Главное на 29 ноября (вечер)

Предприниматели до четверга, 2 декабря, приостановили акцию протеста, ожидая ответа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом УНИАН сообщил представитель Координационного совета предпринимателей Украины Владимир ДОРОШ.

По его словам, организаторы акции, учитывая сложные погодные условия, решили сделать паузу, «но это не значит, что она прекращена, поскольку может возобновиться в любой момент».

Кроме того, В.ДОРОШ отметил, что акция возобновится в четверг, если глава государства не даст ответ на требования предпринимателей относительно Налогового кодекса.

«Но окончательное решение относительно акции остается за координационным советом», - сказал он.

ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» призывает руководителей предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) ускорить расчеты за потребленный природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что по данным оперативного мониторинга, предприятия ТКЭ продолжают наращивать задолженность за потребленный с начала нового отопительного сезона 2010-2011 гг. природный газ.

По состоянию на 26.11.10, долги теплоснабжающих предприятий (без АЭК «Киевэнерго») за потребленный с 01.10.10 природный газ превысили 1,7 млрд. грн. (уровень оплаты – 25%).

Наибольшую задолженность с 01.10.10 имеют теплоэнергетики Харьковской (255 млн. грн.), Донецкой (221 млн. грн.), Днепропетровской (220 млн. грн.), Одесской (103 млн. грн.), Запорожской (88 млн. грн.), Луганской (81 млн. грн.), Львовской (72 млн. грн.), Киевской (70 млн. грн.), Черниговской (62 млн. грн.), Черкасской (54 млн. грн.), Сумской (46 млн. грн.) Полтавской (42 млн. грн.) областей и также АР Крым (49 млн. грн.).

Столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» за 2009-2010 гг. задолжала ДК «Газ Украины» свыше 1 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 г. – 76%).

По состоянию на 26.11.10 самый низкий уровень расчетов в текущем отопительном сезоне у предприятий ТКЭ Черниговской (11%), Черкасской и Кировоградской (по 12%), Харьковской и Одесской (по 15%), Житомирской (17%), Днепропетровской (18%), Ивано-Франковской (19%) областей и АР Крым (18%).

Свыше 1,72 млрд. грн. составляет задолженность предприятий ТКЭ за газ, потребленный на протяжении прошлого отопительного сезона 2009-2010 гг. (с 01.10.09, уровень оплаты – 83%).

Задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет своевременные расчеты Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ и надлежащее прохождение отопительного сезона 2010-2011 гг.

ДК «Газ Украины» также напоминает, что плановые объемы природного газа на декаду выделяются в соответствии с уровнем расчетов теплоэнергетиков за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 гг.

Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий 12,7 млн. пенсионеров в связи с повышением пенсионных выплат с 1 декабря 2010 года согласно закону «О Государственном бюджете Украины».

Об этом сказано в сообщении фонда, размещенном на его официальном сайте.

Согласно сообщению, перерасчет пенсий осуществлен на основании повышения с 1 декабря уровня прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, до 734 грн.

Национальный банк Украины намерен ужесточить требования к финансовому состоянию учредителей при регистрации новых банков.

Об этом говорится в обнародованном на сайте Нацбанка проекте изменений в Положение о порядке создания и государственной регистрации банков, открытия их филиалов, представительств, отделений.

Регулятор предлагает отказывать в регистрации банка в случае «неудовлетворительного финансового состояния хотя бы одного из учредителей, имеющих существенное участие в банке». Признаком отсутствия удовлетворительного финансового состояния может считаться ситуация, когда сумма обязательств учредителя превышает сумму его активов за вычетом средств, вложенных в уставные капиталы других юридических лиц (в том числе и средств, которые планируется вложить в капитал создаваемого банка).

НБУ считает, что наличие у учредителя убытков по результатам последнего года или простроченных обязательств перед другими банками также может быть основанием для отказа в регистрации создаваемого банка.

Кроме того, Нацбанк предлагает установить, что руководителями банка не могут быть лица, которые: имеют судимости, невыполненные обязательства по оплате долга относительно любого банка или другого юридического или физического лица; осуществляли незаконные действия в прошлом, что привело к банкротству или ликвидации банка или другого юридического лица.

Крупнейший производитель молочной продукции в Украине компания Milkiland N. V. привлекла 60 млн. евро, разместив в ходе IPO на Варшавской фондовой бирже 22,4% своих акций. Об этом сообщили УНИАН в соорганизаторе размещения - инвестиционной компании Concorde Capital.

В ходе IPO, которое было завершено в пятницу, 26 ноября, было размещено 7 млн. акций по цене 8,5 евро. В капитал компании привлечено 53 млн. евро, капитализация компании составила 308 млн. евро. Акции Milkiland N. V. включат в листинг Варшавской фондовой биржи 6 декабря.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 7,9605/7,9695, к 12:00 цены поднялись до 7,9660/7,9710. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9615/7,9670 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2544/0,2548, к 12:00 сузился спрэд 0,2545/0,2546. К закрытию цены понизились до 0,2541/0,2542. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,3300 (-0,1068).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3280/1,3282, а к 15:00 упали до 1,3158/1,3160. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5665/10,5810, к 12:00 цены ушли вниз 10,5410/10,5535. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 10,4600/10,4730.

(УНИАН)