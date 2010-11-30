Главное на 30 ноября (вечер)

Законодательство

Верховная Рада приняла в целом Закон Украины “О внесении изменений в статью 14 Закона Украины “Об информации” относительно защиты информации.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 306 народных депутатов из 409, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон определяет, что защита информации – это комплекс правовых, организационных, информационно-телекоммуникационных средств и мероприятий, направленных на предотвращение несанкционированных действий относительно информации.

Данный закон вступает в действие со дня его опубликования.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о доступе к публичной информации.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 344 народного депутата из 409, зарегистрированных в сессионном зале.

Этот законопроект определяет пределы и способы государственного регулирования по созданию, сбору, получению, хранению, использованию, распространению информации, ее охране и защите.

Законопроект предусматривает, что государственная информационная политика – это деятельность государства по созданию, получению, сбору, хранению, использованию, распространению информации, ее охране и защите.

Основным принципом деятельности государства в информационной сфере является обеспечение свободы выражения взглядов и убеждений, открытости, доступности информации и свободы обмениваться ею, достоверности, полноты и точности информации, законности создания, сбора, получения, хранения, использования и распространения информации, своевременности предоставления информации по запросу, охраны и защиты информации, защищенности лица от вмешательств в его личную и семейную жизнь, информационной безопасности Украины.

Главными направлениями государственной информационной политики являются: обеспечение доступа каждого к информации; обеспечение равных возможностей всех субъектов информационных отношений; создание условий для формирования в Украине информационного общества; обеспечение открытости и прозрачности деятельности субъектов властных полномочий; создание информационных систем и сетей информации; постоянное обновление, обогащение и хранение национальных информационных ресурсов; обеспечение информационной безопасности Украины; формирование позитивного имиджа государства; содействие международному сотрудничеству в информационной сфере и вход Украины в мировое информационное пространство.

Право на информацию обеспечивается созданием механизма реализации права на информацию; созданием возможностей для свободного доступа к статистическим данным, архивным, библиотечным и музейным фондам, другим информационным банкам, базам данных, информационным ресурсам; обязанностью субъектов властных полномочий информировать общественность и средства массовой информации о своей деятельности и принятых решениях и др.

Каждому гарантируется право на свободное выражение взглядов и убеждений, что предусматривает возможность свободно создавать, получать, собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, в письменном виде или другим способом – по своему выбору, кроме случаев, установленных законами Украины.

Ограничение прав на информацию устанавливается законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, для защиты репутации или прав других людей, для предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или для поддержки авторитета и беспристрастия правосудия.

Информация о физическом лице (персональные данные) – это сведения или совокупность сведений о физическом лице, которое идентифицировано или может быть конкретно идентифицировано. Правовой режим информации о физическом лице определяется законом о защите персональных данных.

Доступ к информации о деятельности и решении субъектов властных полномочий, осуществляется таким образом: обнародование информации в средствах массовой информации и в официальных печатных изданиях; предоставление информации по запросам; размещение информации на официальном веб-сайте в сети Интернет; предоставление информации через информационные службы субъектов властных полномочий.

Обязательному обнародованию субъектами властных полномочий подлежит: информация о деятельности субъектов властных полномочий, в частности основные задачи, полномочия, функции, организационная структура и нормативно-правовые основы деятельности, кроме случаев, когда эти сведения отнесены к информации с ограниченным доступом; местонахождение, почтовый адрес, номер телефона, факса, адрес официального веб-сайта в сети Интернет и электронной почты и пр.

Субъекты властных полномочий обнародуют и другую информацию, которая находится в их владении и касается прав, свобод, интересов или обязанностей физических или юридических лиц, если другое не установлено законодательством Украины.

Информацией с ограниченным доступом признается информация, доступ к которой ограничивается субъектами властных полномочий в соответствии с законами, или другими субъектами информационных отношений по своему усмотрению.

Отношения и условия владения или пользования конфиденциальной информацией определяются соответствующими договорами (соглашениями) или законом.

К служебной тайне относится информация, которая не отнесена к государственной тайне и доступ к которой ограничивается, в соответствии с законами Украины, субъектами властных полномочий.

К секретной информации, с целью обеспечения общественных интересов, относится государственная или другая установленная законами Украины тайна.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 303 народных депутата из 408, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагается запретить, дополнительно к тем видам рекламы, стимулирования продажи и спонсорства табачных изделий, которые уже запрещены в Украине, такие виды рекламы и мероприятия стимулирования продажи и спонсорства табачных изделий: проведение мероприятий по бесплатной раздаче, в том числе для маркетинговых исследований и дегустации, обмен табачных изделий на табачные изделия или любые другие товары, работы, услуги; использование табачных изделий с целью получения товаров, работ, услуг; предложение или предоставление любого прямого или непрямого возмещения на приобретение или использование табачных изделий; предложение или предоставление бонусов, премий, возвращение наличных средств, право на участие в любой игре, лотерее, конкурсе, событии, прямо или опосредствовано связанных с табачными изделиями, или если условием предоставления или участия в которых является приобретение или употребление табачных изделий.

Также проектом закона предусмотрено установить запрещение на продажу табачных изделий в наборе с любыми другими товарами или услугами; размещение информации о производителе табачных изделий и/или табачных изделиях в местах, где эти изделия реализуются или предоставляются потребителю, в том числе на элементах оборудования и/или оформления мест торговли, за исключением одного плаката размером не больше 40 см на 30 см на одно место торговли, в котором предоставляется текстовая информация об имеющихся в продаже табачных изделиях и ценах на них; размещение информации с целью стимулирования продажи табака непосредственно на табачных изделиях и/или их упаковке, в том числе: рисунков и других изображений, которые не являются частью защищенной торговой марки; адресов веб-сайтов, электронной почты; вложение в упаковку табачных изделий; текстовой или графической информации на прозрачной обертке упаковки табачных изделий;

Кроме того, законопроектом предлагается запретить размещение информации относительно табачных изделий, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, в местах проведения развлекательных мероприятий, в местах розничной торговли, на автотранспортных средствах и оборудовании; направление сообщений по почте, электронной почте, сообщений на мобильные телефоны, распространение видеодисков, видеоматериалов, компакт-дисков, компьютерных и других игр, размещение информации в сети Интернет с целью стимулирования продажи табачных изделий и тому подобное.

