Назарбаев инициирует договор евразийской безопасности в рамках четырех океанов

Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ обнародовал предложение казахстанской стороны, которая в 2010 году завершает свое председательство в ОБСЕ, начать подготовку всеобъемлющего договора по евразийской безопасности в пределах четырех океанов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.НАЗАРБАЕВ заявил сегодня в Астане, открывая саммит ОБСЕ.

Он напомнил, что с созданием ОБСЕ принципы европейской безопасности утвердились на пространстве от Ванкувера до Владивостока.

«Сейчас начинается третий этап: мы переходим к новому уровню безопасности и сотрудничества в более широких координатах - от океана до океана», - отметил Президент Казахстана.

Он пояснил, что речь идет о формировании единого пространства безопасности в границах четырех океанов: от Атлантического до Тихого; от Северного ледовитого до Индийского.

«Сегодня в Астане мы даем старт формированию евроатлантического, евразийского сообщества в единой и неделимой безопасности», - также заявил казахстанский лидер.

Он призвал участников саммита ОБСЕ «планомерно решать противоречия, укреплять доверие и интеграцию, в том числе в рамках существующих межгосударственных объединений».

«По линии Восток-Запад – это налаживание взаимодействия с одной стороны с Европейским Союзом и НАТО, а с другой – ЕвроЗЕС и ОДКБ. Тем самым сложившаяся в прошлом веке трансатлантическая интеграция может быть органично дополнена интеграцией трансевразийской», - выразил уверенность Н.НАЗАРБАЕВ.

Также, по его словам, по линии Север-Юг представляется актуальным установить тесные отношения ОБСЕ с рядом азиатских интеграционных объединений.

В рамках реализации такой инициативы Президент Казахстана предложил мировым лидерам начать проработку вопроса о «всеобъемлющем договоре евразийской безопасности».

Н.НАЗАРБАЕВ также обратился с просьбой поддержать инициативу казахстанской стороны по принятию Всеобщей декларации безъядерного мира.