Янукович уволил ряд заместителей председателей госкомитетов
09:01, 30 ноября 2010Разное
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Галину КАЛИШЕНКО с должности заместителя председателя Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям.
Текст соответствующего указа от 29 ноября размещен на официальном сайте главы государства.
Также Президент уволил Андрея СЕМЕНЧЕНКО с должности первого заместителя председателя Государственного комитета информатизации Украины.
Уволен с должности заместителя председателя Государственного комитета по вопросам научно-технического и инновационного развития и Виктор ШОВКАЛЮК.
Кроме того, глава государства уволил Валерия ФАЛЮША с должности заместителя председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины.
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