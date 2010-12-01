Янукович принял участие в открытии саммита ОБСЕ в Астане
10:05, 01 декабря 2010Разное
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в открытии саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, который проходит во Дворце Независимости в Астане.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в саммите принимают участие главы государств и правительств из 56 стран-участниц ОБСЕ, 12 партнеров по сотрудничеству, а также представители других международных и региональных организаций.
После церемонии открытия началась первая сессия саммита ОБСЕ, в ходе которой В.ЯНУКОВИЧ выступит с речью.
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