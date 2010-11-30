Украина за продление действия рыночных механизмов Киотского протокола после 2012 года

Украина предлагает продлить действие рыночных механизмов Киотского протокола на срок после 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, 29 ноября 2010 года посол Украины в Мексике Алексей БРАНАШКО принял участие в официальном открытии 16-й Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата и в 6-й встрече Сторон Киотского протокола к ней (РКЗК и КП).

Официальную делегацию Украины на форуме возглавляет заместитель председателя Национального агентства экологических инвестиций Вадим СИДЯЧЕНКО.

Во время церемонии инаугурации со вступительным словом к иностранным делегациям обратился Президент Мексики Фелипе КАЛЬДЕРОН, а также председательствующая на форуме министр иностранных дел Мексики Патрисия ЭСПИНОСА.

Участие Украины в 16-й Конференции РКЗК направлено на обеспечение прагматических задач, поставленных Президентом Украины перед внешнеполитическим ведомством Украины по созданию благоприятных внешних условий для социально-экономического и экологического развития, повышения международного авторитета нашего государства.

Украина выступает за необходимость учета в многостороннем климатическом переговорном процессе интересов стран с переходной экономикой, создания соответствующей рабочей группы. Кроме этого, наше государство предлагает продлить действие рыночных механизмов Киотского протокола на срок после 2012 года.

До 6 декабря будут работать эксперты, готовящие документы для их окончательного принятия на заседании сегмента высокого уровня, которое состоится 7-10 декабря 2010 года.