В Украине пройдет пробная перепись населения

С 1 по 14 декабря в Дергачёвском районе Харьковской области состоится пробная перепись населения во исполнение распоряжения Кабинета Министров Украины от 28 июля 2010 года №1565-р.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на пресс-службу Госкомстата.

Проведение пробной переписи населения проводится для отработки методологических и организационных вопросов Всеукраинской переписи населения 2012 года, а также технологии автоматизированной обработки полученных материалов.

В соответствии с организационно-методологическими основами Всеукраинской переписи населения, пробная перепись должна проходить на территории административно-территориальной единицы, которая по структуре населения и типам поселений наиболее приближена к структуре страны в целом. Дергачёвский район Харьковской области является одним из районов, которые соответствуют этим критериям, отмечают в Госкомстате.

Основными задачами пробной переписи населения является определение оптимальной даты и продолжительности проведения предстоящей Всеукраинской переписи, а также механизмов её проведения.

Пробной переписью населения будет охвачено почти 95 тысяч жителей и около 450 человек будут задействованы в качестве временного переписного персонала.

Перепись проводится путем обхода учетчиками жилых домов и жилищных помещений в других зданиях и заполнения ими переписной документации. Перед началом опроса учетчик обязан предъявить соответствующее удостоверение.

Программа пробной переписи включает 30 вопросов. Для каждого домохозяйства – вопросы о жилом помещении, в котором оно проживает (тип жилого помещения, количество занимаемых домохозяйством жилых комнат, размер общей площади жилья и тому подобное). Для каждого члена домохозяйства – дата и место рождения, пол, гражданство, этническое происхождение (национальность), семейное положение, уровень образования, родной язык, владение украинским и другими языками, источники средств существования, вопрос об экономической и миграционной активности.

Согласно установленной практике и в соответствии с рекомендациями Организации Объединенных Наций, переписи населения в большинстве стран мира проводятся раз в десять лет. Принципы и рекомендации ООН определяют, что именно переписи населения являются уникальным источником социально-демографических данных и позволяют получить самую детальную информацию относительно разнообразных характеристик населения как на общегосударственном и региональном уровне, так и международном.

Последняя перепись населения в Украине проводилась в 2001 году.