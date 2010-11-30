Янукович прибыл в Астану для участия в Саммите ОБСЕ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл с рабочим визитом в столицу Казахстана – Астану, где завтра примет участие в Саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как передает корреспондент УНИАН, согласно программе визита, на сегодня запланирована встреча В.ЯНУКОВИЧА с Генеральным секретарем ООН ПАН Ги Муном.

Завтра, 1 декабря, после церемонии открытия саммита, Президент Украины примет участие в пленарном заседании саммита, которое будет проходить во Дворце независимости. Мероприятие начнется с приветственной речи Президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА.

Как определено накануне жеребьевкой, В.ЯНУКОВИЧ выступит четвертым среди глав официальных делегаций – после Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Также на завтра запланирован ряд двусторонних встреч главы Украинского государства. В частности, на данное время подтверждены встречи с президентом ЕБРР Томасом МИРОВЫМ, а также с президентами Болгарии, Беларуси, Таджикистана, Казахстана.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ даст брифинг для представителей украинских и зарубежных СМИ.

Для участия в Саммите ОБСЕ в Астану прибыли 56 официальных делегаций государств-членов, а также 12 партнеров по сотрудничеству. В частности, 52 делегации представлены на уровне высших руководителей – глав государств, правительств и международных институтов. Также для освещения мероприятия организаторы аккредитовали около 1,5 тыс. журналистов.

Политическая повестка дня Саммита ОБСЕ предусматривает обсуждение и принятие решений по эффективному реагированию на современные транснациональные вызовы и угрозы, актуальные на евразийском пространстве, обсуждение вопросов создания новой архитектуры безопасности на европейском континенте, поиска путей решения активных и тлеющих конфликтов, в частности, на постсоветском пространстве, в Афганистане, а также реформирования самой ОБСЕ, ее трансформации в эффективную международную организацию.

Как сообщал УНИАН, решение о проведении Саммита ОБСЕ 1-2 декабря в Астане было принято по инициативе казахстанской стороны, которая в этом году председательствует в Организации, министрами иностранных дел стран-членов 3 августа.

Саммит в Астане является седьмым в истории ОБСЕ и проводится впервые за 11 лет. Предыдущие Саммиты состоялись: в 1975 году – в Хельсинки, в 1990-м – в Париже, в 1992-м – в Хельсинки, в 1994-м – в Будапеште, в 1996-м – в Лиссабоне и в 1999 году - в Стамбуле.