ВР ратифицировала соглашение с Испанией об урегулирование миграционных потоков

Верховная Рада приняла Закон «О ратификации соглашения между Украиной и Испанией относительно урегулирования и упорядочения трудовых миграционных потоков между двумя государствами».

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 294 из 422 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Заместитель министра труда и социальной политики Вячеслав КОЛОМИЕЦ сообщил на заседании парламента, что данным соглашением установлены категории работников, которые будут иметь право на трудоустройство, а также порядок сообщения о предложениях по трудоустройству, порядок подбора и найма работников, получение ими необходимых визовых документов и разрешений на проживание и трудоустройство.

Он отметил, что в соглашении предусмотрены условия работы сезонных работников, то есть речь идет о тех, кто будет работать не более 9 месяцев в год.

В.КОЛОМИЕЦ также отметил, что в соглашении закрепляются условия труда и социальные гарантии работников.