Медведев выступает за создание ЕЭП на всей территории Евразии

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ выступает за создание Единого экономического пространства на всей территории Евразии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Д.МЕДВЕДЕВ сказал сегодня, выступая в Кремле с ежегодным посланием к Федеральному Собранию РФ.

Он подчеркнул, что особым и приоритетным направлением для России остается пространство СНГ и действующие на нем структуры – ЕврАзЭС, ОДКБ.

Д.МЕДВЕДЕВ напомнил, что уже создан Таможенный союз и сейчас создается Единое экономическое пространство в рамках ЕврАзЭС. По его словам, при этом апробируются современные интеграционные схемы и концепции эффективной экономической кооперации.

«В конечном счете, мы должны действовать в направлении формирования Единого экономического пространства от Арктики до Тихого океана – на всей территории Евразии», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.