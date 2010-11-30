Новый терминал аэропорта «Львов» строится с опережением графика

Строительство нового терминала Международного аэропорта «Львов» опережает сроки. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на официальном веб-портале Группы компаний "Альтис-Холдинг", являющейся генеральным подрядчиком строительства.

Как отмечается в сообщении, на объекте «Новый терминал Международного аэропорта «Львов» выполнено 100% объема работ по устройству монолитного железобетона. Основное здание терминала готово к пуску системы временного отопления - закрыт тепловой контур, смонтировано кровельное покрытие, фасадное остекление.

Работы выполнены с опережением графика на 1 месяц, что позволит беспрепятственно вести строительно-монтажные работы внутри помещения терминала в период отрицательных температур, отмечает в ГК "Альтис-Холдинг".

Смонтированы магистрали коммуникационного туннеля под зданием - наиболее нагруженной инженерными сетями части здания. В здании ведутся работы по устройству внутренних стен и перегородок, а также по монтажу инженерных сетей.

*** В сентября 2009 года Министерство экономики определило исполнителя для строительства нового терминала ГП «Международный аэропорт «Львов». Согласно решению, единственным исполнителем стала компания «Альтис-Холдинг».

Строительная компания «Альтис-Холдинг» работает на строительном рынке Украины с 1995 года. В состав строительной корпорации «Альтис-Холдинг» в настоящее время входят 14 компаний. Общее количество объектов, в которых холдинг принимал участие, – более 50.