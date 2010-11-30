ГЛАВНОЕ на 30 ноября (день)

Основные экономические новости первой половины сегодняшнего дня

Налоговый кодекс

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял решение ветировать Налоговый кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в аэропорту «Борисполь» перед отлетом в Казахстан.

Такое решение В.ЯНУКОВИЧ принял после совещания по вопросу Налогового кодекса, проведенного прямо в аэропорту, в котором участвовали премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, члены правительства.

«Мы договорились, что рабочая группа, которая сегодня создана правительством при участии представителей Президента, малого и среднего бизнеса, сегодня - завтра наработает изменения к Налоговому кодексу, которые я рассмотрю в четверг, и в случае, если они будут отвечать тем требованиям, которые стоят перед этим кодексом, я их подпишу и подам в парламент. Сегодня я наложил вето», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что на сегодняшний день есть все условия создать документ, который бы позволил модернизировать экономику и вывести ее из тени. «Я верю, что через двое суток люди, которые отвечают за этот документ свое дело выполнят», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ дал задание премьер-министру Украины, экономическому блоку правительства и Администрации Президента до четверга подготовить изменения к Налоговому кодексу.

Бюджет

Государственный бюджет Украины в январе-октябре т.г. сведен с дефицитом 56,579 млрд. грн., что на 2,5 млрд. грн. больше запланированного дефицита по итогам всего 2010 года. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Доходы госбюджета составили 184,439 млрд. грн., или 73% годового плана, в том числе в октябре – 21,761 млрд. грн.

Расходы были на уровне 240,7 млрд. грн., или 78,7% годового плана, в том числе в октябре – 25,561 млрд. грн.

Дефицит Сводного бюджета за 10 месяцев т.г. составил 51,4 млрд. грн., при этом доходы были на уровне 243,548 млрд. грн., расходы – 294,6 млрд. грн.

Справка УНИАН. В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (с поправками), доходы запланированы на уровне 252,751 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 210,089 млрд. грн. Расходы госбюджета запланированы на уровне 305,666 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 240,984 млрд. грн.

Дефицит госбюджета запланирован в сумме 54,095 млрд. грн., или 4,99% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 30,338 млрд. грн., или 2,8% ВВП.

Госбюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,083 трлн. грн., темпы роста ВВП – 3,7%, инфляция (декабрь к декабрю) – 13,1%, фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн.

В государственный бюджет Украины входят общий фонд и специальный фонд. В общий фонд направляются общегосударственные налоги и сборы и из него финансируются основные расходы. Средства, которые поступают в специальный фонд, имеют целевое назначение.

Дефицит госбюджета рассчитывается как разница сумм его доходов и возвращенных в бюджет кредитов, а также расходов и выданных из госбюджета кредитов.

Государственный бюджет Украины и местные бюджеты составляют Сводный бюджет Украины.

Валютный рынок

Национальный банк Украины с начала ноября текущего года купил на межбанковском валютном рынке 558 млн. долл. США (в долларовом эквиваленте).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил руководитель группы советников председателя НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

«На 29 ноября мы купили 558 млн. долл., для сравнения за предыдущий месяц — 237 млн. долл.», - сказал он.

При этом В.ЛИТВИЦКИЙ сообщил, что сегодня определилась четкая тенденция к уменьшению отрицательного сальдо интервенций.

«Негативное сальдо интервенций в этом месяце будет меньше, чем в прошлом. В сентябре негативное сальдо было 668 млн. долл., в октябре уже 496 млн. долл., с ноября оно будет меньше. То есть тенденция уменьшения негативного сальдо интервенций продолжается», - отметил В.ЛИТВИЦКИЙ.

Так, по его информации, по состоянию на 29 ноября т.г. отрицательное сальдо интервенций в ноябре составляло около 460 млн. долл.

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись незначительным повышением котировок – 7,9630/7,9700 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2539/43, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,4315/10,4445. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова упали – 1,3090/92 (понедельник — 1,3280/82).

В понедельник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9350/7,9550.

Законодательство

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О государственном регулировании производства и реализации сахара".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 239 народных депутатов из 424, зарегистрированных в сессионном зале.

Проектом закона предлагается с целью сокращения видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, изъять из статьи 3 действующего закона относительно лицензирования оптовой торговли сахаром часть, которая предусматривает, что в пределах квоты "А" по заявкам предприятий, занимающихся оптовой торговлей сахаром, уполномоченным Кабинетом министров органом выдаются специальные разрешения (лицензии) на реализацию сахара на рынке Украины с учетом квартальных и месячных объемов.