Этот список не является исчерпывающим, и запрещение касается также других мероприятий прямого и непрямого стимулирования продажи табачных изделий и употребления табака.

Реклама табачных изделий будет разрешена лишь в специализированных изданиях табачной отрасли и на специальных выставочных мероприятиях, которые проводятся исключительно для производителей и оптовых продавцов табачных изделий.

Приватизация

Генеральная прокуратура Украины признала незаконной регистрацию дополнительных эмиссий акций четырех предприятий, которые входят в акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой», и вернула компании корпоративные права на них.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, была проверена законность регистрации Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, ее территориальным управлением в городе Киеве дополнительных эмиссий акций предприятий, которые входят в АОХК «Киевгорстрой». Установлено, что регистрация дополнительных выпусков акций обществ «Домостроительный комбинат №4», «Киевоздоббуд», «Строймеханизация», «Трест «Киевгорстрой №3» проведена с нарушением законодательства. Вследствие этого существенно уменьшилась доля холдинга в этих предприятиях.

С целью защиты интересов территориальной общины города Киева председателем комиссии на свидетельства о регистрации дополнительных эмиссий указанных обществ принесены протесты, которые рассмотрены и удовлетворены, незаконные свидетельства отменены.

Холдингу, 80% акций которого владеет Киевский городской совет, возвращены корпоративные права на указанные предприятия.

Хозяйственный суд Киева наложил арест на акции 34 предприятий, долями которых владеет акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой».

Как говорится в решении суда от 17 ноября т.г., текстом которого располагает УНИАН, акции арестованы в обеспечение иска «Киевгорстроя» к номинальному держателю акций, ООО «Фондовый союз «Украина», о признании права собственности на простые именные акции 34 акционерных обществ.

В частности, суд наложил арест на все акции следующих компаний: ОАО «Домостроительный комбинат №4», ОАО «Будмеханізація», ОАО «Трест «Київспецбуд», ОАО «Київоздоббуд», ОАО «Домостроительный комбинат №3», ОАО «АТП – 5», ОАО "ЕМЗ "Металіст", ОАО «Асфальтобетонный завод», ОАО «Київопорядкомплект», ОАО “ПТІ Київоргбуд», ОАО «Трест Міськбуд-4», ОАО «Трест "Київміськбуд – 6», ОАО «Трест «Київміськбуд – 3», ОАО «Завод ЖБИ №1», ОАО «Деревообрабатывающий комбинат №7», ОАО «Трест Київпідземшляхбуд-2», ОАО «Завод опоряджувальних матеріалів», ОАО «Управление специальных машин», ОАО «Міськбудтранс», ОАО «Деревообрабатывающий комбинат №3», ОАО «Промінь», ОАО «Завод ДСП», ОАО «Київелектромонтаж», ОАО «Специализированное строительно-монтажное управление», ОАО «Тайга», ОАО «АТП – 1», ОАО «АТП – 7», акционерного общества открытого типа «Жуляны», ОАО «Будтранс», ОАО «Экспериментально-механический завод», ОАО «АТП – 2», ОАО «Київбуддеталькомплект», ОАО «ДБК "Відрадний», ОАО «Інвестиційні технології».

Суд запретил владельцам простых именных акций, а также третьим лицам осуществлять действия, направленные на отчуждение данных акций, в том числе заключать договоры и отягощать акции. Также суд запретил ЧАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг», ОАО «Национальный депозитарий Украины» и держателям, которые осуществляют учет прав собственности на простые именные акции, в том числе ООО «Фондовый союз «Украина», осуществлять учетные операции о внесении изменений в систему депозитарного учета ценных бумаг указанных эмитентов.

При этом в решении суда не указано, на какие доли в данных компаниях претендует «Киевгорстрой».

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предложил Верховной Раде отменить Закон "О возвращении в государственную собственность целостного имущественного комплекса общества с ограниченной ответственностью “Херсонский машиностроительный завод”, принятый 4 ноября т.г.

Об этом сказано в предложениях Президента, обнародованных на официальном сайте парламента.

В частности, Президент отмечает, что в принятом парламентом законе фактически предусматривается принудительное отчуждение объекта права частной собственности с последующим возмещением его стоимости и без определения в этом законе порядка такого отчуждения. По мнению В.ЯНУКОВИЧА, это противоречит конституционным основам принудительного отчуждения объектов права частной собственности, которое возможно только при условии предварительного и полного возмещения собственнику их стоимости. Возвращение без предварительной оплаты возможно только в условиях военного или чрезвычайного положения.

Также В.ЯНУКОВИЧ отмечает, что Верховная Рада, приняв упомянутый закон, превысила свои полномочия, поскольку, согласно Конституции Украины, парламент не наделен полномочиями принятия решений о возвращении объектов в государственную собственность.

«Учитывая изложенное, предлагаю Закон Украины "О возвращении в государственную собственность целостного имущественного комплекса общества с ограниченной ответственностью "Херсонский машиностроительный завод" отклонить как такой, который принят Верховной Радой Украины вопреки Конституции Украины», - отмечается в документе.

(УНИАН)