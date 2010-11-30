Анонс на 1 декабря

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* Состоится полуфинальная конференция «Новые средства в сфере инноваций», которая представит достижения проекта ЕС «Поддержка наукоемких и инновационных предприятий, а также трансфер технологий в бизнес в Украине» (InnoEnterprise) по каждому из направлений его реализации. Участники: председатель департамента экономического сотрудничества Делегации ЕС в Украине Хосе Роман Леон Лора, зам.председателя Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Светлана Свищева, руководители инновационных ЕС проектов и др.

* Состоится открытие седьмой международной конференции-выставки «Овощи и фрукты Украины-2010» и пресс-конференция. Организаторы - НК «Экспоцентр Украины» и проект «АПК-Информ: овощи и фрукты». Участники пресс-конференции: представители МинАПК Украины, президент украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, международный эксперт плодоовощного рынка и руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» - Андрей Ярмак и др.

* Состоится открытие III Специализированной Конференции «Автоматизация. ТЭК. Украина - 2010». Среди участников: Emerson Process Management, ПРОСОФТ УКРАИНА, Институт энергосбережения и энегоменджмента, СОФТПРОМ, Микрол, КСК-Автоматизация, Укрметртестстандарт, НТЦ Психея и др.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Проектные дороги и лесополосы на пашне – угроза для сельского хозяйства». Участники: председатель общественной организации «Селянский фронт» Аркадий Корнацкий, сельскохозяйственный инвестор Альберт Эльсон, правозащитник Татьяна Монтян и др. (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 235-9-777, 587-9-444, e-mail: kotlyakova@strategi.com.ua.

* Круглый стол на тему: «Национальный проект «Открытый мир»: сверхновые системы обучения и коммуникации», во время которого планируется экспертное обсуждение путей и этапов внедрения в Украине сверхновой системы связи четвертого поколения (4G), будут продемонстрированы мультимедийные уроки, которые будут внедряться в украинских школах и образцы оборудования, которое школьники получат в рамках проекта. Участники: председатель Рабочей группы «Национальные проекты» В.Каськив, председатель Государственного агентства Украины по управлению национальными проектами С.Евтушенко, руководитель корпорации «Майкрософт-Украина» по работе с учреждениями образования и науки О.Сизова, ректор Одесской национальной академии связи П.Воробиенко, ректор Киевского университета им. Б.Гринченко В.Огневьюк, региональный директор корпорации «Intel» в странах СНГ Д.Конаш.

* Пресс-конференция председателя Госпотребстрандарта Украины Александра Матвийчука по результатам проведенных проверок органов сертификации дорожно-транспортных средств.

* Брифинг председателя Правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонида Рысухина на тему: «Доступное жилье набирает обороты: первые итоги реализации госпрограммы».

* Зустріч з Варшавською Фондовою Біржею (WSE), організована для представників українських провідних мас-медіа, під назвою «КАВА ПО-ПОЛЬСЬКИ».

* Пресс-конференция на тему: «Земельные отношения в Украине: воинствующее невежество». Участники: Государственный уполномоченный Антимонопольного комитета (2001-2005), зам.председателя ФГИУ (2005-2010) Александр Потимков; Заслуженный оценщик, эксперт Международного банка развития, доцент Киевского Национального университета строительства и архитектуры Ирина Иванова.

* Пресс-конференция, посвященная выходу на украинский рынок российского туристического оператора «Натали Турc». Компания «Натали Турc» объединяет усилия с украинской компанией «Норд Тревел». Участники: президент группы компаний «Натали Турc» Владимир Воробьев; вице-президент по маркетингу группы компаний «Натали Турc» Юрий Носов; директор «Натали Турc Украина» Владимир Гаврик. Участники расскажут об основных задачах компании на первом этапе работы, о туристических продуктах, которые будут представлены в Украине, а также о дальнейших планах компании.

* На Официальном веб-портале ФПУ начнется Интернет-конференция на тему: «Право человека на труд и достойный жизненный уровень - реальность или декларация в Украине?».

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Вето наложено. Дальнейшие действия Майдана предпринимателей”. Участники: председатель Коалиции участников Помаранчевой Революции, комендант палаточного городка Сергей Мельниченко, председатель Правления Гражданского Комитета Национального спасения Павел Нусс, председатель Правления ОО “Порядок и достаток” Александр Мисюра, первый зам.председателя Правления Коалиции участников Помаранчевой Революции Петр Михайленко, член Координационного совета Центрального Штаба спасения украинского предпринимательства Александр Данилюк, председатель Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса Украины Андрей Панаетов (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: “Как ветирование Налогового кодекса повлияет на бюджетный процесс в Украине?”. Участники: Владислав Лукьянов, первый зам.председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета; Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ; Борис Кушнирук, экономический эксперт.

* Пресс-конференция на тему: «Пеня за долги по квартплате, выселение из домов. Что еще нам готовит новый Жилищный кодекс?». Участники: народные депутаты, члены парламентского комитета по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Зиновий Шкутяк и Юрий Одарченко, а также директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко.

* Пресс-конференция председателя Государственного комитета ветеринарной медицины Ивана Бисюка на тему: «Уровень безопасности продовольственного сырья и пищевой продукции в Украине».

* 13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Совершеннолетие домена UA", в которой примут участие представители компании «Хостмастер» и администратор домена UA - Дмитрий Кохманюк. Будут освещены итоги развития домена UA со времени его делегирования в декабре 1992 года до сегодняшнего дня, результаты первого периода регистрации доменных имен на кириллице, а также основные направления развития доменной системы Украины. В ходе пресс-конференции представители администрации домена UA ответят на вопросы журналистов, касающиеся функционирования и развития доменной системы имен в Украине, а также - международных тенденций в этой сфере. Участники: администратор домена Дмитрий Кохманюк, директор ООО "Хостмастер" Татьяна Долинская, технический директор ООО "Хостмастер" Светлана Ткаченко, руководитель департамента маркетинга и развития ООО "Хостмастер" Сергей Устенко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 067 672 48 55. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Заседание парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства . Вопросы: Проект Закона о саморегулирующихся организациях; Проект Закона о ратификации Конвенции Международной организации труда; Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О печатных средствах массовой информации (прессе) в Украине" по усовершенствованию государственной регистрации печатных средств массовой информации и др. Председатель Комитета Н.Королевская даст брифинг для СМИ.

* В рамках Форума “Деньги и технологии: решение для бизнеса” состоится круглый стол на тему: “Актуальные вопросы регулирования в отрасли связи“. Вопросы: Состояние конверсии полос радиочастот для внедрения мобильной связи третьего поколения (3G); Подготовка и внедрение Правил предоставления телекоммуникационных услуг.

* 16-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Пора уважать предпринимателей”. На пресс-конференции будут озвучены намерения предпринимателей создавать экономическую политику, где главную роль будет играть верховенство права, прозвучит призыв предпринимательского сообщества к Президенту, чиновникам и народным депутатам установить четкие и прозрачные правила игры в ведении бизнеса и построении экономики страны, которых должны придерживаться без исключения все. Будет объявлено об акции “Пора уважать предпринимателей”, которая состоится 2 декабря в 9-00 возле ВРУ, где будут озвучены соответствующие требования. Участники: координатор Совета объединений предпринимателей Украины Алла Алексенцева, президент Украинской ассоциации дилеров одежды секонд-хенд Владислав Мясоедов, первый вице-президент Всеукраинской ассоциации работодателей Вячеслав Быковец (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98