Также предполагается исключить положение, которым предусматривается, что оптовая торговля сахаром на внутреннем рынке Украины осуществляется субъектами предпринимательской деятельности при наличии у них специального разрешения (лицензии).

Также предлагается исключить положение о том, что субъекты предпринимательской деятельности, которые осуществляют розничную торговлю сахаром, имеют право получать предназначенный для реализации сахар исключительно от лиц, имеющих специальные разрешения (лицензии) на осуществление оптовой торговли сахаром.

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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины “О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности”.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 313 народных депутатов из 423 зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект предусматривает, что выдача документов разрешительного характера местными разрешительными органами осуществляется по принципу организационного единства.

Субъект хозяйствования за получением документов разрешительного характера (переоформление, выдача дубликатов, аннулирование), которые выдаются местными разрешительными органами, обращается к государственному администратору в разрешительном центре.

В работе разрешительного центра принимают участие местные разрешительные органы, в которые субъект хозяйствования может обратиться за консультацией.

Уполномоченный орган разрабатывает и утверждает Положение о государственном администраторе и порядке его взаимодействия с местными разрешительными органами, субъектами хозяйствования.

Государственный администратор в течение одного рабочего дня от даты получения от местного разрешительного органа дубликата документа разрешительного характера сообщает субъекту хозяйствования о времени и месте его выдачи.

Государственный администратор в течение одного рабочего дня от даты сообщения местным разрешительным органом об остановке или возобновлении рассмотрения документов, поданных для получения документов разрешительного характера, сообщает об этом субъекту хозяйствования.

ТЭК

Российский газовый монополист «Газпром» заявляет о готовности снизить цены на газ потребителям своего главного экспортного рынка - странам Европы.

Об этом сказано в отчете "Газпрома" о деятельности в области устойчивого развития за 2008-2009 годы, размещенном на сайте компании.

"Газпром" назвал заключение долгосрочного контракта на поставку газа европейским потребителям «непременным условием газовой торговли», признав в тоже время возможность переговоров о цене поставляемого топлива.

«Однако "Газпром" готов учитывать мнение потребителей и проводить гибкую торговую политику в том случае, если разрыв между контрактными и спотовыми ценами достигает существенной величины», - отмечено в документе. (В начале ноября польская газета Rzeczpospolita написала о том, что итальянская компания Edison через суд требует у «Газпрома» снизить цену поставляемого топлива с 300-320 долларов за тысячу кубометров до уровня спотового рынка, где его стоимость составляет 240-250 долларов – УНИАН).

Российская компания отметила, что весной 2010 года ряд компаний получили возможность приобретать часть законтрактованного газа по спотовым ценам (E.ON Ruhrgas, włoski ENI i GDF Suez - УНИАН).

Российский газовый монополист также отметил, что возможность пересмотра цены газа предусмотрена каждым подписанным долгосрочным контрактом.

Как сообщал УНИАН, Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ на последних переговорах с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ в конце прошлой недели не удалось договориться о снижении цены поставляемого в Украину газа.

Ранее представители украинских властей заявляли о необходимости пересмотреть заключенный в начале 2009 года десятилетний газовый контракт с РФ, несмотря на получение 100 долларовой скидки, о которой удалось договориться в апреле текущего года.

Справка УНИАН. "Газпром", который поставляет в 27 стран Евросоюза около 25% газового импорта, через резкое падение спроса на газ, вызванное мировым кризисом 2008 года, в прошлом году был вынужден согласиться на скидки на поставляемый газ для ряда европейских потребителей.

Польская PGNiG, которой в конце октября после почти двух лет переговоров удалось подписать контракт о дополнительных поставках газа с «Газпромом» по цене около 275 долларов за тысячу кубометров, намерена добиваться ее дальнейшего снижения.

«Нафтогаз» прогнозирует средневзвешенную цену российского газа в 2011 году на уровне 269 долларов за тысячу кубометров.

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Ассоциация налогоплательщиков Европы просит Еврокомиссию и Европарламент приостановить помощь Украине из-за коррупции.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил генеральный секретарь ассоциации Микаэль ЯГЕР.

“Главной задачей для нас является объяснить Еврокомиссии и Европарламенту, что не нужно предоставлять ни одного евро Украине без контроля, без прозрачности и без гарантии прав собственности”, - заявил он.

