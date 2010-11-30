Курс НБУ на 01.12.10

Официальный курс НБУ на 01.12.10100 USD США – 793.8000 (30 ноября – 793.8000)100 EUR – 1031.7812 (30 ноября – 1043.5295)10 RUR – 2.5334 (30 ноября – 2.5356)Учетные курсы банковских металлов на 01.12.10 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10 Золото-109147.50(30 ноября-107956.80)961 XAG 10 Серебро-2153.58 (30 ноября-2122.62)962XPT10Платина-131056.38(30 ноября-131373.90)964XPD10 Палладий-55327.86(30 ноября-54613.44)

Официальный курс НБУ на 01.12.10 100 USD США – 793.8000 (30 ноября – 793.8000) 100 EUR – 1031.7812 (30 ноября – 1043.5295) 10 RUR – 2.5334 (30 ноября – 2.5356) Учетные курсы банковских металлов на 01.12.10 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10 Золото-109147.50(30 ноября-107956.80) 961 XAG 10 Серебро-2153.58 (30 ноября-2122.62) 962XPT10Платина-131056.38(30 ноября-131373.90) 964XPD10 Палладий-55327.86(30 ноября-54613.44)

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