобновлении доверия между банками и вкладчиками». Также состоится презентация книги Н.Г.Босиевой «Учитесь отстаивать свои права. Из опыта работы Запорожской общественной организации «Союз защиты интересов вкладчиков-потребителей банковских услуг» и семинар на тему: «Как вкладчикам защитить свои права?».

* Пресс-конференция, посвященная открытию на Украине официального представительства ОАО «Русские Навигационные Технологии» на базе компании - ООО «Трек-Авто». Участники: Иван Нечаев, исполнительный директор ОАО «РНТ», Виталий Калягин, зам.исполнительного директора ОАО «РНТ», Эдуард Андрианов, зам.генерального директора по региональному развитию ОАО «РНТ»; В. Киба, представитель ООО «Трек-Авто».

* Пресс-конференция на тему: «Упрощение процедур строительства и создание жилищного реестра: реанимация украинского строительного рынка началась?». Участники: Дмитрий Исаенко, зам.министра регионального развития и строительства; Вячеслав Кредисов, председатель правления ВОО «Новая Формация»; Сергей Злыдень, президент Ассоциации специалистов недвижимости Украины (АСНУ).

* Состоится встреча участников Финансового пресс-клуба на тему: "Клиенты, банки и Налоговый кодекс: чего им ждать друг от друга?". Участники: Татьяна Ефименко, зам.министра финансов Украины, Дмитрий Зинков, председатель правления "ОТП Банка", Сергей Панов, и.о.председателя правления УкрСиббанка, Ярослав Колесник, председатель правления банка "Форум".

* Под председательством министра экономики Украины Василия Цушко и министра экономики и торговли Ливанской Республики Мохамеда Сафади состоится пленарное заседание Межправительственной украинско-ливанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Во время заседания состоится подписание Протокола первого совместного заседания Межправительственной украинско-ливанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

* Представительство Фонда им. Гайнриха Белля в Украине и Киевский международный энергетический клуб проведут публичную подиумную дискуссию на тему: «Коммунальная энергетическая инфраструктура в Украине: возможно ли ее качественное обновление?».

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