М.ЯГЕР отметил, что он уже провел встречи с представителями Генеральных директоратов “Внешние отношения” и “Торговля” Еврокомиссии, а также планирует провести встречи с представителями комитетов по вопросам бюджета и экономики и финансов Европарламента.

На встречах М.ЯГЕРА сопровождают народный депутат от Партии регионов Андрей ОРЛОВ и представитель инвестора шахты “Белозерская” ГП “Добропольеуголь” Валерий МУРАТОВ.

Как отметил генсек Ассоциации налогоплательщиков Европы, ситуация вокруг этой шахты приводится им как пример нарушения прав собственности в Украине.

По словам В.МУРАТОВА, в ноябре 2008 года шахта “Белозерская” была передана в аренду на 49 лет обществу с дополнительной ответственностью “Шахта “Белозерская”, которое нашло инвестора, вложившего в развитие производства 50 млн. долларов.

Вместе с тем, 20 октября 2010 года Хозяйственный суд Донецкой области своим решением аннулировал договор аренды. При этом, несмотря на поданную апелляцию, региональным отделением Фонда госимущества Украины уже объявлен конкурс на приобретение шахты на 13 декабря.

“Даже при выявлении нарушений инвестиции в 50 млн. дол. должны были бы быть возвращены”, - отметил генсек Ассоциации налогоплательщиков Европы.

*** Ассоциация налогоплательщиков Европы объединяет 29 национальных ассоциаций налогоплательщиков Европы, в которые входят более миллиона членов.

Шахта “Белозерская” входит в состав ГП “Добропольеуголь”. 13 ноября 2008 года ОДО “Шахта “Белозерская” и региональное отделение ФГИУ в Донецкой области заключили договор аренды шахты на 49 лет.

В уставном капитале ОДО “Шахта “Белозерская” 80,93% принадлежит ООО “Экойл” (Киев).

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Энергогенерирующая компания ОАО «Днепроэнерго» (Запорожье) прилекла у «Проминвестбанка», ВТБ а также ПУМБ кредиты на 875,6 млн. грн.

Об этом сказано в официальных сообщениях энергокомпании об итогах соответствующих открытых торгов, опубликованных на сайте Министерства экономики Украины.

Согласно сообщениям, в частности, «Днепроэнерго» привлекла у ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» 250 млн. грн. на 1 год под 16,3% годовых, а также кредитную линию в российских рублях эквивалентную 355,6 млн. грн. под 11% годовых сроком на 4 года.

Кроме того, компания привлекла 200 млн. грн. у ПАО «ВТБ Банк» на 1 год под 14,98% годовых.

Также «Днепроэнерго» привлекла кредит у ПАО «Первый украинский международный банк» в размере 70 млн. грн. на 1 год под 15,5% годовых.

Соответствующие договоры компания подписала с банками 26 ноября т.г.

Как сообщал УНИАН, в октябре «Днепроэнерго» привлекла у своего акционера DTEK Holdings Limited (Кипр) кредит в размере 355,6 млн. грн.

Справка УНИАН. В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС.

Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 50%+1 акция генкомпании, ООО "ДТЭК" – 47,46% акций.

«Днепроэнерго» в 2009 году увеличило чистый убыток в 14,5 раза – до 236,049 млн. грн., по сравнению с результатом 2008 года.

Транспорт

Верховная Рада Украины приняла за основу проект Воздушного кодекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовал 251 народный депутат из 405, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается усовершенствовать правовое регулирование основ деятельности гражданской авиации в Украине с учетом современного технического уровня авиационной техники, а также имплементировать в законодательство Украины требования международных организаций, касающихся, в частности, безопасности аэронавигации и защиты прав пассажиров.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября с.г. Кабинет министров Украины утвердил новый проект Воздушного кодекса.

По информации Министерства транспорта и связи, новый проект Воздушного кодекса значительно улучшит условия для пассажиров авиатранспорта.

В новом проекте четко прописаны обязанности авиакомпании перед пассажирами, чего нет в действующем Воздушном кодексе.

Кроме того, проект направлен на улучшение условий пользования авиационным транспортом для пассажиров с ограниченной подвижностью (инвалидов).

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ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (г. Кременчуг. Полтавская обл.) выиграло тендер на поставку двух пассажирских поездов «Укрзализныце». Об этом УНИАН сообщила пресс-служба предприятия.

По их данным, два скоростных состава состоят из 9 вагонов каждый.

