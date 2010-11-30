Турчинов снова на допросе в Генеральной прокуратуре

Сегодня утром бывший первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ пришел на допрос в Главное управление по расследования особо важных дел Генеральной прокуратуры Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам у входа в здание Генпрокуратуры А.ТУРЧИНОВ сказал, что ему неизвестно, с какой целью и в связи с чем его вызвали на допрос.

«Цель допроса мне не сообщали. Я думаю, что я сейчас узнаю об этом. Во всяком случае, это уже новый следователь и, по-видимому, это уже будет новое дело, по которому я еще не имел возможности общаться с представителями Генпрокуратуры. Поэтому мне самому интересно», - сказал он.

При этом А.ТУРЧИНОВ отметил, что в Украине, к сожалению, «как и в каких-либо других тоталитарных странах», силовые структуры являются барометрами политических процессов.

«Как только в Украине заостряется политическое противостояние, сразу вспоминают, что нужно кого-то допросить из лидеров оппозиции. Обычно, это сфальсифицированные вопросы, которые не имеют под собой никаких оснований», - объяснил А.ТУРЧИНОВ.

В то же время, отвечая на вопрос, вызвали ли его повесткой, он сказал, что как только ему становится известно, что следователи хотят с ним пообщаться, он сам звонит по телефону к ним и просит, чтобы следователи «не терроризировали» близких, присылая милицию с повестками.

«Я в какое-либо удобное время всегда подъеду и ни от кого никогда не прячусь», - отметил А.ТУРЧИНОВ.