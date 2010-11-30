ДАЙДЖЕСТ СМИ за 30 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Глава Госфинуслуг Василий Волга близок к отставке», в котором пишет - в ближайшее время Василий Волга лишится кресла главы Госфинуслуг. Сам чиновник предусмотрительно ушел в отпуск. Правда, даже после решения Кабмина у Василия Волги сохранятся шансы удержаться в должности. Дело в том, что решение о назначении и снятии главы Госфинуслуг принимает Президент…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/glava-gosfinuslug-vasilij-volga-blizok-k-otstavke-148263/

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Также «Дело» публикует материал «Бродский отказал украинцам в дешевой связи», в котором пишет - Госкомпредпринимательства выступило против проекта новых правил предоставления телекоммуникационных услуг, которые удешевили бы связь для украинцев и обернулись многомиллионными убытками для мобильных операторов…

http://delo.ua/technologies/telecom/brodskij-otkazal-ukraincam-v-deshevoj-148218/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Не в бровь, а в газ», в котором пишет – "Нафтогаз Украины" согласился вернуть RosUkrEnergo, принадлежащей Дмитрию Фирташу и российскому "Газпрому", 12,1 млрд кубометров газа по самой невыгодной для Украины схеме. В результате сделки НАК теряет не менее $2,8 млрд дохода, а если RUE продаст этот газ за пределами страны, Украину ожидает энергетический коллапс, уверены эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1548863

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Украина затягивает долговую петлю» пишет – за два кризисных года правительство резко нарастило внешний и внутренний долг, который уже достиг уровня 40% ВВП и стал потенциальной угрозой для экономической безопасности страны. Сокращение бюджетного дефицита вместе с ожидаемым ростом экономики могут замедлить дальнейшее наращивание долга. Однако эти меры не решат проблему крупных выплат в 2012-2013 годах. Необходимость рассчитываться по взятым кредитам поставит правительство перед выбором: либо рефинансировать кредиты, сохраняя высокий уровень госдолга, либо проводить политику жесткой бюджетной экономии…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1548838

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«Коммерсант-Украина» в материале «Майдан несогласия» пишет – вчера произошел окончательный раскол между руководителями акции протеста против принятия Налогового кодекса в Киеве. Первая группа настаивает на ветировании документа, а вторая, помимо этого, требует отправить в отставку Кабинет министров и распустить Верховную Раду. Сторонники политических требований пока не очень многочисленны и не пользуются поддержкой большей части митингующих…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1548846

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Издание «Экономические известия» в публикации «Компромисс поищут в пакете» пишет – Президент Виктор Янукович надеется «в ближайшее время» найти компромисс в переговорах по газу со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. Но в «Газпроме» готовы проявлять гибкость только в том случае, если разница в контрактных и спотовых ценах на голубое топливо станет существенной…

http://state.eizvestia.com/full/kompromiss-poishhut-v-pakete

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Также «Экономические известия» в публикации «Финансовым группам устроят темную» пишут - в случае принятия законопроекта №7399 Нацбанк, ГКЦБФР и Госфинуслуг смогут опосредованно регулировать учреждения, являющиеся частью одной финансовой группы…

http://finance.eizvestia.com/full/finansovym-gruppam-ustroyat-temnuyu

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«Газета по-киевски» в публикации «В четверг введут «сухой закон» пишет – возможно, уже со следующей недели купить в Киеве спиртное и сигареты в ночное время будет невозможно. На ближайшую сессию горсовета, которая состоится в четверг, выносится вопрос «О внесении изменений в решение «Об упорядочении продажи алкогольных напитков и табачных изделий в городской торговой сети». Согласно этому документу, с 10 часов вечера до 8 утра всем без исключения магазинам и киоскам реализовывать алкогольные и табачные изделия будет запрещено…

http://mycityua.com/articles/city/2010/11/30/024936.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Соседи Симоненко: Он живет в «хатынке» на 3 этажа, с мансардой и террасой» пишет – лидер украинских коммунистов Петр Симоненко, который называет себя главным борцом с буржуазией, возможно, все-таки лукавит. На днях по ТВ показали сюжет о его шикарном имении под Киевом в т. н. «канадской деревне». Симоненко назвал его политзаказом. «Сегодня» решила проверить информацию…

http://www.segodnya.ua/news/14200036.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Крупный бизнес утопит «упрощенку» в тени?» пишет – эксперты уверены, что украинский бизнес найдет способ выжить даже в самых жестких условиях Налогового кодекса. Но спрогнозировать, чем это обернется для государства, пока не берутся. С другой стороны, фискальные правила ничем не прижимают крупный бизнес, который, по их мнению, скорее всего, выберет тактику дробления на более мелкий для минимизации налогов…

https://economics.unian.net/rus/detail/68546

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Неуд за взятки» пишет - лишь четверть из 26 рекомендаций Совета Европы по борьбе с коррупцией выполнила Россия. Санкций за провал антикоррупционного отчета удалось избежать, но и зачета Россия не получила…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/250768/neud_za_vzyatki

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Издание «Ведомости» в публикации «Домены .рф разморозят» пишет - сегодня Координационный центр национального домена сети интернет (КЦ) разморозит домены «.рф», которые ранее приобрел в своих интересах регистратор Ru-Center. Это сделано в интересах пользователей…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1157533/domeny_rf_razmorozyat

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Издание «Известия» в публикации «Деньги не работают» пишет – в России за год рост объема вкладов ожидается на уровне 27-28 процентов. На счетах уже под девять триллионов рублей. Казалось бы, факт отрадный, но проблема в том, что люди вынуждены делать вклады себе в убыток. Банки опустили ставки по депозитам до уровня ниже инфляции. Они уверены, что люди все равно к ним придут, ведь альтернативы нет. Недвижимость остается неоправданно дорогой, а всевозможным пифам и прочим фондам люди не доверяют. Между тем, за год доходы россиян выросли на 15%. Почему же сбережения граждан не идут на пользу экономике?..

http://www.izvestia.ru/economic/article3148866/

(УНИАН)