«В соответствии с договоренностями, наш завод поставит 2 дневных 9 вагонных состава «Укрзализныце» в 4-м квартале 2011 года»,- сказала руководитель пресс-службы завода Анна КУДИЯРОВА.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

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Украинские перевозчики, осуществляющие международные автоперевозки, получат от Российской Федерации 600 дополнительных разрешений на осуществление автоперевозок в/из третьих стран в 2010 году.

Как сообщает пресс-служба Минтранссвязи, соответствующее решение было принято во время заседания Смешанной российско-украинской комиссии по вопросам сотрудничества в области международного автомобильного сообщения, которое состоялось 26 ноября в Москве.

По итогам обсуждения российская сторона согласилась передать Украине в максимально короткий срок 600 дополнительных разрешений для перевозок на 2010 год в/из третьих стран, в частности: Венгрии, Словении, Хорватии, Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Польши, Молдовы, Люксембурга и Словакии.

Украинская делегация отметила, что разрешительная система на перевозки в/из третьих стран сдерживает развитие внешней торговли и снижает использование автотранспортных средств в международном сообщении. Российская сторона сообщила, что разрешительная система на перевозки в/из третьих стран направлена на защиту экономических интересов национальных перевозчиков в условиях конкуренции с транспортными компаниями других государств. Было замечено, что при этом российская сторона не создает дополнительных административных барьеров в виде разрешительной системы для работы украинских перевозчиков на двустороннем рынке.

Стороны согласовали предварительную квоту разрешений на 2011 год. Для украинской стороны: 24000 транзитных разрешений, 10000 разрешений в/из третьих стран, в частности, с ограничением: 2500 - по Италии и Турции; 7500 - по Италии, Турции и Германии; 500 пассажирских транзитных разрешений. Для российской стороны: 35000 транзитных разрешений, 3000 разрешений в/из третьих стран, в частности, с ограничением: 2500 - по Италии и Турции, 500 - по Италии, Турции и Германии, 500 пассажирских транзитных разрешений.

Стороны договорились до 15 декабря 2010 произвести обмен разрешениями на первый квартал 2011 года. Для украинской стороны: 6000 транзитных разрешений; 2500 разрешений в / из третьих стран, из них с ограничением: 625 - по Италии и Турции, 1875 - по Италии, Турции и Германии. Для российской стороны: 8750 транзитных разрешений, 750 разрешений в/из третьих стран, из них с ограничением: 625 - по Италии и Турции, 125 - по Италии, Турции и Германии.

Стороны договорились вместе с квотой разрешений на первый квартал следующего года провести обмен разрешениями - по 500 штук - на транзитные перевозки пассажиров в 2011 году.

Срок действия разрешений текущего года продлевается до 31 января следующего года.

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По состоянию на 30 ноября 2010 г., железные дороги Украины назначили 22 дополнительных поезда для обеспечения пиковых перевозок пассажиров накануне и во время новогодних и зимних праздников. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, 6 поездов назначила Юго-Западная железная дорога, 6 - Приднепровская, 4 - Одесская, 3 - Южная, 1 - Львовская, 2 - Донецкая.

Работа по изучению спроса и назначению дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.

ОЖД назначены: поезд № 210/209 Николаев - Киев отправлением из Николаева с 26/12 по 11/01 ежедневно, кроме 31/12, из Киева - с 27/12 по 12/01 ежедневно, кроме 1 / 01; № 228/227 Одесса - Львов отправлением из Одессы 30/12, 2, 4, 5, 8, 9 / 01; из Львова - 31/12, 3, 5, 6, 9, 10/01; № 432/431 Одесса - Харьков отправлением из Одессы с 24/12 по 13/01 ежедневно из Харькова - с 25/12 по 13/01 ежедневно (14/01 также из Харькова в Знаменку); № 558/557 Одесса-Ужгород отправлением из Одессы с 29/12 по 10/01 ежедневно, кроме 31/12, 6 / 01, из Ужгорода с 30/12 по 11/01 ежедневно, кроме 1, 7 / 01.

ПЖД назначены: поезд № 26/25 Евпатория - Москва отправлением из Евпатории с 25/12 по 10/01 ежедневно из Москвы - с 27/12 по 12/01 ежедневно; № 69/70 Бердянск-Москва отправлением из Бердянска с 25/12 по 11/01 по нечетным из Москвы - с 26/12 по 12/01 по четным; № 212/211 Феодосия - Москва отправлением из Феодосии с 25/12 по 09/01 по нечетным, кроме 31/12, из Москвы - с 26/12 по 10/01 по четным, кроме 1 / 01; № 238/237-294/293 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя с 1/ 12 по 14/01 ежедневно, кроме субботы и кроме 31/12, из Киева - с 2/12 по 15/01 ежедневно, кроме воскресенья и 1/01; . № 182/181 Симферополь - Киев отправлением из Симферополя с 23/12 по 30/12 ежедневно и 2 / 01; № 551/552 Донецк - Днепропетровск - Киев - Ворохта - Днепропетровск - Донецк отправлением из Днепропетровска с 25/12 по 15/01 через день по нечетным, из Ворохты с 26/12 по 16/01 через день по четным. В состав поезда входит вагон-автомобилевоз.

