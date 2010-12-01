ДАЙДЖЕСТ СМИ за 1 декабря

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Президент Янукович ветировал Налоговый кодекс», в котором пишет - Янукович перед вылетом в Казахстан сообщил, что ветировал Налоговый кодекс. После возвращения в четверг он намерен рассмотреть и направить в Верховную Раду поправки к кодексу, подготовленные рабочей группой…

http://delo.ua/vlast/politika/prezident-vetiroval-nalogovyj-kodeks-148278/

* * *

Также «Дело» публикует материал «Госдолг Украины в 2010 году вырос почти на 10 млрд. долларов», в котором пишет - за 10 месяцев 2010 года государственный и гарантированный государством долг вырос на 87,4 млрд. гривен. Основными источниками роста долга являются выпуски гособлигаций и кредит МВФ…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/gosdolg-ukrainy-v-2010-vyros-pochti-na-10-mlrd.-148185/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «ООН готовит климатические изменения», в котором пишет – страны–участницы конференции ООН по изменению климата в первый же день выразили сомнение в том, что она завершится подписанием посткиотского соглашения. Они планируют сосредоточиться на урегулировании конфликтов между богатыми и бедными странами, которые не удалось решить год назад в Копенгагене. Как и прежде, Украина не намерена брать на себя новые обязательства по сокращению эмиссии парниковых газов и будет настаивать на продлении действующего протокола…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1549379

* * *

Также «Коммерсант-Украина» в материале «Брокеров заставят страховаться» пишет – Госфинуслуг предлагает обезопасить работу страховых и перестраховочных брокеров. Подготовленный комиссией проект постановления должен заставить посредников гарантировать свою ответственность перед клиентами в виде банковской гарантии или страховки. Эксперты поддерживают инициативу, отмечая, что жесткие требования должны применяться и к страховым агентам…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1549377

* * *

«Коммерсант-Украина» в материале «Азот» улетучился» пишет – как стало известно изданию, Фонд госимущества продал 40% акций ЗАО "Северодонецкое объединение `Азот`" компании IBE Trade Corp. Назвать сделку удачной сложно – цена продажи госдоли оказалась на треть ниже номинала и втрое меньше, чем оценивают отраслевые аналитики…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1549380

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Попов остудил Киев» пишет – основной причиной холодных квартир в столице в первый день зимы являются популистская безответственность городской власти, а также структурно-организационная и законодательная разбалансированность в системе установления тарифов на тепло…

http://markets.eizvestia.com/full/popov-ostudil-kiev

* * *

Также «Экономические известия» в публикации «Доступные квартиры никто не берет» пишут - Минрегионстрой просит Национальный банк упростить условия ипотеки для некоторых домов, участвующих в программе доступного жилья. Покупателей на такие квартиры, несмотря на 30% компенсацию от государства, почти нет…

http://markets.eizvestia.com/full/dostupnye-kvartiry-nikto-ne-beret

* * *

«Газета по-киевски» в публикации «Теперь и МВД детские площадки застраивает» пишет – уже долгое время тянется конфликт между жителями города и МИДом, который планирует построить дом на Пейзажной аллее. Вскоре в Киеве появится еще одна, не менее проблемная точка…

http://mycityua.com/articles/city/2010/12/01/022357.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Депутаты решили показать авиакомпаниям их обязанности» пишет – Воздушный кодекс принят Верховной Радой в первом чтении…

http://www.segodnya.ua/news/14200494.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Банкротить по-особому» пишет – в России закон о банкротстве снова правят, чтобы защитить интересы людей, отдавших когда-то деньги застройщику-банкроту. Им не позволят забирать по суду куски недостроя, зато местные власти смогут выкупить недвижимость из конкурсной массы, чтобы раздать дольщикам…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/250892/bankrotit_poosobomu

* * *

Издание «Известия» в публикации «Взять город на испуг» пишет – решительность, с которой новый мэр Москвы Сергей Собянин взялся за порученное дело - наводить в городе порядок, - впечатляет. Количество уже озвученных инициатив обильно, они охватывают практически все основные "болевые точки" московской позднелужковской жизни, за исключением разве что памятника Петру имени Церетели, который все-таки решили не сносить и не переносить…

http://www.izvestia.ru/comment/article3148893/

(УНИАН)