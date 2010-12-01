Ветировать НК требовали более 800 тысяч украинцев в более чем 70 городах - профсоюзы

Во всеукраинской акции протеста против Налогового кодекса в целом приняли участие более 800 тысяч человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального форума профсоюзов Украины.

В частности, по подсчетам профсоюзов, акция протеста против Налогового кодекса, которая длилась с 22 по 30 ноября, объединила от 53 тысяч до 83 тысяч украинцев на Майдане Незалежности. В это же время аналогичные акции состоялись практически во всех областных центрах, а также других городах Украины. В целом, протесты состоялись в более чем 70 городах по всей стране, участие у них приняли около 750 тысяч граждан.

Как отмечают в НФПУ, главными участниками акций протеста были частные предприниматели, которые задействованы в секторе торговли, а также таксисты. В частности, только 25 ноября, когда была объявлена всеукраинская мобилизация, с целью отстоять свое право на труд в столицу приехали 5 тысяч 808 работников рынков Украины.

В профсоюзах обращают внимание на то, что финансирование акции протеста происходило за собственные средства самих предпринимателей.

Как напомнил председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК, основные поправки, которые предприниматели требуют внести в Налоговый кодекс, - это не суживать перечень видов деятельности упрощенной системы налогообложения, не предоставлять налоговым органам дополнительных полномочий относительно осуществления проверок, а также разрешить не применять кассовый аппарат, если доход предпринимателя не превышает 1 млн. грн. Кроме того, предприниматели требуют сохранить для плательщиков единого налога существующую форму налоговой отчетности.

В целом же, как подчеркнул М.ЯКИБЧУК, предприниматели требуют изменить более двухсот статей в Налоговом кодексе, а потому в любом случае не согласятся на косметические правки.

По информации НФПУ, на данное время предприниматели ожидают результатов доработки правительством Налогового кодекса, после чего примут решение относительно своих дальнейших действий. Организаторы призывают всех протестующих и небезразличных граждан не останавливать протестные выступления, а в четверг, 2 декабря, провести всеукраинскую акцию за последующую либерализацию налогового законодательства.

Как сообщалось, 18 ноября Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс . 22 ноября на Майдане Незалежности предприниматели начали бессрочную акцию протеста против Налогового кодекса. 30 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял решение ветировать Налоговый кодекс.