Составом Юго-Западной железной назначены: поезд № 207/208 Киев - Ужгород отправлением из Киева 24, 26, 28, 29, 30/12 и с 1 / 01 по 9/01 ежедневно, кроме 6, 7/01; из Ужгорода - 25, 27, 29, 30 , 31/12 и с 2 / 01 по 10/01 ежедневно, кроме 7, 8/01; № 282/281-58/57 Киев - Симферополь отправлением из Киева с 21/12 по 30/12 ежедневно и с 3/01 по 9/01 ежедневно, кроме 6/01; из Симферополя - с 22/12 по 31/12 ежедневно и с 4/01 по 10/01 ежедневно, кроме 7/01; № 515/516 Киев - Ворохта отправлением из Киева с 24/12 по 14/01 через день по четным из Ворохты - с 25/12 по 15/01 по нечетным; № 505/506 Киев - Ужгород отправлением из Киева 30, 31/12, из Ужгорода 30, 31/12; № 219/220 Киев-Ивано-Франковск отправлением из Киева 30, 31/12, 3, 4, 5 / 01, из Ивано-Франковска 30, 31/12, 3, 4, 5/ 01; № 537/538 Киев-Ужгород отправлением из Киева 29, 30/12, 1, 2, 3 / 01, из Ужгорода 30, 31/12, 2, 3, 4/01.

ДЖД назначены: поезд № 524/523 Луганск - Киев отправлением из Луганска 29/12, 3, 5, 9/01; из Киева - 30/12, 4, 6, 10/01 и № 551/552 Донецк - Днепропетровск - Киев - Ворохта - Днепропетровск - Донецк отправлением из Донецка с 25/12 по 15/01 через день по нечетным, из Ворохты с 26/12 по 16/01 через день по четным. В состав входит вагон-автомобилевоз.

Составом Южной железной дороги назначены: поезд № 241/242 Харьков - Евпатория отправлением из Харькова 27/12, 7/01; из Евпатории - 28/12, 8/01; № 175/176 Харьков - Симферополь отправлением из Харькова 30, 31/12; из Симферополя - 30, 31/12; № 225/226 Харьков-Ужгород отправлением из Харькова 29, 30/12 и с 2/01 по 10/01 ежедневно, из Ужгорода 30, 31/12 и с 3/01 по 11/01 ежедневно.

ЛЖД назначен поезд № 147/148 Киев - Львов - Киев отправлением из Киева и Львова 30, 31/12, 9/01.

АПК

Министерство экономики Украины инициирует разрешения на экспорт зерна в ряд стран вне квот. Соответствующий проект распоряжения Кабинета министров Украины "О некоторых вопросах экспорта отдельных видов сельскохозяйственной продукции" опубликован на сайте министерства.

Документом предлагается Минагрополитики вместе с Минэкономики и Гостаможслужбой с учетом балансов производства, потребления, экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции обеспечить организацию работы по осуществлению экспорта зерна в страны, с которыми Украина имеет договора о свободной торговле.

В пояснительной записке говорится, что Украина имеет подписанные договора о свободной торговле с Азербайджаном, Беларусью, Арменией, Грузией, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Российской Федерацией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном и Македонией.

Погода

Завтра в южной части Украины ожидается небольшой, в Крыму умеренный дождь, ночью местами с мокрым снегом.

Температура ночью 2-7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории - без существенных осадков, лишь днем в Карпатском регионе снег и мокрый снег; температура ночью 10-15° мороза, в западных и северных областях местами 18-23°, днем 8-13° мороза, в центральных областях 3-8° мороза. На Закарпатье ночью 5-10° мороза, днем около 0°.

На дорогах западных и северных областей местами гололедица.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с, ночью в восточных, днем в западных областях и в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киевской области в среду осадки не ожидаются. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, местами 18-23°, днем 8-13° мороза.

В Киеве температура ночью 13-15° мороза, днем 10-12° мороза.

(УНИАН)