Янукович принял участие в открытии саммита ОБСЕ в Астане

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в открытии саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, который проходит во Дворце Независимости в Астане.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в саммите принимают участие главы государств и правительств из 56 стран-участниц ОБСЕ, 12 партнеров по сотрудничеству, а также представители других международных и региональных организаций.

После церемонии открытия началась первая сессия саммита ОБСЕ, в ходе которой В.ЯНУКОВИЧ выступит с речью.