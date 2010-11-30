Янукович уволил ряд заместителей председателей госкомитетов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Галину КАЛИШЕНКО с должности заместителя председателя Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям.

Текст соответствующего указа от 29 ноября размещен на официальном сайте главы государства.

Также Президент уволил Андрея СЕМЕНЧЕНКО с должности первого заместителя председателя Государственного комитета информатизации Украины.

Уволен с должности заместителя председателя Государственного комитета по вопросам научно-технического и инновационного развития и Виктор ШОВКАЛЮК.

Кроме того, глава государства уволил Валерия ФАЛЮША с должности заместителя председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины.